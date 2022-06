Ingezonden brieven: bevolkingsgroei leidt ook tot ruimtegebrek

Het is dringen in de trein naar Amsterdam, waar eind april voor het eerst na de coronacrisis weer als vanouds Koningsdag gevierd kon worden. Beeld ANP

Bevolkingsdichtheid

Bijna alle problemen in Nederland hebben te maken met ruimtegebrek’, schrijft Bert Wagendorp afgelopen vrijdag in zijn column ‘De boer heeft zijn pr uitstekend voor elkaar’, (Ten eerste, 24 juni). Hoe waar!

Maar ook Bert Wagendorp stelt niet de logische vervolgvraag: wat betekent een verdere toename van de bevolkingsdichtheid voor al die problemen?

Net als de kranten, ook de Volkskrant, weigert de politiek die vraag te stellen. Wat betekent het om 20, 22, 25, of zelfs, misschien over twintig jaar, om 30 miljoen inwoners in Nederland te huisvesten?

Over de hele Aarde praten we makkelijk, maar zodra het over ons eigen land gaat, wordt het doodstil. Want de vraag stellen, is een antwoord moeten formuleren. En dat wordt ongemakkelijk, vrees ik.

Fred van Wijk, Heukelom

Hypocriet

Wel een verbod op abortus door een paar fundamentalistische rechters die hun wil aan de rest van Amerika opleggen, en geen verbod op wapens met tienduizenden doden als gevolg. Terug naar de breinaald dan maar.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Opheffen

Als het Amerikaanse hooggerechtshof (Ten eerste, 25/6) zijn eigen uitspraken terugdraait zonder dat daar een proces over is gevoerd, ondergraaft het de rechtszekerheid en zijn eigen geloofwaardigheid. En als het gerechtshof nu ook al zijn vorige uitspraken kan terugdraaien, dan kan het beter zichzelf opheffen.

Gerard van der Linden, Lage Zwaluwe

Sancties

Wordt het niet eens tijd dat we sancties gaan instellen tegen de VS?

Jan van Willegen, Haarlem

Republikeinen

Met veel interesse las ik het artikel van Maral Noshad Sharifi over de Republikeinen in de VS. Journalistiek zoals het hoort, de objectieve weergave van het verleden naar het heden, zonder stemmingmakerij of oordeel. Het is aan de lezer zich een oordeel te vormen over de gang van zaken in de VS rondom abortuswetgeving en vrouwenrechten, maar ook over de krachten daarachter. Mijn complimenten.

Walther van Mechelen, Amersfoort

Floriade

Mensen laat je niet in de war brengen door de golf van negatieve publiciteit (Nieuws, 23/6). De Floriade is een bezoek waard. Paviljoens uit alle windstreken tonen hoe aan de toekomst wordt gewerkt door bijvoorbeeld bouwmaterialen te ontwikkelen met natuurlijke ingrediënten of hoe planten in zout water en woestijnen kunnen groeien. Heel inspirerend.

Herman Joosten, Culemborg

Afschieten

Mijn pensioenfonds bericht zijn pensioengerechtigden dat op 30 maart 2022 het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ naar beide Kamers is gestuurd, en hoopt dat deze snel ermee zullen instemmen. Het schrijft ook dat de pensioenregeling begrijpelijker wordt, maar kan niet zeggen wat die nieuwe pensioenregelgeving concreet betekent voor mijn uitkering. Is het gek dat ik hoop dat de Tweede en Eerste Kamer dat voorstel afschieten?

André Hollegie, Bussum

Pias

Wat een geweldige foto van Freek van den Bergh met de ‘kraaiende’ landbouwminister Henk Staghouwer (Ten eerste, 25/6) Een ‘dikke onvoldoende’ kreeg hij voor zijn stikstofbeleid in de Kamer, maar foto en onderschrift passen niet echt bij elkaar. Alsof je een student ziet die cum laude is gezakt of een ondernemer die erin geslaagd is failliet te gaan. Is dit iemand die ons op het hoogste niveau bestuurt? Op de foto staat ook een vuilnisbak. Wat mij betreft kan deze pias er zo in.

Jaap Ahlers, Woerden

Inpolderen

Het stuk over ruimtegebrek en inpoldering van de Markermeer (O&D,23 juni) is mij uit het hart gegrepen. Gezien de veelheid aan problemen in Nederland wordt het de hoogste tijd de misser van Kok II van 2002 te herroepen en onverwijld over te gaan tot voltooiing van de Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee.

A.W. Berkers, Lelystad