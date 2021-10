Ingezonden brieven: ‘als we de oorlog winnen, dan zijn we verloren’

Een boer bewerkt zijn uitgedroogde land in Appeltern. Beeld Marcel van den Bergh/VK

Terwijl Spanje op 12 oktober zijn aan Columbus te danken gewezen grootsheid in het Spaanse Colón herdenkt (Ten eerste, 12/10), zouden wij stil mogen staan bij het feit dat in 1492 ook een begin werd gemaakt met het wereldwijd verspreiden van planten-, dier-, bacterie- en virussoorten. Men noemt dit wel de Columbiaanse Uitwisseling.

Deze uitwisseling was het startsein voor een ongekende uitstervingsgolf van allerlei planten- en diersoorten in de nieuwe wereld (en later ook in Azië) en het begin van nieuwe ziektes voor plant en dier in het oude Europa. De toepassing van Europese beplantingsmethoden − ontbossing en ontginning en dan één soort erop planten − betekende een kaalslag die de diversiteit van flora en fauna deed afnemen. Dat leidde weer tot het wegspoelen van gronden.

In feite heeft de mensheid toen, zij het nog onwetend, het lot van de wereld in handen genomen. Als Columbus het niet was geweest, had een ander dat startsein wel gegeven. Ruim vijf eeuwen later zijn we op het punt dat de aarde merkbaar begint terug te vechten. Elders in dezelfde krant merkt sterrenkundige Hubert Reeves op: ‘De mens voert oorlog tegen de natuur. Als hij wint, is hij verloren.’ Gelukkig willen steeds minder mensen die oorlog voeren. Laten we hopen dat we op tijd stoppen.

Arie Hamaker, Utrecht

Roze in beeld

Mooi dat de Volkskrant een dag na Coming-Out-Day aandacht besteedt aan de documentaire Mensen van morgen uit 1964 (V, 12/10). Opvallend is dat geïnterviewde Joop aan de documentaire deelneemt als ‘een homoseksuele jongen’. Een bijzondere keuze in die tijd. Onvermeld blijft dat Joop als enige in de film onherkenbaar in beeld wordt gebracht. Homoseksualiteit was toen iets om je voor te schamen. Ondanks dat er veel is veranderd, is het helaas nog steeds niet voor iedere lhbtiq+’er mogelijk om zichtbaar te zijn.

Ad van Dam, Amsterdam

Verkiezingen

De gemeenteverkiezingen zijn alweer in aantocht en minister Ollongren is druk met een plan van aanpak (Ten eerste, 12/10). Er wordt aangenomen dat corona in maart 2022 nog een rol speelt en er zijn plannen om briefstemmen op te schalen en meerdere stemdagen mogelijk te maken.

In de digitale wereld is deze manier van stemmen technisch gesproken achterhaald. Al jaren hebben wij de DigiD, een persoonsgebonden platform waar iedere burger alle zaken die met overheidsinstanties te maken hebben, veilig regelt; van inkomstenbelasting tot doopceel.

De DigiD is de manier om coronavrij en zonder stemfraude verkiezingen te orgaiseren. Bijkomstige voordelen: kostenbesparing stembureaus, besparing papier en door thuis stemmen minder CO2-uitstoot en verkeersdrukte.

Sander van der Voort, Zaandam

Kogelvrij

In het artikel over Nobelprijswinnaar Maria Ressa (Ten eerste, 12/10) staat dat zij wegens doodsbedreigingen een tijd met een kogelvrij vest rondliep. Mijns inziens zijn vrijwel alle vesten ter wereld kogelvrij, maar zal hier sprake zijn van een kogelwerend vest.

Chris Oldenburg, Eindhoven

Verschil

Hans Kellerhuis vraagt zich af wat het verschil is tussen Extinction Rebellion, blokkeerfriezen en de bestormers van het Capitool (O&D, 12/10). Alle drie overtreden ze immers de wet. Het verschil is eenvoudig: de blokkeerfriezen blokkeerden de A7 bij Joure en geen kruispunt in de stad. Het handelen van de verdachten werd volgens het hof als eigenrichting aangemerkt. De bestormers van het Capitool pleegden geweld met vijf sterfgevallen tot gevolg. Extinction Rebellion is geweldloos.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Energiearmoede

Bij de tips over zuinig omgaan met gas mis ik er een (V, 11/10). Fabrieksinstellingen van cv-ketels zijn gericht op comfort. De aanvoertemperatuur van het water staat hoog en de pomp loopt hard: het huis is snel warm.

Voor een HR-ketel kan dat nadelig zijn voor het rendement. Het verbranden van gas levert warme waterdamp op. In een HR-ketel is het de bedoeling dat die waterdamp condenseert op de retourleiding zodat die restwarmte wordt teruggewonnen. Als het water in de retourleiding echter te hoog is, kan de ketel dat trucje niet doen en gaat de restwarmte als witte damp de pijp uit.

Met het instructieboekje van de ketel in de hand kun je ketelinstellingen aanpassen: aanvoertemperatuur en cv-pomp ietsje lager. Het huis wordt langzamer warm, maar wel goedkoper. Kwestie van wat knopjes indrukken.

Theo Veenker, Nieuw-Schoonebeek