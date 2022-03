Ingezonden brieven: als vijfjarige in de schuilkelder en tanks in Praag

De televisietoren in Kyiv wordt op 1 maart 2022 gebombardeerd. Volgens de Russen is iedere aanval gericht op militaire doelen. Beeld Youtube MEDplus via REUTERS

Brief van de dag

De kop boven een stuk in de Volkskrant van 2 maart luidt: ‘Poetin schakelt over op plan B’ (Ten eerste). Het is wellicht goed om te weten dat een dergelijk plan B grote overeenkomsten vertoont met een oorlogsdoctrine die in de periode tussen de twee wereldoorlogen, werd aangeduid als de ‘Trenchard-doctrine’: ‘Overwinning is te bereiken door het bombarderen van vitale centra, zowel industriële als infrastructurele, om zo de wil van de vijand om te vechten te breken’.

Deze doctrine is in verschillende oorlogen met wisselend ‘succes’ toegepast. Zelf heb ik de bombardementen op het Ruhr-gebied in 1944 als jongetje van vijf in schuilkelders beleefd.

Gerard van der Woud, Zoetermeer

Naïef?

Toen Russische tanks augustus 1968 Praag binnenvielen, werd ik als dienstplichtig soldaat paraat gehouden. Waarvoor precies, bleef vrij abstract. Een half jaar later oefenden we op de Noord-Duitse laagvlakte ‘om de Russen tegen te houden’ en werd het me al duidelijker.

In november 1983 demonstreerde ik in Amsterdam en was van mening dat de plaatsing van kruisraketten zou leiden tot een intensivering van de wapenwedloop. Na de Bosnische oorlog (1992-’95) dacht ik dat dit wel de laatste conventionele oorlog op Europees grondgebied geweest zou zijn. Hoe naïef. En nu kijk ik met verbijstering naar bombardementen op steden in Oekraïne, zoals ook de val van de Berlijnse Muur en beelden van de Golfoorlog op mijn netvlies staan.

In feite hebben we het allemaal voor onze neus zien gebeuren. Ongehinderd door enige remmende wetgeving kon de entourage van Poetin het duurste vastgoed opkopen in het centrum van Londen en aan de Côte d’Azur. Graag verwelkomden de fans van voetbalclubs als Schalke en Chelsea veel te dure spelers die achteraf gezien met bloedgeld betaald zijn.

De ruwe wake-upcall waarmee Europa ontwaakte, leidt tot een versterking van de broodnodige onderlinge samenwerking, ook op militair gebied. Nu klinken verklaringen van solidariteit en beloften van Europese leiders als klaroenstoten voor een toekomst waarin alles anders zal zijn. Eerlijk gezegd ben ik bang dat we straks weer zullen vervallen in onze naïviteit van vóór 24 februari 2022. Alleen al denkend aan wat de stad Kyiv de komende dagen zal ondergaan, valt het me zwaar om niet cynisch te worden.

Rien Geurts, ’s-Hertogenbosch

Vrede

In 1950, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, gaf Nederland 26 procent van zijn begroting uit aan defensie. Nu is dat nog maar 3 procent. Toen had Rusland communistische dictaturen in zijn buurlanden geïnstalleerd.

Nu probeert Rusland zijn buurlanden weer een kopie van zichzelf, namelijk een dictatuur van pro-Russische dieven, op te leggen. Al 2.300 jaar bestaat het Latijnse spreekwoord ‘Si vis pacem, para bellum’. Betekenis: als je vrede wilt, moet je je voorbereiden op oorlog.

Jan van Riezen, Assen

Afstand

Van sporters, kunstenaars en andere bekende Russen wordt gevraagd afstand te nemen van Poetin. Dat is gemakkelijk gezegd van een afstand.

Julian Barnes beschreef in Het tumult van de tijd hoe de beroemde componist Sjostakovitsj werd aangepakt onder Stalin. Hij was verplicht loyaal te zijn, de sancties van het regime op zijn gedrag, uitspraken én repertoire waren onverbiddelijk.

Het beeld van een Stalin-fan deed groot onrecht aan de worsteling van Sjostakovitsj; pas veel later is hij (in het Westen) gerehabiliteerd, ook door mooie essays van Jan Brokken. Peace, no war is daarom relatief al een mooi statement. Veel meer mag je niet vragen.

Arie Bloed, Markelo

Hekel

Waarom heeft Poetin en zijn Kremlinkliek toch zo’n hekel aan het Westen? Ze hebben hun vermogen gestald in het Westen. Ze laten hun geld- en belastingzaken regelen door bedrijven in het Westen. Ze laten hun jachten bouwen in het Westen.

Ze bezitten voetbalclubs in het Westen. Ze regelen een paspoort van landen in het Westen. Hun kinderen en familie wonen of studeren vaak in het westen. Ze hebben villa’s en landgoederen in het Westen. Hoezo, hekel?

Ben Wamelink, Zutphen

Pandjes

Wat zou het een mooi gebaar zijn van onze pandjeskoning prins Bernhard als hij de zeshonderd panden die hij bezit beschikbaar zou stellen aan de vluchtelingen uit Oekraïne.

Maar vermoedelijk worden die al tegen exorbitante prijzen verhuurd aan Russische expats.

Hansje Aelvoet, Maarssen