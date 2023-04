ING’s behaalde resultaten zijn een ramp voor de toekomst

Protest voor het begin van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2023 van ING in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

ING verdedigt zijn fossiele miljarden-investeringen met het argument dat de samenleving zonder die investeringen ‘compleet ontwricht’ zou raken. Dat laatste is nog maar de vraag. Zo pleiten steeds meer wetenschappers en ngo’s voor een snelle overgang naar een ‘Economie van het Genoeg’ met een sterk verminderde energiebehoefte.

Zeker is intussen wel dat het leven van volgende generaties compleet ontwricht zal raken als grote investeerders als ING olie op het vuur blijven gooien. Daarom droeg ik afgelopen zondag tijdens de protestactie bij het ING-hoofdkantoor een bord bij mij met een tekstvoorstel voor een nieuwe bijsluiter bij fossiele investeringsproducten. Deze bijsluiter is voor iedereen eenvoudig te begrijpen en luidt als volgt: ‘Behaalde resultaten uit het verleden zijn een ramp voor de toekomst.’

Sako Kiers, Berg en Dal

Wiersma

Wanneer de Volkskrant publiceert over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door of NOS Studio Sport is er weinig ruimte voor relativering. Terecht. Maar wanneer De Telegraaf rapporteert over grensoverschrijdend gedrag door minister Wiersma van Onderwijs plaatst de krant een column waarin het gedrag eigenlijk wordt weggestreept tegen de kwaliteit van de minister (al schrijft de columnist dat je dit niet kunt doen) en waarin er zelfs sprake is van suggestief complotdenken: ‘Dat er doelbewust actie tegen Wiersma is ondernomen is nooit te bewijzen’ (Aleid Truijens). Van compassie met slachtoffers is hier geen sprake. Maar ja, het waren maar ambtenaren.

Tom van Veen, Amsterdam

Abba

Annemieke de Bruin krijgt ruim baan op de opiniepagina om haar gram te halen over niet alleenstaande ouders die denken te begrijpen hoe het is in haar positie. En ja daar wordt ze chagrijnig van. En ook van tandems en muziek van Abba. Tja, dat zegt genoeg. Geen muzieksmaak en geen humor. Dan is het leven zwaar.

Judith Smedes, Oosterbeek

Koningsdag

Onderhandelen tijdens Koningsdag? Ik volg al jaren dezelfde tactiek. Ik vraag het (kleumende) kind naar de prijs. Dat zegt bijvoorbeeld ‘Twee euro’. Dan roep ik verbolgen: ‘Twee eurooo?’ Ik laat even een stilte vallen. En dan: ‘Dat is veel te weinig voor zoiets moois. Ik geef je er drie.’ Heeft zo’n kind een leuke dag en een goed verhaal.

Herman Roozen, Coevorden

Sifan Hassan

Logisch en onvermijdelijk: in een krantenverslag worden uitgesproken teksten bijgeslepen tot ‘normaal’ Nederlands. Ook de kleurrijke en emotionele teksten van de unieke atleet Sifan Hassan. Maar persoonlijk beleef ik vooral veel plezier aan de keren dat haar originele teksten hoorbaar zijn, zoals in televisie-interviews. En dan vooral aan de creatieve manier waarop ze Nederlandse woorden combineert en vervormt.

Tijdens haar verblijf in Ethiopië: ‘Ik voel me hier nooit alleenzaam’, prachtig. Vlak na haar verbijsterende marathonwinst in Londen: ‘Ik ben heel bedankbaar.’ Mooie toch, die nieuwe speelse taal.

René de Cocq, Apeldoorn

Magister

Het pleidooi van Bert Wienen om cijfers bekend te maken in het klaslokaal in plaats van via een app is mij uit het hart gegrepen.

Toen mijn zonen naar de middelbare school gingen kreeg ik ook te maken met het fenomeen Magister. Ik heb mij daar altijd tegen verzet onder het mom: ‘Ze vertellen mij zelf de cijfers en zo niet, dan moeten we het hebben over waarom niet.’

Dat werkte prima, tot ziekmeldingen alleen nog via Magister werden geaccepteerd. Maar ook daar was een oplossing voor: mijn zonen mochten zich via mijn Magister zelf ziek melden op voorwaarde dat ze wel altijd vertelden dat ze dit gedaan hadden voor het geval de school contact met mij zou opnemen. En ze moesten mijn wachtwoord even aanpassen omdat ik, beetje puberaal, als wachtwoord ‘magisteriskut’ had ingesteld.

Moniek Rump, Arnhem

Kraaien

Mijn echtgenoot en ik genieten altijd van de serie ‘100’. Vooral het interview met Hendrik Willems was mooi, humorvol en wijs.

Hendriks vader zei dat het bij de inval van de Duitsers in 1940 in de lucht zo druk was dat de kraaien moesten lopen. Geweldige uitspraak. Hijzelf had nooit veel geld maar was altijd gelukkig. Het moet fantastisch zijn als je zo op je lange leven terug kunt kijken.

Margriet Bisschop, Haarlem

AI

Als ik over kunstmatige intelligentie en bots lees, zoals in Opinie & Debat, moet ik steeds denken aan het lijstje opstelonderwerpen op de middelbare school halverwege jaren vijftig. Prominent prijkte daarop enkele malen: ‘Het voor en tegen van tv.’

Frank Venema, Rijswijk