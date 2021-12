Inflatierecord vraagt om hoger minimumloon

Het moet vreemd lopen wil een verhoging van het minimumloon niet worden opgenomen in het coalitieakkoord. Een verhoging kan ook de uitkeringen en de middeninkomens een duwtje in de rug geven.

Inflatie is de houtworm van de economie. Nauwelijks zichtbaar holt het de koopkracht uit. Het nieuwste inflatierecord is dan ook slecht nieuws voor de portemonnee. Sinds vorig jaar zijn de prijzen van goederen en diensten met 5,2 procent gestegen, meldde het CBS dinsdag. Dat is het hoogste percentage in bijna veertig jaar tijd.

Vooral de energierekening en de brandstofprijzen stijgen snel, maar ook voedsel en kleding worden duurder. Nergens komt die klap harder aan dan bij de laagste inkomens. Terwijl de Nederlandse economie dit jaar spectaculair groeit, dreigen zij karige feestdagen tegemoet te gaan.

Gelukkig ligt de oplossing nu eens voor het oprapen: het minimumloon. Dat bedraagt, afhankelijk van de duur van de werkweek, tussen de 9,82 euro en 10,91 euro bruto per uur. Bijna 440 duizend werknemers zijn hiervan direct afhankelijk. Een verhoging kan ook de uitkeringen en de middeninkomens een duwtje in de rug geven.

Nog niet zo lang geleden gold dit als een omstreden maatregel. In de economische modellen van het Centraal Planbureau kostte een hoger minimumloon banen en welvaart. Toen vakcentrale FNV in 2019 haar campagne ‘Voor 14’ (euro per uur) lanceerde, werd die eis onrealistisch genoemd.

De economische wetenschap is echter tot nieuwe inzichten te komen. Uit onderzoek blijkt dat een betere betaling aan de onderkant van de arbeidsmarkt helemaal niet negatief hoeft uit te pakken. Ook het CPB heeft de draai gemaakt. Toeval of niet: in de verkiezingscampagne stelden vrijwel alle partijen een verhoging van het minimumloon voor. Om het nog makkelijker te maken voor Nederland, voegt de nieuwe Duitse regering de daad bij het woord. De Oosterburen verhogen hun landelijke minimumloon, pas in 2015 ingevoerd, naar 12 euro.

Het moet vreemd lopen wil een soortgelijke maatregel niet in het coalitieakkoord belanden. De vraag is hoeveel het precies wordt. Bovendien neigen VVD en CDA ernaar de koppeling met andere uitkeringen, zoals de bijstand, los te laten. Dat zou onverstandig zijn. Nederland is toe aan een fors hoger minimumloon. Als de inflatie daar het laatste zetje toe geeft, zijn de stijgende prijzen toch nog ergens goed voor geweest.