Het oude NCRV-logo was een gestileerd klavertje vier, en voor wie dit niet meer weet: kijk naar het logo van de BBB, want dat is min of meer hetzelfde.

Een verschil is dat het NCRV-logo was uitgevoerd in gedempt oranje, als de ribfluwelen bekleding van een zitkuil, en BBB in het soort hardgroen dat in de natuur niet voorkomt.

Het CDA heeft van oudsher ook een groene kleur, net iets donkerder dan die van de BBB. Op verkiezingsavond stond Wopke Hoekstra in een ruimte waarvan de muren van onderaf groen werden aangelicht – ineens werd duidelijk hoe moeilijk de kleur groen is. De nonchalante baardgroei die Hoekstra vorige zomer had gecultiveerd, zag er in dit licht ineens niet meer uit als een lifestylekeuze. Hij zag eruit als een man die het mentaal en fysiek niet meer kon opbrengen om een scheermesje te pakken. Een gedempt oranje lichtje was beter geweest, al was het op verkiezingsavond natuurlijk al te laat.