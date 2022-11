Ineens vroeg ik me af: waarom hield iedereen zich met mijn uitvaart bezig?

Tijdens een uitvaartdienst in een kerkje werden we laatst op mooie muziek getrakteerd. Live gespeeld, door een man met een gitaar, en enkele liedjes van de band, waarvan ik vooral Van Morrison heb onthouden, Neil Young en de zachtaardige pianomuziek van Chopin, die het vertrek begeleidde, wat jammer was, want buiten kon je daar niets van horen.

In de auto terug vroeg een vriend: Verwacht jij nog iets van mij? Ik keek hem aan. Hoezo? zei ik. Nou, zei hij, voor op je begrafenis. Wil je dat ik iets doe of zeg, is er muziek die je wilt laten horen? Eh, zei ik – want ik had er nog lang niet over nagedacht en de vraag kwam ook wat bedreigend over – Verwacht jij dan iets van mij?

Thuis op de bank zei mijn vriendin: Ik zit al de hele tijd te denken: ik weet niet eens wat ik op jouw begrafenis moet laten horen. Dat liedje over die koffer, misschien – hoe heet dat ook weer? Nee, nee, zei ik, niet Michael and Heather at the Baggage Claim, niet doen, dat is veel te lieflijk voor mijn laatste uur, dat zet ik altijd op voor jou.

Intussen begon ik ook te peinzen – welke muziek wel? Brown-Eyed Girl sowieso, voor mijn lieve dochter met haar bruine ogen, een familiekenmerk. Maar verder? Zou het getingel van Brad Mehldau de gasten erg op de zenuwen werken? Ik ben vaak uitgelachen om mijn liefde voor Alison Krauss – tijdens mijn uitvaart zou ik kunnen laten horen wie het laatste lacht.

Tot ik me ineens afvroeg: waarom hield iedereen zich met mijn uitvaart bezig? Tijdens begrafenissen worden mensen normaal gesproken altijd geconfronteerd met de eigen sterfelijkheid, heel egoïstisch eigenlijk – in m’n laatste roman Neven laat ik iemand zich hierover luidkeels opwinden, terecht, zij het op een ongepast moment. Maar nu werd iedereen geconfronteerd met míjn sterfelijkheid. Dat was nieuw. Wat was er aan de hand?

Er zijn wetenschappers die morfische velden beschrijven – velden van kennis en communicatie, stel ik me daarbij voor, die onzichtbaar in de lucht hangen, waartoe we onbewust toegang hebben. Via zulke velden weet de ene spreeuw wat de anderen in de wolk van plan zijn. Kunnen op verschillende plekken tegelijkertijd dezelfde ideeën ontstaan, of merken we het dat er iemand naar ons kijkt. Was dit het? Was er haast? Voelde iedereen soms aan zijn morfische water dat ze nodig muziek voor mijn begrafenis moesten uitzoeken?

Brown-Eyed Girl dus. Die sowieso. Hoewel. Er bestaan twee versies, een gekuiste en eentje met de regel: ‘making love in the green grass’. Vanzelfsprekend is het van het allergrootste belang dat de gekuiste versie ten gehore wordt gebracht. Anders is het effect bedorven. Krijg je zelfs een heel ander effect. Ik zal hierover dus heel duidelijke instructies moeten geven vooraf, maar eerlijk gezegd zie ik het nu alweer misgaan.

Nee, ik kom hier op terug, ijs en weder dienende.