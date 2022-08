Indonesische en Indische pijnen herdenken kan prima samen, je hoeft niet de ene te ontkennen om de andere te erkennen

Genodigden leggen zonnebloemen bij het Indisch Monument tijdens de Nationale Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië (2021). Beeld ANP

De kranten staan er vol mee: commotie rondom de nationale herdenking van 15 augustus. 77 jaar na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië krijgt een Indonesische ambassadeur dit jaar voor het eerst een grotere rol bij de nationale Indië-herdenking in Den Haag. Woordvoerder Michael Lentze van de Federatie Indische Nederlanders (FIN) wil met een kort geding deze dekoloniserende stap voorkomen. Hij stelt dat ‘de nationale herdenking niet bedoeld is voor derde- en vierdegeneratie-indo’s die met de koloniale geschiedenis van Nederland in hun maag zitten'.

Hier schrijft zo’n derdegeneratie-indo die het er volstrekt mee oneens is: de initiatiefnemer van de eerste dekoloniale Indië/Indonesië-Nederland Herdenking.

Michael Lentze gaat er vanuit dat de koloniale context niet benoemd kan worden bij het herdenken van Indische pijnen. Dat is jammer, want het volledig vertellen van het verleden kan de herdenking juist bijdragen aan meer verbinding en heling. Indonesische en Indische pijnen herdenken kan namelijk samen. Je hoeft immers niet de ene pijn te ontkennen om een andere pijn te erkennen. Ze maken deel uit van één gedeelde geschiedenis vol pijnen, die juist samen moeten worden herdacht.

Het is immers belangrijk het hele verhaal op tafel te leggen en troost te vinden voor alle trauma’s binnen dat verschrikkelijke (koloniale) oorlogsverleden en zijn gevolgen. En het werkt: zowel uit de Indische gemeenschap als de Indonesische (als de Molukse, de Chinees-Indonesische en de West-Papoeaanse) klinken er positieve reacties op de dekoloniale Indië/Indonesië-Nederland Herdenking.

Over de auteur Benjamin Caton (25) is filosoof en initiatiefnemer en organisator van de dekoloniale Indië/Indonesië-Nederland Herdenking. Deze vindt plaats op 16 augustus bij het Monument Indië Nederland in Amsterdam-Zuid.

Verhalen en trauma's

Hoe ziet zo’n dekoloniale, inclusieve en verbindende herdenking er dan concreet uit? Ten eerste wordt bij de dekoloniale herdenking nationalisme niet centraal gezet, maar de verhalen en trauma’s van burgers. In tijden van oorlog en onderdrukking zijn burgers immers nooit de winnaar. De Nederlandse vlag wordt daarom niet gehesen zoals bij de andere Indië-herdenkingen, noch andere vlaggen. Ook wordt militair geweld niet geroemd. Dit, omdat militair ontzag (zacht gezegd) schuurt binnen dit verleden. Onder andere omdat Nederland vier jaar lang een onnodig bloederige oorlog heeft gevoerd om Indonesië te behouden, nadat Indonesië de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Dit resulteerde in de dood van grofweg 100 duizend Indonesiërs en 5.000 Nederlanders.

Waar bij de 15 augustus-herdenking het regiment van Van Heutsz (een koloniale oorlogsmisdadiger) de vaandelwacht verzorgt met het Atjeh-medaille erin, wordt bij de dekoloniale herdenking de militaire taptoe vervangen door een passende trompetimprovisatie. Verder is de datum van de dekoloniale herdenking 16 augustus, de ideale dag om aan alle pijnen gehoor te geven. 16 augustus is namelijk de dag na de capitulatie van Japan, wat voor zowel Indische als Indonesische mensen een grote stap richting vrijheid betekende.

Daarnaast is 16 augustus de dag voor de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië. Tot slot vindt het evenement plaats bij het Monument Indië-Nederland; een monument dat zelf ook een dekolonisatieproces ondergaat. Voorheen heette dit monument namelijk het Van Heutsz-monument, in de toekomst gaat het monument hopelijk het Monument Indonesië-Nederland heten.

Prachtige bloem

Als ‘derde- en vierdegeneratie-indo’s die met de koloniale geschiedenis van Nederland in hun maag zitten (...) niet welkom zijn’, zoals Michael Lentze stelt, dan zetten wij zelf een herdenking op. Welkom is die grote groep mensen die zich niet thuis voelt bij een koloniale herdenking op 15 augustus, en iedereen die zich in het koloniale oorlogsverleden wil verdiepen. Een Indië/Indonesië-Nederland Herdenking zoals wij vinden dat die vandaag de dag zou moeten zijn. Een herdenking die streeft naar het vertellen van het gehele verhaal. En eentje die ruimte biedt voor alle pijnen, op een verbindende en helende manier. Want de toekomst moeten we uiteindelijk samen bouwen. En hopelijk groeit er zo uit die koloniale plant met doornen een prachtige bloem.