Indonesische artsen zijn boos om lakse omgang coronavirus: #hetzalwel

Tirta Mandira Hudhi, arts én socialemediagrootheid.

Hashtag ‘#Indonesiëhetzalwel’ luidde de opmerkelijke hashtag die afgelopen weekend snel ­populair werd in Indonesië. Het begon met foto’s van artsen en verplegers in beschermende pakken die een papier omhoog hielden met de slogan: ‘Indonesië? Het zal wel!’ Andere zorgmedewerkers toonden de tekst op de rug van hun uniformen. ‘Ik word ziek als ik zie wat er nu in Indonesië gebeurt’, schreef iemand erbij.

Ook Tirta Mandira Hudhi, arts én socialemediagrootheid met 1.6 miljoen volgers op Instagram, plaatste een foto waarop hij een papiertje laat zien: ‘Indonesië??? Het zal wel!!! Doe gewoon waar je zin in hebt’.

In het bijschrift uitte de arts zijn woede over ‘wat we hebben gezien op de luchthaven’. Daarmee doelde hij op de drommen mensen die recent te zien waren op de luchthaven in de hoofdstad Jakarta, waarbij alle afstands­regels werden genegeerd. Dat was nadat de autoriteiten het binnenlandse luchtverkeer weer hadden geopend – krap twee weken nadat het verbod was ingegaan.

Gezien de bijval op sociale ­media – Tirta’s bericht kreeg 400 duizend steunbetuigingen – zijn veel Indonesiërs boos over de laksheid waarmee de regering en veel landgenoten omgaan met de coronacrisis, terwijl de opmars van het virus nog in volle gang lijkt. Zondag werden 59 nieuwe sterfgevallen gemeld, de grootste toename in de afgelopen maand. Het officiële dodental ligt nu op 1.200, maar het werkelijke cijfer ligt een stuk hoger omdat lang niet alle coronadoden worden geregistreerd.

De versoepeling is met name een hard gelag voor zorgmedewerkers die relatief hard zijn geraakt door het virus. Volgens Amnesty International zijn tot nu toe al 38 artsen en 21 verpleegkundigen overleden aan het virus.

De overheid verdedigt het beleid met het argument dat het de economische schade wil beperken. Zo mogen Indonesiërs weer reizen, mits het woon-werkverkeer betreft. Maar critici voeren aan dat in veel gebieden de coronaregels nooit echt ter harte zijn genomen. ‘Met zo weinig toewijding van de regering en burgers om het virus te bestrijden, gaan we een donkere toekomst tegemoet’, schreef journalist Adisti Sukma Sawitri dinsdag in The Jakarta Post. ‘De regering moet zijn zaakjes op orde krijgen en zekerstellen dat het nieuwe normaal veilig is voor iedereen. Het beleid moet op coronadata zijn gebaseerd, niet op politieke of zakelijke belangen.’

Op de achtergrond sluimert al langer onvrede over de aarzelende reactie van de regering van president Joko Widodo op de corona­crisis. Het probleem werd aanvankelijk ontkend of gebagatelliseerd en de daaropvolgende restricties zonder overtuigingen verdedigd. Bestuurders, onder wie de president zelf, riepen dikwijls op het ­virus met bidden tegen te gaan. Het resultaat was dat de lockdown overal met voeten werd getreden. Inmiddels heeft het land na China het hoogste aantal coronadoden in Azië.

En nu dus alweer massa’s mensen die samenklonteren op de luchthaven. ‘Het zal wel’ is zowel een blijk van afkeuring als van moedeloosheid. ‘Ik heb je opgegeven, Indonesië’, schreef een zorgmedewerker op Twitter.’ Het doet me pijn in het hart dat al mijn harde werk is verraden.’