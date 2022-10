Indonesië wil de teugels van het paard van prins Diponegoro terug

Trouw opende dinsdag met het nieuws dat Indonesië door Nederland geroofde kunstschatten terug wil hebben. Inmiddels is een commissie samengesteld die moet vaststellen wat de herkomst van de kunstobjecten is en – belangrijker – of er sprake is geweest van roof. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de kostbaarheden van de tweede Lombok-expeditie (1894), waarvan een deel nu nog is te zien in Museum Volkenkunde in Leiden, ons door de locals vrijwillig zijn overhandigd.

De commissie gaat dat allemaal tot op de bodem uitzoeken. Maar je mag ervan uitgaan dat we ons de meeste van de objecten wederrechtelijk hebben toegeëigend en dat ze eerlijk moeten worden teruggegeven: de teugels van het paard van prins Diponegoro, de koran van Teukoe Oemar, de kris van de collectieve zelfmoord van Klungkung en de 75-karaats Lombokdiamant.

Daar kan het British Museum een voorbeeld aan nemen. Sinds 1832 proberen de Grieken hun Elgin Marbles terug te krijgen. Die friezen werden tussen 1801 en 1812 door Thomas Bruce, de zevende graaf van Elgin, van het Parthenon afgesloopt en naar Groot-Brittannië verscheept, waar ze nu al ruim twee eeuwen de show stelen in een speciale zaal van het British Museum.

Om de zoveel tijd sturen de Grieken een dringend verzoek tot teruggave, en breekt de pleuris uit. De argumenten voor weigering zijn altijd hetzelfde. In de eerste plaats, beweren de Britten, is het British Museum een ‘universeel’ museum. Als de Grieken de Elgin Marbles willen zien, zijn ze meer dan welkom in Londen. Ten tweede zijn de beelden ruim twee eeuwen in Brits bezit, wat ze volgens de Britten tot Brits erfgoed maakt. Ten derde komen er in Londen meer mensen naar de beelden kijken dan in het warme en stoffige Athene.

Voor ze de Marbles terugkrijgen, zullen de Grieken kortom eerst Groot-Brittannië onder de voet moeten lopen.

Hetzelfde geldt voor de Buste van Nefertiti, de vrouw van farao Echnaton, het pronkstuk van het Egyptisch Museum in Berlijn. De Egyptenaren willen de buste graag terug voor hun binnenkort te openen Grand Egyptian Museum in Gizeh, maar stuiten op een onverbiddellijk Nein. Nadat Nefertiti in 1912 was gevonden, smokkelde de archeoloog Ludwig Borchardt haar het land uit en daarmee is Nefertiti een Duitse geworden.

Grote musea in de Europese hoofdsteden zijn schatkamers vol roofgoed; plunderverzamelingen die herinneren aan de koloniale tijden waarin het de normaalste zaak van de wereld was alles van je gading mee te slepen naar het moederland.

Behalve kunstschatten, eisen de Indonesiërs ook de collectie-Dubois op, veertigduizend fossielen èn de schedel van de Javamens, een belangrijke schakel in de evolutie van de mens. Daar zijn ze in Naturalis niet blij mee. Dat museum ligt, net als het Rijksmuseum voor Oudheden. ook in Leiden – er blijft van die stad niks over als alle collecties en kunstobjecten terug moeten naar hun plek van oorsprong.

Hier stuiten we op een ingewikkeld punt. De schedel van de Javamens is door de Limburger Eugène Dubois in 1892 gevonden in Oost-Java en meegenomen naar Nederland. Is de Javamens daarmee eigendom van Indonesië en moet hij worden gerepatrieerd? Of is hier sprake van een universeel specimen dat ook maar toevallig in Oost-Java boven water is gekomen, moeten de Indonesiërs niet zo kinderachtig doen en de Javamens lekker in Leiden laten?

Zo niet: in het Musée Nationale d’Histoire in Parijs ligt de Mosasaurus Hoffmanni, het skelet van een reusachtige Maashagedis dat eind achttiende eeuw werd aangetroffen in de Sint Pietersberg, vervolgens door de Fransoos werd gestolen en in Parijs belandde als de ‘Mona Lisa van de paleontologie’.

Geef terug!