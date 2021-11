In Welkom in... containerdorp wordt van aso’s geen karikatuur gemaakt, integendeel

Iedereen wil de inhoud van zijn rugzakje leegschudden bij presentator Dwight van van de Vijver

Filmen aan de randen van de maatschappij heeft soms een vies bijsmaakje. Als ik Welkom in… Containerdorp (EO) aanzet, over mensen die in hun vorige wijk voor overlast zorgden, gaan mijn gedachten automatisch naar de SBS 6-culthit Probleemwijken. Een dankbare mememachine, met als beroemdste uitloper ‘Ik denk dat het vanavond gewoon, ja sorry, weer uit de hand gaat lopen.’ Wat hebben we gelachen, maar achteraf rees wel de vraag of de probleemwijkers konden beoordelen wat ze zich op de hals hadden gehaald.

Dat kun je je ook afvragen bij een man als Richard, een drugsverslaafde containerbewoner die woensdag in de tweede Welkom in…-aflevering meteen een schimmig dealtje sluit. Richard, die vaak in onsamenhangende blafkreten praat, noemt zich ‘bezorger’ van slaappillen: ‘Bij de GGD is alles gratis!’ Met zijn eclectische look kun je van Richard makkelijk een meme maken, maar Welkom in… Containerdorp stevent niet af op het karikaturale, integendeel. Dat is te danken aan de empathische presentator, voormalig politieman Dwight van van de Vijver – iemand die je na het kijken van dit programma zonder twijfel op je cavia’s of kleuter zou laten passen.

Richard uit het EO-programma Welkom in... Containerdorp. Beeld EO

De politieknop zet hij maar even om, gezien de duistere deals, maar zijn ervaring komt wél van pas: Van van de Vijver is niet van zijn stuk gebracht als even later Carla en Sander hem schreeuwend ontvangen. ‘Wij neuken al jaren!’, roept Carla zonder aanleiding, maar Van van de Vijver wil het liever eens hebben over hun stapel ongeopende boetes. ‘Maak er eentje open, jij vieze vuile teringhond!’, roept Carla. Bij een volgend bezoek zijn ze wél in voor een gesprek: hoe zijn ze op straat beland? ‘Ik betaalde geen huur meer, ik betaalde niks meer.’ Op enig moment zette Carla haar boeltje buiten. ‘En toen dacht ik: hee, vrijheid.’

Ook bij de aan drank verslaafde broer en zus Hennie en Gijs in Hilversum ligt de pijn aan de oppervlakte. Hennies kinderen hebben niets laten horen op haar verjaardag. ‘Tuurlijk, ik ben ook verkeerd bezig, maar dat heeft een reden. Ik blijf niet van mijn potje bier af, dat kan ik niet.’ Als ze even later met wat containerburen samen zit te zuipen, brengt Van van de Vijver de bierconsumptie ter sprake: ‘Houden jullie elkaar dan niet in dat drankgebruik?’ Eigenlijk wel, geeft Hennie toe, hiervoor zat ze in een afkickkliniek. ‘Maar dat heeft een reden bij ons, hè, wij hebben allemaal een rugtas hier, en niet zo’n kleintje ook.’

Veel bewoners blijken dat rugzakje graag bij Van van de Vijver te willen leegschudden. Later begint buurtapotheker Richard meteen hartstochtelijk te huilen als hij naar een foto van zijn moeder aan de wand wijst. Hij was niet welkom op haar begrafenis, komt er bij beetjes uit. ‘Het leven is toch mooier na de dood’, zegt hij dan maar.

Navolgbaar zijn de gesprekken niet altijd, hoopgevend zou ik ze ook niet noemen, maar de containerdorpelingen worden nooit een meme.