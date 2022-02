In Verborgen verleden hing de schaduw van het Nederlandse koloniale verleden onverkort over Simone Weimans’ queeste

Het NTR-programma Verborgen verleden weerspiegelt de belangstelling van menigeen voor zijn herkomst: wie waren mijn voorouders, waar komen ze vandaan, waren ze rechtschapen of juist crimineel, vroom of gewelddadig, rijk of arm, angsthaas of avonturier? Of misschien, o gruwel, heel gemiddeld? Al die vragen die zijn bedekt door een dikke mist van eeuwen en zich misschien wel, misschien niet laten beantwoorden door register- en archiefonderzoek.

Verborgen verleden koppelt die onschuldige interesse aan de veronderstelde nieuwsgierigheid die de kijker koestert voor de bekende Nederlander – een in Hilversum even routineuze als in dit geval onschuldige reflex ten gunste van de kijkcijfers. Ik vermoed dat iederéén op interessante geschiedenissen stuit als hij maar lang en hard genoeg aan de stamboom schudt, en dat geldt evenzeer de BN’er. En dus ook voor journalist en NOS Journaal-presentator Simone Weimans (50), wier zoektocht naar voorouderlijke sporen in Suriname zaterdag werd gevolgd.

Simone Weimans in Verborgen verleden, op het Brokopondostuwmeer in Suriname. Beeld NTR

Als afstammeling van een marron, een tot slaaf gemaakte man die zich in de oerwouden van Suriname bevrijdde van de overheersing, ging Weimans op zoek, langs historici en verre familieleden, in Paramaribo, op het kerkhof en op een overwoekerde plantage. Ze zag veronderstelde karakterologische familietrekjes – hang naar vrijheid, ondernemerszin – bevestigd en vage vermoedens over een Deense voormoederlijke familietak ontkracht.

De schaduw van het Nederlandse koloniale verleden hing onverkort over Weimans’ queeste door het natuurschoon van regenwoud en rivieren. Dat begon al toen ze, varend op het Brokopondostuwmeer, geëmotioneerd een brief voorlas van de jeugdvriend van haar lang geleden gestorven vader. Een brief waarin haar succes werd toegewenst. Het stuwmeer is in 1964, tijdens de Nederlandse overheersing, aangelegd. Achtduizend bewoners werden gedwongen te verhuizen, ook Weimans’ dorp verdronk.

Alleen nog dode boomtoppen steken spookachtig door de waterspiegel van het meer, wrange symbolen voor de uitgewiste geschiedenis. Haar vader had geleerd niet terug te kijken en de blik op de toekomst te richten. Tegelijk waren die dode toppen geen voorbode van gefnuikt stamboomonderzoek, want dat bracht Weimans verrassenderwijs terug tot eind 18de eeuw. Archiefstukken brachten aan het licht dat vrouwelijke familieleden al in 1830, 39 jaar voor de formele afschaffing van de slavernij in Suriname, tezamen als vrije vrouwen in één statig huis hadden gewoond. Dat staat nog steeds overeind.

Prachtig ook: het wrakkige, cameragenieke houten huis dat vader Weimans met zijn familie in 1964, na de gedwongen verhuizing, betrok en waar hij een levensmiddelenwinkel bestierde. Met nog steeds diezelfde reclame voor Parbo-bier en diezelfde veranda; alsof Weimans in de zwart-witfoto van toen stapte.

Die vermeende Deense tak aan moeders kant – door de naam ‘Schotsborg’ – bleek een verbastering van de naam Schots, toebehorend aan een Nederlandse legerkapitein die bij een tot slaaf gemaakte vrouw een kind verwekte. Formeel erkennen was er niet bij, vandaar. Zo diepte Weimans behalve haar eigen familiehistorie ook genante koloniale schijnheiligheid op.