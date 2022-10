In tijden waarin de nationale veiligheid op het spel staat, kunnen partijen niet vrijblijvend kritiek leveren op het kabinet

In zijn hallucinante toespraak afgelopen vrijdag, schetste president Vladimir Poetin de annexatie van vier Oekraïense regio’s niet in imperiale termen, maar als een existentiële strijd tegen het agressieve Westen. Poetin beschuldigde het Westen ervan Rusland op de knieën te willen dwingen en het Russische volk tot slaaf te maken. Poetin dreigde, niet voor de eerste keer, ‘alle beschikbare middelen’ te zullen gebruiken om Westerse aanvallen af ​​te weren – een duidelijke verwijzing naar de kernwapens waar Rusland over beschikt.

Het is verleidelijk om Poetins televisietoespraak vanuit de opulente zaal in het Kremlin af te doen als een farce. Op het moment dat Poetin sprak omsingelden Oekraïense troepen het strategisch belangrijke plaatsje Lyman; een dag later zagen de Russische militairen die in Lyman gelegerd waren zich gedwongen te vluchten. Sinds zaterdag zijn de Oekraïense troepen begonnen met een snelle opmars in het zuiden en noordoosten van Oekraïne.

Kruideniersmentaliteit

Maar Poetins toespraak kan ook worden gezien als illustratie van de waarschuwing die premier Rutte vorige week maandag gaf in het interview met Sven Kockelmann, namelijk dat als het Westen zou toegeven aan de Russische kolonisatie van Oekraïne, Poetins expansiedrift niet zou stoppen bij één land. Rutte, die in het interview Poetin met Hitler vergeleek, zei ervan overtuigd te zijn dat Nederlanders bereid zullen zijn achter Oekraïne te blijven staan.

Opmerkelijk genoeg kwam de waarschuwing van premier Rutte in de meeste nieuwsberichten over het interview helemaal niet voor. Die focusten in plaats daarvan op de spijt die Rutte had betuigd dat mensen vonden dat het kabinet te laat maatregelen had aangekondigd om de energieprijs te beteugelen. Het tekent de kruideniersmentaliteit die in Nederland heerst.

De wereld is niet eerder zo dicht bij een nucleaire aanval geweest sinds de Cubacrisis 60 jaar geleden, toen er een 13 dagen durende impasse was over de nucleaire raketten van de Sovjet-Unie op Cuba. In zijn annexatierede afgelopen vrijdag noemde Poetin de atoombommen die de VS 77 jaar geleden op Hiroshima en Nagasaki gooide precedenten, suggererend dat die een Russische kernaanval op Oekraïne zouden rechtvaardigen.

Joe Bidens nationale veiligheidsadviseur, Jake Sullivan, waarschuwde tien dagen geleden dat een nucleaire aanval ‘catastrofale consequenties’ voor Rusland zou hebben, maar wilde niet specificeren wat die consequenties zouden zijn. The New York Times berichtte afgelopen weekend dat Amerikaanse defensiespecialisten het nucleaire dreigement van Poetin zo serieus nemen dat ze scenario’s aan het nabootsen zijn waarin Poetin tactische kernwapens gebruikt.

Tijdens de Cubacrisis steeg de populariteit van de toenmalige Amerikaanse president John F. Kennedy. Dit fenomeen wordt sindsdien aangeduid als het rally ‘round the flag-effect: tijdens een internationale crisis of oorlog neemt de steun onder de bevolking voor de regering toe. Dit wordt veroorzaakt doordat de bevolking de regering ziet als belichaming van de nationale eenheid en de oppositie in tijden van crisis de kritiek op de regering matigt, waardoor het publiek denkt dat de regering haar werk goed doet.

Protest tegen de staat

Van een rally ‘round the flag-effect is hier geen sprake. Integendeel. De omgekeerde vlag die op tal van plaatsen in Nederland wappert, is een protest tegen de staat en is een symbool van extreemrechts. Hoewel het kabinet 15 miljard euro uittrekt om de koopkracht van met name de laagste inkomens te repareren, waardoor de armoede volgend jaar daalt in plaats van stijgt, had de oppositie bij de Algemene Politieke Beschouwingen geen goed woord over voor het kabinet.

Bijna 80 procent van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in het kabinet. Premier Mark Rutte krijgt van de kiezers een dikke onvoldoende. De steun voor hulp aan Oekraïne brokkelt af, precies waarop Poetin rekent. Hoewel een stevige oppositie essentieel is voor een bloeiende democratie, kunnen partijen in tijden waarin de nationale veiligheid op het spel staat niet vrijblijvend kritiek leveren op het kabinet.

Als kamerlid sloot Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren steevast haar bijdragen aan debatten af met de zinsnede ‘Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie’ naar het voorbeeld van de Romeinse senator Cato. Ik stel voor dat Kamerleden zolang de oorlog in Oekraïne duurt elke debatbijdrage afsluiten met de verklaring dat ze de opstelling van het kabinet inzake Oekraïne steunen. Nog beter zou zijn als ze ermee zouden beginnen.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.