In tegenstelling tot veel anderen ben ik eigenlijk wel blij met Marcel Levi’s column over sociale veiligheid

Sorry, zei de chef van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het orgaan dat verantwoordelijk is voor wetenschapsfinanciering. Sorry voor zijn idiote column in Het Parool, waarin hij het voor elkaar kreeg op te schrijven dat sociale veiligheid een ‘platte dooddoener’ wordt ‘voor alle situaties waarin je niet helemaal je zin krijgt’. Als je maar roept dat je je ‘niet veilig voelt’, heb je in no time die nieuwe computer geregeld. Hij zei ook iets over Arib, dat ze wellicht de ‘lat weleens te hoog had gelegd’ en ‘vinnig’ kon zijn. Zonder enige kennis van zaken. De gemiddelde grensoverschrijdende wetenschapper zal, Levi’s idioterie volgend, dan ook wel gewoon wat ‘fel’ zijn en misschien iets te ‘aimabel’ richting sommige studenten.

Na een stortvloed aan boze reacties, velen trouwens vanuit NWO-gelederen zelf, zegt Levi zich ‘onvoldoende rekenschap’ te hebben gegeven van hoe ‘gevoelig dit thema ligt in de gemeenschap’. Ongewenst gedrag in de wetenschap ís ook een hardnekkig probleem, blabla. Fun fact: de NWO hield stijf haar lippen op elkaar in de shitshow rondom rocksterwetenschapper-cum-machtsmisbruiker Tim de Zeeuw, en haalde stilletjes zijn naam van de website. Wel formuleert de NWO zelf heel mooie ambities, over veilige academische werkomgeving enzo.

Ik was ook eventjes boos, even voelde ik het schuim in mijn mondhoeken. Algauw trok ik mijn schouders op, zoals ik al zo vaak heb gedaan. Tja, weer een academicus hoog in de boom die zelf in de wetenschap nooit ergens echt last van heeft gehad, over wie nooit ‘leuke grapjes’ zijn gemaakt, wiens docent hem als zoekende twintiger nooit mee naar huis vroeg, niet geïntimideerd of gechanteerd is, tegen wie nooit is gezegd dat hij de functie alleen maar heeft gekregen vanwege zijn man-zijn of witheid. Terwijl Levi het, vermoed ik, inmiddels toch van zijn vinkjes moet hebben. Niet al te lang geleden schreef hij een ander stupide stuk waarin hij excelleren in de wetenschap vergeleek met competitieve topsport, waarin hij rivaliteit romantiseerde en het krijgen van afwijzingen en grenzeloos hard werken normaliseerde.

In tegenstelling tot veel anderen ben ik eigenlijk wel blij met zijn column. Hij zet duidelijk iets op papier dat – of we willen of niet – door velen wordt gedeeld. De denigrerende manier waarop Levi schrijft over sociale veiligheid en het akelige hondenfluitje (dat in elk geval ik kan horen) dat de universiteit met al haar aandacht voor veiligheid te woke wordt, te frigide, dat we ook niks meer mogen zeggen tegenwoordig – dat sentiment is breed gedeeld. Net als met muizen weet je: als je er één ziet, krioelt het ervan. Het is goed dat de column er is, omdat die ons confronteert met onze emancipatoire illusies over vooruitgang in de wetenschap, over de gapende ravijnen tussen de geformuleerde ambities en de rauwe werkelijkheid.

Ik zou willen zeggen: ga naar huis met je sorry. Ik zou willen zeggen dat ik het letterlijk bedoel, dat als het de NWO ernst is met haar ambities, dat dit het moment is om hem te vervangen. Maar boosheid over wangedrag in de wetenschap haalt vaak niets uit. Denk niet dat de plek waar boeken worden geschreven over gelijkheid en respect en democratie ook de plek is waar voortvarend op die waarden wordt gehandeld. Levi zal aanblijven, hoe boos we ook zijn. Hoogleraren zullen stilletjes verdwijnen of, welja, stilletjes terugkomen, hoeveel schuim er ook op onze lippen staat. Eerst moet er op vele lagen worden vergaderd, dan komen de enquêtes, dan de rapporten en ten slotte een vrijwillig cursusje bystander training.

Lang leve de wetenschap als baken van vooruitgang.