In spelshow Million Dollar Island krijgt de mensheid weer eens de kans zich van haar slechtste kant te laten zien

In tijden van oorlog was het bijna een geruststellende gedachte dat het op SBS6 altijd nog nét iets schrijnender kan. In de grootschalig opgezette spelshow Million Dollar Island krijgt de mensheid van bedenker John de Mol weer eens de kans zich van haar slechtste kant te laten zien. Honderd Nederlanders reizen af naar een (schitterend) onbewoond eiland bij de Filipijnen, om daar twee maanden te overleven. Ze dragen allemaal een polsbandje ter waarde van 10.000 euro. Het doel is om uiteindelijk zoveel mogelijk van andermans polsbandjes te verzamelen, om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Elkaar de tent uitvechten is daarbij logischerwijs een pre.

In de eerste aflevering liep het meteen uit de hand. Bij aankomst op het eiland stortten de deelnemers zich massaal op de beperkte hoeveelheid voedsel, en na vijf minuten brak er al bijna een vechtpartij uit over een hakbijl. Deelnemer (en gepensioneerd boomverzorger) Ruud verzorgde nog de scherpste analyse: ‘Iedereen is gefixeerd op dat miljoen, en alles wat in de weg staat, moet wijken.’ Een andere deelnemer sprak over het uitbreken van een oorlog. Tja.

Twee deelnemers van Million Dollar Island maken ruzie over een hakbijl. Beeld SBS6

The Hunger Games verpakt als gezellig zondagavondamusement. Het is de vraag of, en vooral waar deze cynische exploitatie van gewone Nederlanders ooit nog gaat stoppen. Toen het Zuid-Koreaanse Squid Game een hit werd, grapten veel mensen over het gevaar dat John de Mol deze serie (waarin mensen meedoen aan dodelijke kinderspelletjes om geld te verdienen) zou omvormen tot een écht format. In feite hebben we die ‘Squid Gamificering’ met De Dansmarathon en Million Dollar Island allang bereikt – ware het niet dat de dood hier gelukkig nog nét geen rol speelt (noot: de deelnemers waren in de eerste uitzending nog niet door de voedselvoorraad heen). Alles draait uitsluitend om een grote pot met geld, in een programma dat niets anders ten doel heeft dan de zwakkeren te laten lijden ten behoeve van ons vermaak. Dat het geheel zeer opzichtig werd gesponsord door uitbuitingsspecialist Amazon, maakte het af.

De timing kon bovendien niet beroerder, in een weekend waarin de zorgen over wereldwijde voedseltekorten groeiden. In Nieuwsuur vreesde een in Oekraïne werkzame boer voor een wereldwijde ontwrichting van de voedselketen, omdat er in het land amper nog geoogst kan worden. Hij voorzag een verdubbeling van de graanprijs, en vreesde dat er niet alleen in Oekraïne ernstige voedseltekorten zouden ontstaan, maar ook in kwetsbare regio’s als Noord-Afrika en het Midden-Oosten. ‘Er wordt veel over energie gepraat, maar gas kun je niet eten.’ De boer was in tranen.

Eerder in de uitzending vertelden inwoners van de bezette stad Cherson al dat de winkelschappen vrijwel overal leeg waren. Ze mochten blij zijn als ze ergens nog wat yoghurt konden vinden. Vlak voordat een van de inwoners werd geïnterviewd, had een buurvrouw haar nog een potje honing gebracht. Mensen delen alles wat ze nog hebben, om elkaar er doorheen te slepen.

Op SBS6 werd gelijktijdig nog maar eens een welles-nietesspelletje gespeeld over het eigenaarschap van een handje pasta.