In retrospectief weet ik dat de ouders naast mij een groot deel van de avond hebben zitten phubben

Ruim een halve eeuw geleden zeiden hippies dat je niemand boven de 30 moest vertrouwen en repliceerden reactionaire lui dat langharigen onder de 30 evenmin te vertrouwen waren. In onze tijd constateren veel mensen boven de 30 dat iedereen onder de 30 op zijn telefoon zit. In een stuk in deze krant met de toepasselijke titel ‘Pap je luistert niet!’ werd een publiek geheim onthuld, namelijk dat bijna iedereen boven de 30 óók op zijn telefoon zit. Behalve ouders die zich ergeren aan schermgebruik van kinderen heb je tegenwoordig volop kinderen die zich ergeren aan schermgebruik van ouders. Het ergst vinden ze ouders die ‘phubben’.

Phubben: dat is een belangrijk nieuw werkwoord dat ik heb geleerd. Het is een samenstelling van phone en snubbing (afpoeieren) en staat voor zoiets als in een sociale context bezig zijn op je smartphone, waardoor anderen zich genegeerd kunnen voelen. Vorig jaar was ik op een ouderavond waarin mama’s en papa’s in het klaslokaal mochten plaatsnemen op de plekken van hun kinderen. In retrospectief weet ik dat de ouders naast mij een groot deel van die avond hebben zitten phubben.

Aan het eind van de Koude Oorlog ben ik nog voor militaire dienst gekeurd. Die dag raakte ik met diverse leeftijdsgenoten aan de praat die in hetzelfde schuitje zaten. Ruim dertig jaar later zag ik mijn generatiegenoten terug in de plaatselijke sporthal voor de coronavaccinatie. Na de prik moest je een kwartier zitten om te kijken of je niet onwel werd. In dat kwartier heb ik geen enkel praatje gemaakt, niet omdat iedereen om mij heen onwel werd, maar omdat iedereen op zijn telefoon zat. Een poging tot een gesprekje met een buurman op anderhalve meter afstand leidde tot een geluid dat ik achteraf categoriseer als een pure vorm van phubben. Binnenkort melden zich de eerste kleinkinderen die lijden onder phubbende grootouders.