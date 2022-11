In Qatar staat ook het voetbal zelf te kijk als een amorele geldmachine

Qatar 2022 bewijst eens te meer dat in het voetbal voor geld alles en iedereen te koop is. Een toernooi waar de samenleving zich geen raad mee lijkt te weten, maar dat slechts een uitvloeisel is van ons eigen hyperkapitalisme.

David Beckham, vermaard middenvelder van onder meer Manchester United en Real Madrid was in 2010 nog ambassadeur van de mislukte Engelse poging het wereldkampioenschap voetbal 2018 binnen te halen. Na afloop van de uitverkiezing van Rusland (2018) en Qatar (2022) sprak Becks van ‘een walgelijke vertoning’.

Dat zag hij recentelijk anders. Vorige maand werd hij à raison van 11,6 miljoen euro het gezicht van het WK in Qatar. Daarnaast tekende hij in ruil voor 174 miljoen euro een tienjarig contract om Qatar cultureel en toeristisch op de kaart te zetten. Hij verklaarde dat het land ‘een ongelooflijke plek is om een paar dagen door te brengen’, met ‘een van de beste specerijenmarkten waar ik ooit ben geweest’.

Eens te meer werd bewezen dat in het voetbal voor geld alles en iedereen te koop is.

Qatar, tot september 1971 een Brits protectoraat dat vooral bekendheid genoot vanwege zijn parelduikers, is een klein maar steenrijk schiereiland in de Perzische Golf, ongeveer even groot als Gelderland, Overijssel en Drenthe. 90 procent van de 2,9 miljoen inwoners van Qatar zijn arbeidsmigranten. Het is ’s werelds grootste exporteur van lng (vloeibaar gas) en het beschikt over 13 procent van de wereldolievoorraad.

Maar Qatar weet dat er tussen nu en 2050 een eind zal komen aan de vraag naar fossiele brandstoffen en streeft naar economische transitie. Het landje wil een ‘innovatieve hub’ in de wereld worden. Volgens het uit 2008 stammende plan ‘Qatar 2030’ moet het daarom over acht jaar een ‘geavanceerd land’ zijn, met een gediversifieerde economie en harmonie tussen economische groei en sociale ontwikkeling, gebaseerd op een ‘hoge morele standaard’ en met nadruk op duurzaamheid.

Het idee het WK naar Qatar te halen paste wonderwel bij die vernieuwingsdrang. Hoe kun je als voormalig land van woestijn en bedoeïenen beter laten zien dat je een enorme inhaalslag aan het maken bent richting moderniteit dan door grote sportevenementen binnen te halen en te organiseren? In 2019 werd het WK atletiek gehouden in Qatar, maar het WK voetbal was de hoofdprijs.

Sport is de grootste tak van de mondiale entertainmentindustrie en de groei zit er flink in. Het toonaangevende marketingbureau The Business Research Company berekende dat de wereldsportmarkt, die in 2021 nog 354 miljard dollar waard was, een jaar later was gegroeid naar 497 miljard. In 2026 zal dat volgens het bureau 644 miljard zijn. En in die markt is voetbal, met een wereldwijde omzet van 200 miljard euro, zonder concurrentie de grootste.

Pr-machine

Is het vreemd dat landen zichzelf in de etalage willen zetten middels de enorme pr-machine die voetbal heet en daar kapitalen voor neerleggen? Voetbal is schaamteloos, leent zich daar maar al te graag voor en vindt het helemaal niet erg dat het vooral dictaturen zijn die de organisatie van grote evenementen op zich willen nemen – in democratieën stuiten de kosten steeds vaker op bezwaren van de kiezers.

Het vierjaarlijkse hoogtepunt van het voetbal, de viering van ‘The Beautiful Game’, het evenement waar (bijna) alle groten van de sport zijn verzameld en dat miljarden laat dromen, is, zo bleek in december 2010, gewoon te koop. De Engelse zondagkrant The Observer maakte onlangs een lijstje van degenen die in 2010 de Fifa-board vormden, de uit 22 leden bestaande instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van het WK. Eens te meer werd duidelijk hoe Qatar aan het WK is gekomen: de Qatarezen hadden rücksichtslos stemmen gekocht, naar schatting was er ongeveer 40 miljoen dollar onder de tafel doorgegaan: een koopje.

Zoals wel meer internationale sportbonden – zo goed als allemaal – hanteert de wereldvoetbalbond Fifa geen morele maatstaven waaraan landen moeten voldoen, willen ze in aanmerking komen voor de organisatie van een evenement. Democratie of dictatuur, mensenrechtenhandhavers of mensenrechtenschenders, beulen, vrouwenhaters, lhbti-discrimineerders, persvrijheidontkenners: ze zijn allemaal van harte welkom in de grote sportfamilie.

Dat is altijd zo geweest. Het tweede WK in de geschiedenis, dat van 1934, was het al raak. De organisatie werd toegewezen aan Italië, destijds een fascistische dictatuur onder Benito Mussolini. Het Nederlandse legioen(tje) bekreunde zich er niet om: ‘We gaan naar Rome!’ Het meest omstreden WK tot dusver, dat van 1978, vond plaats in Argentinië, onder de militaire dictatuur van generaal Jorge Videla. De roep om een boycot begon in Frankrijk en kreeg vervolgens ook in Nederland grote kracht. Freek de Jonge en Bram Vermeulen organiseerden de actie ‘Bloed aan de paal’ als protest tegen de deelname van Oranje. Voetballer Oekie Hoekema sloot zich daarbij aan met een handtekeningenactie onder zijn collega’s. Hij scoorde er één, die van zichzelf.

De actie had succes, zij het niet het beoogde. Maar de acties voorkwamen wel dat Argentinië louter positief in het nieuws kwam. Volkskrant-verslaggever Hans van Wissen ging bijna dagelijks naar de Plaza de Mayo, waar de Dwaze Moeders protesteerden tegen de verdwijning van hun kinderen.

Volgevreten miljonairs

De houding van de media tegenover het toernooi van 2022 is anders dan die van 1978. Toen was er verontwaardiging die zich specifiek richtte op de schurkenstaat die het toernooi organiseerde. Meer dan toen wordt nu het systeem dat het überhaupt mogelijk maakt dat Qatar werd uitverkoren aangevallen. Qatar wordt breed veroordeeld maar dat is geen verrassing. In 2022 staat ook het voetbal zelf met zijn volgevreten spelersmiljonairs volop te kijk als een amorele geldmachine.

Het is die twee-eenheid die dit WK tot een mikpunt van hoon, verontwaardiging en schaamte maakt. Een toernooi waar de samenleving zich geen raad mee lijkt te weten, maar dat slechts een uitvloeisel is van ons eigen hyperkapitalisme.

Beeld Rhonald Blommestijn

‘NOS Studio WK 2022’ komt niet uit Qatar maar uit Hilversum en zal niet uitsluitend bestaan uit analyses van de wedstrijden, zo is althans het voornemen, maar ook aandacht besteden aan de politieke en maatschappelijke situatie in Qatar. De meeste kranten kiezen voor ‘terughoudende’ verslaggeving, de Volkskrant doet het met twee journalisten. Onder druk van het publiek haalde Jumbo een bezopen reclame van de buis, er was grote kritiek op de poging van Qatar een select groepje fans voor zijn karretje te spannen met een gratis reisje. Door alle kritiek zullen bedrijven zich afvragen of het geld dat ze aan het WK verdienen wel in verhouding staat tot de publicitaire schade die ze oplopen.

De morele druk brengt op langere termijn het verdienmodel van de Fifa in gevaar. Qatar 2022 wordt gespeeld onder de dictatuur van het geld. Het land besteedt een nooit eerder vertoond bedrag aan het WK: 220 miljard dollar, ruim vijf keer zoveel als de vijf WK’s sinds 2002 tezamen kostten. De economische opbrengst voor het land wordt geschat op 17 miljard.

Ongetwijfeld zal ook binnen de wereldvoetbalbond de discussie op gang komen of de volgorde van de argumenten (geld, pr, sport) de juiste is en of die uiteindelijk niet naar de afgrond leidt. De belangstelling van het publiek is allesbepalend. Als die erodeert is het voetbal in last en wordt het in zijn fundamenten aangetast.

Absurd

Een WK in de woestijn in een land zonder voetbaltraditie is absurd, maar absurditeit is voor de Fifa geen graadmeter. En voor politiek en bedrijfsleven was het dat evenmin. Al voor de toewijzing stond het Nederlandse bedrijfsleven in de startblokken. Een jaar nadat het Qatar was geworden, in 2011, bracht koningin Beatrix een staatsbezoek aan het land, in het bijzijn van minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen en een delegatie van het bedrijfsleven. In 2012 werd de Taskforce Qatar 2022 opgericht, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De opdracht van de Taskforce was niet de morele implicaties van het WK te onderzoeken, maar te bekijken hoe er zo veel mogelijk van de 220 miljard dollar die Qatar beschikbaar had kon worden binnengesleept.

Uiteindelijk zijn er 38 Nederlandse bedrijven bij het WK betrokken, onder wie bouwer BAM – die overigens naast de opdracht voor de bouw van een van de stadions greep – en ING, de hoofdsponsor van Oranje, dat een obligatie-emissie verzorgde voor Qatar National Bank en zo een directe bijdrage leverde aan de financiering van het WK.

Politici spraken zorgelijke woorden over de mensenrechtensituatie in Qatar, maar vanwege dringende omstandigheden – de behoefte aan lng – zal er toch een afvaardiging van de Nederlandse regering naar Qatar afreizen, die nadrukkelijk alleen zal juichen voor Oranje en niet voor Qatar. Maar een teken des tijds is dat koning Willem-Alexander reserves heeft bij een koninklijk bezoek en dat hij persoonlijke overwegingen een rol zal laten spelen bij het besluit al dan niet af te reizen. Een pilsje met de sjeik zit er niet in.

‘De dialoog over mensenrechten kan het beste gevoerd worden als je ook op het WK bent, het helpt niet om de banden juist te verbreken’, zei premier Rutte schijnheilig – altijd het geijkte argument om juist wel naar een dubieus sportevenement te gaan, dat ook werd gebruikt voor de Zomerspelen van Beijing in 2008 en de Winterspelen van Sotsji, Rusland, in 2014.

Beeld Rhonald Blommesteijn

Kwaad tot erger

Sportevenementen helpen doorgaans niet om de mensenrechtensituatie in een land te verbeteren. In Argentinië bleef de junta na het WK nog vijf jaar aan de macht. Na de Zomerspelen van 2008 ging het in China van kwaad tot erger, net als in Rusland na de Winterspelen van 2014 en het WK voetbal van 2018. Toch gingen de Winterspelen van 2022 gewoon naar Beijing – het IOC staat net zo onverschillig tegenover mensenrechten en is net zo corrupt als de Fifa.

In een recent interview zei Fifa-voorzitter Gianni Infantino dat hij nog nooit eerder had meegemaakt dat een land zijn zaakjes voor een toernooi zo goed op orde had als Qatar, zonder te vermelden aan wie dat was te danken (de honderdduizenden arbeidsmigranten) en wat dat had gekost (mogelijk 6.750 mensenlevens). Eerder schatte Infantino het dodental overigens op drie (3).

Ook over Qatar gaat het verhaal dat het dankzij het WK beter gaat met de mensenrechten. Inderdaad zijn er door internationale vakbonden en mensenrechtenorganisaties verbeteringen geconstateerd – het kafala-arbeidssysteem, dat werknemers zo ongeveer tot slaaf maakte, is wettelijk afgeschaft en er is een minimumloon ingevoerd.

Maar volgens Amnesty International is dat windowdressing. De bescherming van de buitenlandse arbeiders wordt maar matig gehandhaafd, arbeiders wachten soms maandenlang op betaling en ze werken vaak nog altijd zeven dagen per week, 18 uur per dag. Queer voetbalfans zijn welkom, maar worden door de Qatarese autoriteiten verzocht ‘de cultuur van het land te respecteren’ en gay Qatari lopen het risico in de cel te belanden. Vrouwen hebben nog altijd een mannelijke ‘bewaker’ die bepaalt wat ze wel en niet mogen doen. Er zijn in Doha drie zones aangewezen waar buitenlandse journalisten mogen werken, ze worden dringend verzocht de arbeiderskampen te mijden.

Naar wat er na het WK met de hervormingen gebeurt, valt alleen maar te gissen – het verleden van de grote sportevenementen stemt niet optimistisch.

Boycotroepers

De lijst met belanghebbenden van het WK is lang. Toch richten de oproepen voor een boycot zich zoals gewoonlijk tot de sporters. Oproepen tot een boycot door de sporters is nu eenmaal vrijblijvend en gemakkelijk. Elke aanwezige voetballer draagt bij aan de sportswashing (misstanden wegpoetsen met sport) maar met een minister-president of een koning op de tribune scoren de Qatarezen pas echt. Het WK is, achter de façade van het topvoetbal, meer een economische dan een sportieve aangelegenheid, iets wat de boycotroepers weleens lijken te vergeten.

De morele verontwaardiging kwam pas echt op gang toen het al te laat was. Zij was er ook al toen Qatar in 2010 het toernooi binnenhaalde, maar niet met de huidige kracht. Veel van de huidige critici laden daardoor de verdenking op zich van opportunisme – de stoere aankondiging van sommige fans dat ze niet zullen kijken is een loze en late vorm van conscience washing. De kijkcijfers van Nederland – Qatar op 29 november zullen een indicatie geven van de oprechtheid van de gewetensbezwaarden.

Misschien worden we wel wereldkampioen. Het is de vraag of we dan nog denken aan de slachtoffers bij de bouw van de stadions, de geschonden vrouwenrechten, de persbreidel en de Qatarese afkeer van lhbti’ers.

Het WK in Qatar is het tot dusver sterkste bewijs voor de morele verwording van het voetbal, van de allesbepalende macht die het geld over de sport heeft verworven. Het laat ook de totale onderwerping van de sport zien aan andere, commerciële doelen, dan die waarvoor het ooit is bedacht. Maar misschien vormt het hoogtepunt tevens het begin van de afdaling en een terugkeer naar de menselijkheid.

Vermoedelijk zullen de Qatarezen waar voor hun geld krijgen: de magie van het voetbal die de negatieve houding jegens het gastland verdringt. Zoals het de Fifa weinig kan schelen waar een WK wordt gehouden, zo maakt het voor de gemiddelde Oranjefan uiteindelijk weinig uit waar het Nederlands elftal scoort, of juist niet scoort.

Volgens Ronald de Boer, sinds de toewijzing ambassadeur voor het WK, is alle kritiek sowieso sterk overdreven. Hij woonde zeven jaar in Qatar en had op zijn waterscooter nooit iets gemerkt van onderdrukking en discriminatie. Over de doden zei hij bij Jinek: ‘Er gaan nou eenmaal mensen dood. Hoe triest ook.’

Qatar organiseert in 2030 de Aziatische Spelen, mogelijk als voorbereiding op het grote doel: de Olympische Zomerspelen van 2036 in Doha. Tegen de tijd dat die keuze wordt gemaakt, zullen we weten of Qatar 2022 een ommekeer heeft ingeluid, of dat we gewoon doorgaan op de doodlopende weg.