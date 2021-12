In Qatar knappen ze het vuile werk op voor onze rendementen

De sponsor van het Nederlands elftal, ING, verstrekt miljardenleningen aan de Qatar National Bank, die met het geld de bouw van stadions, infrastructuur en andere WK-projecten financiert. Minstens 38 Nederlandse bedrijven ontplooien in Qatar WK-gerelateerde activiteiten. Zeker 19 Nederlandse pensioenfondsen investeren in obligaties van de Qatarese overheid, die daarmee het land in gereedheid brengt voor wat na de Olympische Spelen het grootste sportevenement ter wereld is: het WK voetbal.

Onderzoeksbureau Profundo (voor een duurzame en sociaal rechtvaardige wereld) zocht het in samenwerking met de Volkskrant uit en nu weten we wat we eigenlijk allang wisten: voetbal is een doekje voor het bloeden, het gaat er vooral om kapitaal te laten renderen. Het WK voetbal is een wereldomvattend financieel project, waar bedrijven, banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders likkebaardend rond de ruif staan.

Qatar investeert 187 miljard (geleende) euro’s in het WK en de bijbehorende infrastructuur, bijna 3 miljard per wedstrijd. Niets is de Arabieren te dol, er wordt een compleet nieuwe stad uit de grond gestampt, de meest bizarre stadions zijn gereed en van airco voorzien. Gelukkig hebben ze in Qatar goedkope arbeidskrachten weten te ronselen en is fors bezuinigd op veiligheidsmaatregelen, anders was het allemaal nog veel duurder geworden.

Het WK is in elk geval financieel gezien een verantwoorde belegging. De vraag of die ook moreel te rechtvaardigen is, komt te laat: die had een jaar of twaalf geleden al moeten worden gesteld. Wie nu nog pleit voor een boycot, doet dat voor de bühne en om zijn eigen geweten schoon te wassen. De schande heeft zich al voltrokken, les jeux sont faits. Ons geld kent grenzen noch moraal, het zwalkt over de wereld op zoek naar rendement en is in Qatar neergestreken.

De prestaties van Oranje zijn een plezierige afleiding, bedoeld om de illusie in stand te houden dat het om de sport gaat. Je hoort weleens dat je sport en politiek niet kunt scheiden, maar elk sportevenement bewijst het tegendeel. Géld en sport zijn de niet te scheiden Siamese tweeling.

De Winterspelen in Beijing vinden plaats van 4 tot en met 20 februari. De VS, Australië en Engeland hebben besloten tot een boycot vanwege de Oeigoeren, dus wij kunnen niet achterblijven: alle politici blijven thuis. Veertig jaar geleden was een boycot nog een boycot: de Amerikanen gingen niet naar Moskou 1980, de Russen revancheerden zich door LA 1984 links te laten liggen.

Maar dat kost tegenwoordig te veel geld en medailles. We kiezen daarom voor een boycot light, ongevaarlijk en symbolisch – niet financieel, niet sportief, maar we houden Willem-Alexander thuis. Is ook beter, want voor je het weet laat hij zich weer fotograferen tijdens het afpilsen met een of andere Chinese mensenrechtenschender.

Qatar heeft het handiger gespeeld, het heeft ons collectief schuldig gemaakt. Het gaat om onze pensioenen en onze banen. Een boycot zou ook tegen onszelf zijn gericht, en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Bovendien is er wat veranderd in de wereld van de moraal. Vroeger was het duidelijk hoe het zat met goed en kwaad: wij waren goed en de anderen (communisten, fascisten) waren fout. Dat is diffuser geworden. Wanneer Nederland erin slaagt het WK kaatseballen binnen te halen, kunnen we zomaar tegen een boycot oplopen in verband met de kwalijke manier waarop wij hier asielzoekers of Poolse arbeidskrachten behandelen. Voorzichtigheid is geboden.

Gelukkig zijn er nog regimes die het vuile werk van een sportevenement willen opknappen. De facturen zijn verzonden en zullen op onze bankrekening worden bijgeschreven.