In Poetins totale oorlog is iedereen doelwit. Ook wij in het Westen

De oude Grieken knokten al heel wat af, maar wat ze níet deden, was het vergiftigen van waterbronnen of het vernietigen van olijfbomen. Die bomen groeien zo langzaam dat de bevolking daar te zwaar door getroffen zou worden en daarom werden ze gespaard. Met het aanbreken van de moderne tijd verdween dit soort terughoudendheid in de oorlogvoering meer en meer.

In 1864 trok generaal William Tecumseh Sherman tijdens de Amerikaanse burgeroorlog met zijn troepen een verwoestend spoor door de opstandige zuidelijke staat Georgia. Er werd brand gesticht, gemoord, geplunderd. De aarde werd verschroeid om het moreel en het verzet van de bevolking te breken. ‘Ik kan Georgia laten janken’, pochte de generaal. Zijn mars wordt wel gezien als het begin van de totale oorlog.

Smadelijke aftocht

Ook de oorlog in Oekraïne krijgt steeds meer een totaal karakter. Op het slagveld wordt Ruslands invasiemacht op tal van plekken teruggedreven, met de smadelijke aftocht uit Cherson als voorlopig hoogtepunt. Van de weeromstuit voert de Russische president Poetin de terreur tegen de Oekraïense bevolking op.

Van begin af aan waren er Russische bombardementen op burgerdoelen, speeltuinen en theaters incluis. Een hele stad werd weggevaagd. Maar sinds kort worden er ook systematisch aanvallen uitgevoerd op het stroomnet en de watervoorziening teneinde de Oekraïners in kou en duisternis onder te dompelen bij het begin van wat voor hen een winter zonder genade kan worden.

Tweede front

Het is een tweede front: Poetin strijdt op het slagveld tegen Oekraïense militairen, maar ook tegen hun vrouwen, kinderen en grootouders thuis. Hij wil ze doen lijden, demoraliseren en knakken. Het kernwapen houdt hij nog op zak, verder lijkt voor hem alles geoorloofd om het tij te keren. Zeker na de vernedering in Cherson, de stad waarover hij nog maar een maand geleden (!) zei dat zij voor eeuwig deel van Rusland zou zijn. Meer dan ooit zal hij Oekraïne willen laten janken, tot in elke stad, elk dorp, elke straat, elke woning. Totale oorlog.

Dit is een zware term. Wie zich niet lijfelijk in het oorlogsgebied bevindt, heeft de luxe van de nuance en de relativering, en vindt deze typering misschien overdreven. Toch is zij dat niet. Poetin moet hevig gefrustreerd zijn. Zijn oorlogsmachine ziet er imposant uit in de showroom van het Rode Plein, maar als er gevochten moet worden in plaats van geparadeerd, vertoont zij vele mankementen.

Alles grijpt Poetin aan om de machine weer vooruit te krijgen. Hij laat Iraanse drones aanrukken om de Oekraïense bevolking te pijnigen en draait driftig aan de hendel van het drieloops gas-, graan- en migrantenwapen om de westerse bevolkingen te raken. De oorlog is totaal, alles is doelwit. Ook wij, burgers in het Westen, we zijn het derde front voor Poetin.

Kijk naar de verdachte Russische activiteit rond de Noorse olie- en gasinstallaties, naar de mysterieuze aanslagen op de Nordstream-gaspijpleidingen. Kijk naar alle onzekerheid die er wordt gezaaid, naar de geëxplodeerde energierekeningen, de gestegen prijzen voor de boodschappen, de inflatie. Kijk naar de regeringen die zich in alle begrotingsbochten wringen om compensatie te bieden en waarschuwen dat ze dit niet lang kunnen volhouden. Kijk naar hoe de Russische terreur tegen de Oekraïense bevolking een nieuwe ontwrichtende exodus kan ontketenen. Poetin wil ook Europa en Amerika laten janken.

Hij speculeert erop dat alle ellende zal optellen tot het punt dat veel westerse kiezers zich gaan afvragen of zij deze prijs voor de steun aan Oekraïne willen blijven betalen. Een tegenvaller voor hem was dat ondanks zijn actieve inmenging in de Amerikaans Congresverkiezingen de kandidaten van zijn soulmate Trump opzichtig faalden. Toch blijft het spannend.

Totale oorlogen vragen veel van het incasseringsvermogen van bevolkingen, in dit geval allereerst de Oekraïners en vervolgens de westerse burgers. Laat de laatsten zich spiegelen aan de eersten. Met de berichten van de Oekraïense Elena zit de Volkskrant-lezer schrijnend en tegelijk ontroerend dicht op de huid van wat gewone Oekraïners doormaken.

Op houtvuren in de tuin verhitten zij in gietijzeren pannen bakstenen waarmee keukens worden verwarmd en zetten zij in woonkamers tenten op om het enkele graden warmer te hebben. ‘Het Kremlin wil ons laten lijden, maar wij kunnen afzien’, zegt Elena. Iedereen die zij kent, is goed voorbereid op de winter. Wij ook?

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.