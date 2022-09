In Physical zie je de uitvinding van de miljardenindustrie die vrouwen aanpraat dat ze niet goed genoeg zijn

Vanaf het moment dat Sheila Rubin wakker wordt, praat ze zichzelf naar beneden. ‘Je bent een varken’, zegt de stem in haar hoofd – een stem die de kijker van de komedie-dramaserie Physical alsmaar naar meeluistert in een constante monologue intérieur. ‘Je bent waardeloos, je kan niks, niemand vindt je leuk.’ De stem houdt de hele dag aan, dwingt haar niets te eten, zo veel mogelijk te sporten, zichzelf uit te hongeren. Tot ze opgeeft, naar een fastfoodzaak rijdt, een paar familiezakken friet en burgers bestelt, die achter elkaar verorbert in een motelkamer, om de boel vervolgens uit te kotsen. ‘Je bent zo walgelijk’, zegt de stem. ‘Dit was écht de laatste keer.’

Er is een triggerwarning wegens het tonen van eetstoornissen zichtbaar voor elke aflevering van Physical – te zien op Apple TV Plus, het tweede seizoen verscheen deze zomer. De serie vertelt over de onzekere Sheila, die zich ontpopt tot aerobicsicoon, inclusief populaire videobanden en een eigen show op tv. Maar de triggerwarning zou net zo goed kunnen gelden voor de onderliggende waarheid die Physical laat zien over wat we inmiddels de ‘wellnessindustrie’ noemen, of de ‘fitnessbusiness’. Sheila’s claim to fame zit hem niet zozeer in haar danspasjes of haar glimmende spandex, maar in haar idee haar innerlijke stem te gebruiken tijdens de lessen. Ze is net zo streng voor de deelneemsters als voor zichzelf. ‘Je wilt opgeven, hè? Je denkt dat je moe bent, maar nu moet je doorgaan. Kom op, 5, 6, 7, 8.’

Sheila geeft aerobicsles in een winkelcentrum. Beeld Apple TV Plus



Waar je in wezen naar kijkt, is de uitvinding van de miljardenindustrie die draait op vrouwen aanpraten dat ze niet goed genoeg zijn: niet fit genoeg, niet strak genoeg. Een industrie die in feite bestaat uit het externaliseren van de stem die zo veel vrouwen intern de hele dag al horen, versterkt door de eindeloze stroom aan merken en marketeers die, net als Sheila, doorhebben dat je geld kunt verdienen met het creëren van zelfhaat.

Wat begon met aerobicsvideo’s is geëvolueerd tot een alomtegenwoordige tsunami aan producten en levensstijlen die allemaal draaien om de ‘betere versie’ van jezelf – een versie die natuurlijk nooit gerealiseerd zal worden. In Nederland alleen al zijn er ontelbaar veel types als Rens Kroes, Sonja Bakker, Fajah Lourens, ieder met een eigen media-offensief en bijbehorend verdienmodel. Er zijn fitgirls op Instagram, eindeloos veel YouTubekanalen. ‘Discipline means liberation’, het motto van de echte aerobicsgodin Jane Fonda – die ook aan boulimia leed – wordt inmiddels van alle kanten op jonge vrouwen afgevuurd.

Ik ben benieuwd hoe het Sheila zal vergaan in het nieuwe seizoen van Physical. Seizoen 1 eindigde met een twijfelachtige triomf: ze zette haar kostbare obsessie met eten om in een lucratieve obsessie met aerobics. ‘It’s so empowering’, zegt ze over haar eigen lessen. Daarmee vat ze precies de paradox samen die fitnesscultuur zo problematisch maakt: onder het mom van emancipatie en zelfliefde worden vrouwen nog harder een keurslijf ingeduwd.