In oorlogstijd wordt de lichtheid van het fenomeen opiniemaker pijnlijk duidelijk

Het oranjerode foldertje ligt tussen ‘Göteborg’, een toeristische gemeentegids van mijn nieuwe woonplaats, en een modetijdschrift. Het blijkt een folder uit 2018 te zijn, verstuurd naar alle Zweedse huishoudens. ‘Om krisen eller krigen kommer’ (wanneer de crisis of de oorlog komt) staat erop en de inhoud bestaat uit instructies voor de Zweedse burger, mocht het komen tot oorlog. De meeste aandacht trekt een rood katern met vette letters. ‘Als Zweden wordt aangevallen door een ander land, zullen we nooit opgeven. Eventuele informatie dat de weerstand zal eindigen is onjuist.’

Onverwacht zelfverzekerd van een land dat zijn neutraliteit zó serieus neemt dat het zelfs niet bij de Navo wil horen. Maar neutraliteit betekent niet automatisch dat je niet voorbereid bent op oorlog, zo leer ik. Mijn Franse buurman Xavier, die me helpt met het uitmesten van onze berging, vraagt of ik wel weet waar de schuilkelders zijn. Het blijkt zelfs in het reglement van de vereniging van eigenaren te staan, dat ik als echte Nederlander natuurlijk niet heb gelezen.

De schuilkelder blijkt op een steenworp van ons appartementengebouw te liggen, in de rotsen onder de Skansen Kronan, een oude fortificatie die ooit gebouwd werd om de Denen op afstand te houden. Het gouden kroontje op het fort blinkt in de zon, al zorgt oostenwind in deze tijd ook voor spookgedachten. Op de Järntorget, ietsje verderop, staan vijf ouderen voor het hoofdkantoor van de ooit oppermachtige sociaal-democratische partij met borden ‘Nej till Nato’ (Nee tegen Navo). Een laag overvliegend gevechtsvliegtuig en de gebrekkige interesse van het publiek lijken andere tijden aan te kondigen.

De Zweden zijn zich zeer bewust van het Russische gevaar. Af en toe duiken Russen op in de Botnische Golf en de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 betekende het einde van het Zweedse geloof in eeuwige vrede. En mogelijk ook de tweehonderdjarige neutraliteitstraditie. De overheid besloot in 2015 dat het leger weer in staat moest zijn oorlog te voeren en kocht vliegtuigen, onderzeeërs en langeafstandsraketten. In 2018 werd de dienstplicht geherintroduceerd. Rondom Gotenburg wordt volop geoefend, in buitenwijken klinkt gemopper over de herrie van schietoefeningen.

In de Nederlandse kranten lees ik de bekende kakofonie van meningen, soms verstandig, maar even zo vaak volstrekt idioot. Er is iemand die het hart onder de riem van minister-president Rutte aan het Oekraïense volk ‘opruiing’ noemt en zijn Europese collega’s (‘amateuristische cheerleaders’) beticht van ‘oorlogstaal’. Merkwaardig, oorlog lijkt me nu juist het aangewezen moment voor oorlogstaal. Een socioloog vergelijkt de voortvarendheid van Europese leiders met de verheerlijking en mystificatie van de oorlog in nazi-Duitsland. Een antiracist pruttelt een ‘boontje komt om zijn imperialistische loontje’-riedeltje, alsof minderheden in het Oosten beter af zijn dan in het Westen.

De lichtheid van het fenomeen opiniemaker wordt in oorlogstijd pijnlijk duidelijk. De contraire mening van een microbioloog, deugdominee, of socioloog is ronduit waardeloos, en die van een podcastondernemer, of wat ben ik eigenlijk, al helemáál. De coronapandemie ging, in alle eerlijkheid, onze pet al te boven en dat was achteraf toch nog maar een crisisje van niets.

Wat ik wél denk te weten, is dat Nederland net als met corona weer zo’n beetje het slechtst voorbereide land van Europa is. Roekeloos, radeloos en reddeloos. Ik zou niet één schuilkelder in Amsterdam kunnen aanwijzen en voor de dienstplicht hoef je de Nederlander niet te bellen. Het is hopen op een goede afloop en je voorbereiden op het ergste, zoals de Zweden doen. Méér heeft deze columnist u momenteel niet te bieden.