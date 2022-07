In Nederland hebben we veel meer koeien dan we nodig hebben, vertel ik de Masai-stamoudste. Hij knikt goedkeurend

Wilt u ook nog iets weten van mij, vraagt Afrika-correspondent Joost Bastmeijer na afloop van een interview met een Masai-herder in Kenia. ‘Hebben jullie in Nederland ook koeien?’

Nederland voelt ver weg, hier in een huis gemaakt van koeienmest en stokken in het zuiden van Kenia. Het is warm en benauwd in de manyatta, waar ik tussen acht krioelende kinderen op een klein houten krukje zit. Mijn ogen prikken van de rook die van een klein vuurtje komt, boven de vlammen kookt een zwartgeblakerd pannetje met opgewarmde geitenmelk over.

Zelfs het contrast met de hoofdstad van Kenia, die een paar honderd kilometer noordelijker ligt, is groot. In Nairobi, de metropool waar ik nu zo’n vierenhalf jaar woon, heb ik overal megasnel internet, bestellen mijn vriendin en ik sushi via Uber Eats en kruipt onze baby rond in Pampers – nee, dáár zijn de verschillen met een leven in Nederland eigenlijk best klein.

Toch willen de mannen en vrouwen die deel uitmaken van de Masai, een semi-nomadische bevolkingsgroep uit het zuiden van Kenia, het vandaag juist hebben over de overeenkomsten. Net als de Karamojong, Fulani, Samburu of andere herders en jagers-verzamelaars die ik de afgelopen jaren heb ontmoet richten zij zich vooral op wat ons verbindt.

‘Hebben jullie in Nederland ook koeien?’, is de eerste vraag die ik krijg als ik na het interview voor de krant vraag of zij ook nog vragen voor mij hebben. Ja, antwoord ik, veel meer dan we nodig hebben zelfs. Ole Ndaika, de stamoudste die ik bezoek, knikt goedkeurend.

Ik weet waarom de oude man dit graag hoort: voor de herders die hier in het zuiden van Kenia met hun vee rondtrekken zijn koeien het grootste goed – eigenlijk net als voor veeboeren in Nederland. Hoe meer koeien je hebt, hoe rijker je bent. Ole Ndaika mag dan enkel een geruite shuka-doek over zijn ondergoed dragen, met zijn honderden koeien is ook hij multimiljonair (in Keniaanse shillings weliswaar, maar toch).

Dan probeert mijn vertaler uit te leggen wat ik vervolgens vertel over de stikstofcrisis in Nederland. De stamoudste kijkt me verbaasd aan: koeienmest is toch juist goed voor de natuur? Ik besluit het over een andere boeg te gooien en zeg dat er in Nederland feitelijk te weinig land is voor de boeren en hun vee.

‘Mmm’, zegt Ole Ndaika wederom instemmend. ‘Net als hier.’ En zo komen we weer te spreken over waarom ik hier überhaupt in zijn woning zit: net als op veel andere plekken in Afrika staat de levenswijze van de nomadische herder onder druk – daar schrijf ik een verhaal over.

Onderweg naar deze Masai-nederzetting kon ik de oorzaak van de problemen goed zien: langs de weg zijn grote stukken land afgezet met hekken. Het land dat overblijft voor de rondtrekkende herders verschraalt ook nog eens door klimaatverandering, of ze moeten plaatsmaken omdat de overheid een wildpark van het graasgebied wil maken.

Ole Ndaika is, ondanks de uitdagingen, opgewekt. Hij heeft immers nog een hoop koeien, zijn wandelende spaarrekening is goed gespekt. Hoe langer we spreken, hoe enthousiaster hij wordt. Ouderen worden in Nederland anders aangesproken dan jongeren? Nederlanders houden naast koeien ook geiten? De afstand tussen Nederland en het Kenia van Ole Ndaika wordt alsmaar kleiner – we lijken toch eigenlijk maar veel op elkaar.

Als ik na een tijdje zeg dat ik maar weer eens moet vertrekken, geeft de man me lachend een stevige handdruk en een klap op mijn schouder. ‘We zijn allemaal familie’, besluit Ole Ndaika lachend. ‘Nu snap ik het. De Nederlanders zijn de Masai van Europa.’