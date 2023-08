In Nederland gebruiken we te pas en te onpas Engelse woorden. Waarom zijn we niet trotser op onze taal?

Leesplankje met aap noot mies. Beeld ANP

Afgelopen zomer was ik in Zweden en Noorwegen op vakantie. Daar viel me op dat er bijna geen Engels wordt gebruikt. Zo zag ik echt nergens opschriften zoals car wash, security, sale of electric bus (op stadsbussen), maar altijd biltvät, ­säkerhet of vakt (wachter), rea en elektrisk bus. Ook werd ik er nooit in het ­Engels aangesproken, maar altijd in het Noors of Zweeds. Dat terwijl ik er toch duidelijk uitzag als een buitenlandse toerist. Als ik in mijn beetje Zweeds iets vroeg, kreeg ik altijd in het Zweeds ­antwoord. Pas als ik aangaf dat ik liever Engels sprak, gebeurde dat. Dat ging ­altijd ­probleemloos en van harte.

In Nederland en in Vlaanderen word je echter doodgegooid met het Engels. Vooral door de commercie, maar overheden doen er ook dapper aan mee. Hoe is het mogelijk dat er zo’n groot verschil bestaat?

Dat de Engelse taal minder doorsijpelt in Duitsland, Frankrijk en Spanje, begrijp ik. Dit zijn veel grotere taalgebieden en buitenlandse film en televisie worden er gedubd. Maar in Zweden en Noorwegen worden buitenlandse ­televisie en films, net als bij ons, ondertiteld. Dus daar kan het niet aan liggen.

De omvang van het taalgebied valt ook af als verklaring. Het aantal sprekers van Noors en Zweeds, zelfs tezamen, is stukken kleiner dan het Nederlandse taalgebied. Het onderwijs valt ook af, want alle jongere Noren en ­Zweden spreken uitstekend Engels.

De enige conclusie die ik kan bedenken is dat Scandinaviërs trots zijn op hun taal. En wij niet.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom niet. De commercie vindt het kennelijk hip om Engels te gebruiken, dat is al storend. Maar dat onze overheden van hoog tot laag hier ook aan meedoen is echt ernstig. Hoe wij buitenlanders die slecht ­Nederlands spreken onmiddellijk in het Engels beantwoorden is ook niet best. Het laat allemaal zien dat we onze ­eigen taal kennelijk als tweederangs beschouwen.

Ik vind dat overheden en scholen, zich actief moeten verzetten tegen het voortschrijdend gebruik van Engels. Dat we kinderen moeten laten zien hoe mooi Nederlands is en dat er prima Nederlandse woorden zijn voor dingen als een car wash. En laten we buitenlanders die de moeite nemen Nederlands te leren vooral niet ontmoedigen door meteen Engels tegen ze te spreken.

Aris Schellinkhout, Delft

Kaalgeplukt

Interessant, die contouren van de (eventueel te stichten) partij van Omtzigt. Kijk daar op een afstandje naar door je oogharen en je ziet grofweg de oude PvdA vóórdat die sociaal-democratische vogel neerstortte, omdat je zonder ideologische veren niet kunt vliegen.

Doe nóg een stapje terug en je ziet de SP. Kijk ook op die manier naar het sociale programma van Wilders. Conclusie: eeuwig zonde dat de rode haan naar de poelier is gegaan. Er was en ís behoefte aan zo’n politieke richting.

Jan Eggens, Leimuiden

Achteraf gezien

Het UWV werd al in 2020 gewaarschuwd over zijn illegale praktijken. Wanneer er bij het UWV iets aan het licht komt over een vermeende te hoge uitkering of iets van dien aard, staat er standaard onderaan die brief ‘U had dit kunnen weten’. Misschien moet het UWV zijn eigen stelregel eens ter harte nemen.

Ad Mulder, Hoogvliet

Enorm vervelend

Het UWV schendt al ruim twee jaar de privacy van uitkeringsgerechtigden door het plaatsen van cookies zonder daar toestemming voor te vragen. Nu ze wettelijk niet anders meer kunnen, stopt deze uitvoeringsinstantie daarmee. Uitgebreide excuses volgen. Twee jaar lang je niet aan de wet houden is ‘erg lang’, maar er waren ‘technische problemen’ en het had ook ‘intern onvoldoende prioriteit’, dat ‘spijt ze enorm’, want ‘we stellen als publieke dienstverlener hoge eisen aan onze kwaliteit’. Dat is in dit geval niet gelukt en ‘dat vinden we enorm vervelend’.

Het wordt eens een keer tijd dat het UWV zijn wettelijke status als zelfstandig uitvoeringsorgaan, dat gewoon zonder enige democratische controle zijn eigen gang kan gaan en waar je als klant niet eens onafhankelijk in beroep kan gaan tegen besluiten, wordt afgepakt.

Martin van den Berg, Utrecht

Pandemie-metafoor

Joyce van der Wegen pleit in haar opiniestuk van donderdag 3 augustus voor een OMT om de pandemie van geestelijke problemen onder jongeren het hoofd te bieden. Dit OMT moet voor een doordacht plan en concrete maatregelen zorgen. Dit pleidooi gaat uit van een ongelukkige metafoor. Het begrip pandemie is geënt op infectieziekten en deze mogen met recht zo heten omdat van de gemiddelde infectieziekte de etiologie, de diagnostiek, het beloop en de geëigende therapie zo goed bekend zijn dat een Outbreak Management Team daarop gericht kan acteren. Hoe anders is het gesteld met de geestelijke problemen waarmee mensen kampen.

We zijn nauwelijks in staat ze te definiëren, we zijn heel slecht in staat suïcidale patiënten op basis van klachten voortijdig op te sporen, we kunnen de lichte en zware problematiek slecht onderscheiden en behandelingen hebben gemiddeld nauwelijks meer effect dan wanneer men alles op zijn beloop laat. Ik zou op basis van deze overwegingen geen blanco cheque voor een OMT GGZ uitschrijven. Zet liever in op een generieke verbetering van het welzijnsniveau van de jeugd, op een uitzicht op woonruimte en een baan.

Peter Verhaak, emeritus hoogleraar GGZ en 1ste lijn, Utrecht

Boomerwoningen

De meeste boomers zijn niet gek en zien heus wel dat ze de doorstroming op de woningmarkt blokkeren. Daar zijn ze echter niet zelf schuld aan: er is voor boomers vrijwel geen mogelijkheid om, voor hetzelfde bedrag, een minder ruim bemeten seniorenwoning te vinden. Met dank aan Rutte c.s. is qua ‘levensloop-wonen’ alles afgebroken waar de boomers tot vóór 14 oktober 2010, de aanvang van Rutte I, op mochten rekenen. Wij rollen de komende decennia recht vanuit onze ruime eengezinswoningen onze smalle doodskisten in. Behalve het gevreesde verpleeghuis zijn er geen tussenstappen meer en heel veel boomers zouden dat maar al te graag anders zien.

Daarnaast: huiseigenaren die hun huis gedeeltelijk zouden willen verhuren aan een kind plus gezin, of aan iemand anders, worden geblokkeerd door de hypotheekverstrekkers: dat valt onder contractbreuk en dan ben je je huis kwijt. Het zou aangaande de woningnood echt verschil maken als een nieuwe regering deze contractuele wurggreep met spoed zou aanpakken. Als die voorwaarde zou verdwijnen uit de hypotheekcontracten, dan zou ook veel gemakkelijker voorzien kunnen worden in de zo dringend gewenste mantelzorg,

San van Thiel (66), Haren

Postbank

Vooral dankzij de verhoogde rente, behaalt de ING een prachtig bedrijfsresultaat. Rendement naar de aandeelhouders! De ING is voortgekomen uit de Postbank, ooit opgericht om mensen te stimuleren te sparen! Diezelfde (kleine) spaarders zijn nu de schlemiel: zij profiteren slechts met minieme stapjes van de rentestijging. Wel worden de kosten van de bank steeds zwaarder aan hen doorberekend. Dat is wat door winstbejag overblijft van een oorspronkelijk publieke instelling.

Jan Boonstra, Hoorn

Pinautomaten van ING en Postbank (dat toen nog bestond als zelfstandig merk) naast elkaar, in 2007. Beeld Olaf Kraak / ANP

Hilarisch slecht

Als liefhebber van goede slechte films was ik verbaasd dat in uw artikel in de krant van 3 augustus geen woord werd besteed aan Neil Breen, maker van o.a. I Am Here Now, Fateful Findings en Twisted Pair.

De films van deze alleskunner: regisseur, producent, schrijver, hoofdrolspeler (soms een dubbelrol), casting, editor, geluidsman, grimeur, cateraar e.d. zijn van het begin tot het eind hilarisch slecht, mis ook de aftiteling niet. Hij heeft zojuist zijn zevende film aangekondigd. ‘Titel: onbekend, website: nog niet, trailer: nog niet.’ Ik zie er nu al naar uit.

Clemens Uythof, Leeuwarden

Politieke jongeren

Uit het onderzoek Democratisch Bewustzijn in Nederland blijkt, dat “nogal wat jongeren hun geduld hebben verloren met de parlementaire democratie”. Goed dat Ron van Wonderen, een van de onderzoekers, dit aan de orde stelt (VK, 3/8). Ik ben het ook zeer eens met zijn pleidooi voor onderwijs in democratische waarden en burgerschap.

Het artikel in de krant roept bij mij ook vragen op. Over welke leeftijdsgroep gaat het? Hoe verhoudt de houding van deze jongeren zich ten opzichte van de rest van de populatie? Hoeveel is er veranderd met, bijvoorbeeld, een generatie geleden? Pas als we antwoord hebben op deze vragen, kunnen we beoordelen of er een verschuiving is.

Bri Wiener, West-Terschelling

Vleermuizen

‘Wie zijn spouwmuur wil laten isoleren, moet eerst ecologisch onderzoek laten doen om te kijken of er vleermuizen aanwezig zijn. Ook al kost dat veel tijd en geld.’ Hebben we echt alle gevoel voor praktische zin verloren?

Is het niet een stuk eenvoudiger degene die zijn spouwmuur wil vullen, te verplichten een of meer vleermuizenhuisjes à maximaal 20 euro aan zijn huis te bevestigen? En, ook al woonden er misschien nog geen vleermuizen, dan komen die er dan misschien juist alsnog.

Dick Gaasbeek, Blaaksedijk

Informatiebombardement

Oekraïne zou drones op Moskou moeten afvuren die niet zijn gevuld met ‘kruit’, maar met foto-flyers van de verwoestingen die Poetin in Oekraïne heeft aangericht. Als die berichten massaal uitgestort worden boven Moskou, zijn ze niet zo snel ‘over te schilderen’. Dit heeft voor de meningsvorming van de gemiddelde Moskoviet, die slechts nepnieuws op de staatstelevisie ziet, meer impact dan de inslag van een enkele drone in een stad van 17 miljoen inwoners.

De luchtafweer rond Moskou kan dan, onbedoeld, een steentje bijdragen aan de verspreiding van de foto-flyers.

R. Bloemen, Voorschoten

Horoscopen

In Buinen wacht de ‘astrologische’ eeuwigheid. Daar staat namelijk de Lofar-radiotelescoop. Gebruiken ze die dan om horoscopen te trekken?

Jan Gravestein, Utrecht

Corendon

Zelf nadenken hoeft de toerist al lang niet meer, laat dat maar over aan Corendon. En als het voor hen allemaal heel vervelend wordt, dan wordt de schuld gewoon bij de Grieken gelegd, klaar.

We weten inmiddels wel het verband tussen opwarming van de aarde en keihard consumeren, inclusief onnodige vliegreizen. In plaats van naar elkaar wijzen zou er ook samenwerkt kunnen worden, in EU-verband bijvoorbeeld. Stoppen met vakantievluchten, de ontwikkeling van ecologisch neutrale vakanties, treinvervoer, et cetera.

Hoeft natuurlijk niet, maar dan is het dansen op de vulkaan, met gratis kampvuur.

Laura Moerland, ‘s-Heer Hendrikskinderen

Extinction Rebellion

Activisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld voor het blokkeren van de A12. Misschien moeten ze volgende keer met trekkers komen.

Serge Rubinstein, Amsterdam