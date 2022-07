In Nederland beschikken we ook heus over uitstekende idioten

Televisie overdag blijft een vreemd fenomeen. Het bestaat, maar daar is vrijwel alles mee gezegd. Het is een niemandsland, de andere kant van de maan, Wallonië als je op weg bent naar Frankrijk, een televisierecensie midden in de zomer. Overdag televisiekijken wordt gezien als not-done, als tijdverspilling. Dat is het ook. Maar. Als het echt zou moeten, zou ik tussen 11.30 uur en 13.30 uur inschakelen op RTL 7. In die eindeloze periode van twee uur worden achter elkaar vijf uitzendingen van Idioten op de weg uitgezonden. Net als bij de meeste andere RTL-programma’s geldt ook voor Idioten op de weg dat de inhoud van het programma precies voldoet aan wat de naam doet vermoeden.

Dinsdag zag ik eerst een overvol kruispunt bij nacht. ‘Het verkeer staat helemaal vast en kan nergens heen’, zei de voice-over. ‘In zulke situaties kan het openbaar vervoer uitkomst bieden en zorgen voor minder auto’s op de weg.’ Een rode stadsbus kwam op volle snelheid aanrijden en ramde een witte terreinwagen uit beeld. ‘Alleen dit is niet wat ik bedoelde’, zei de voice-over. Kort daarna werd op ‘een willekeurig kruispunt in het Oostblok’ een Lada Niva aan gort gereden. ‘Ja hoor!’, riep de voice-over vrolijk, ‘nummer zoveel!’

Een auto wijkt uit voor een overstekende voetganger in ‘Idioten op de weg’. Beeld RTL 7

Wat de anonieme stem nooit vertelt is hoe het de betrokkenen is vergaan. Ik ga er gemakshalve vanuit dat iedereen het steeds wel overleeft, anders zou dit toch niet zomaar worden uitgezonden. Maar dat is waarschijnlijk hopeloos naïef van me.

Een fraaie situatie deed zich voor op een besneeuwde weg in Rusland, waar een idioot hard rijdende Trabant plotseling moest afremmen voor een overstekende voetganger. De auto slingerde en slipte om de voetganger heen, die ijzig kalm bleef en rustig doorliep terwijl de auto over de berm hobbelde. Vrijwel alle beelden in Idioten op de weg zijn afkomstig van dashboardcamera’s uit Rusland of Aziatische landen. Dat neemt niet weg dat we in Nederland ook heus beschikken over uitstekende idioten.

De website van De Telegraaf heeft bijvoorbeeld de onvolprezen rubriek ‘Aso van de week’, waarin Nederlandse wegmisbruikers in het zonnetje gezet worden. ‘De aso van deze week rijdt in Breda en denkt dat hij de koning van de weg is’, zegt een monotone stem, waarna we beelden zien van een auto die van baan wil wisselen terwijl daar geen ruimte voor is. ‘Het is helaas niet te horen, maar de inzender toetert om hem te waarschuwen.’ Uiteindelijk ontaardt de hele situatie in een ordinaire verkeersruzie, waarbij de Aso van de week uit zijn auto stapt en hard op het raam van de inzender slaat.

Je zou denken dat de politie wel raad weet met dit soort beelden, maar volgens de voice-over kunnen die er niets mee omdat ze zelf de situatie niet hebben waargenomen. ‘Dat is maar goed ook voor deze aso’, zegt de voice-over, ‘anders had hij flink mogen lappen.’ Misschien niet de meest voor de hand liggende conclusie, maar alsnog geen speld tussen te krijgen.