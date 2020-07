In Libanon leidt een online concert de aandacht af van de grote problemen

Over Libanon is veel slecht nieuws te melden. De economie is ingestort, en dat heeft weinig te maken met de corona-uitbraak, maar des te meer met een diep verzuilde heersende klasse die bestaat uit corrupte krijgsheren en profiteurs uit de burgeroorlog (1975-1990) en hun kinderen.

In normale landen zouden zulke machthebbers naar de gesloten afdeling van een bejaardentehuis worden gebracht of in ballingschap gaan, maar in Libanon blijven ze zitten. De gewone Libanees heeft het ermee te stellen. De lokale munt is ingestort. Alledaagse levensmiddelen – rijst, boter en vlees – zijn onbetaalbaar geworden. In de hoofdstad Beiroet worden sinds vorige week stoplichten uitgeschakeld om elektriciteit te besparen.

Massaal gedeeld

Geen wonder dat op sociale media het filmpje massaal werd gedeeld waarin Kristalina Georgieva, de voorzitter van Internationaal Monetair Fonds (IMF), uitlegde dat een deal om Libanon economisch te redden er voorlopig niet in zit. Niet omdat het IMF niet wil, integendeel. Maar omdat de Libanese nomenklatoera niet eensgezind wil accepteren dat ze in ruil voor westerse steun hervormingen zullen moeten doorvoeren.

Georgieva was er zichtbaar emotioneel onder. ‘Ik zal u vertellen: het breekt mijn hart.’

Maar deze week ging over Libanon ook een ander filmpje viraal. Het muziekfestival van Baalbek, dat normaal voor duizenden bezoekers in de maand juli wordt opgevoerd in de open lucht bij de prachtige Romeinse tempel van Bacchus, de enige keer per jaar dat westerse bezoekers het bij busladingen aandurven om naar een concert te gaan in de Bekaavallei, in het zicht van de Syrische grens, vindt dit jaar vanwege covid-19 online plaats.

En hoe.

Het Libanese philharmonisch orkest en koor gaf in Baalbek onder leiding van dirigent Harout Fazlian een uitvoering ten beste van O Fortuna uit de cantate Carmina Burana. Een middeleeuws gedicht dat in de jaren dertig door een Oostenrijkse componist is bewerkt tot muziek. In de prachtig verlichte, 2de eeuwse Romeinse Tempel van Bacchus. Gefilmd door drones. Gratis uitgezonden via YouTube en Facebook.

Het ‘geluid van veerkracht’, aldus de festivaldirectie.

Bewondering

Het beroerde veel Libanezen. Ook internationaal was de bewondering groot. ‘Dit is ook het Midden-Oosten’, was de teneur van tweets in de westerse wereld. Zoiets van: kijk toch eens, u had het nooit gedacht, maar er zijn dus ook Arabieren die naar traditionele Europese muziek luisteren.

Maar daar was ook Luna Safwan, een freelance Libanese journaliste die in haar publicaties en uitzendingen er niet voor terugdeinst om een standpunt in te nemen. Libanon? Dat is ‘een grote openluchtgevangenis’. Ze komt uit Baalbek. Ze weet hoe het daar is. Geen helverlicht sprookje, maar corruptie, stroom die altijd maar uitvalt, de jeugd die geen toekomst heeft. Waarom daar zo’n concert organiseren?

‘Ik begrijp niet waarom iedereen dit zo WHOW vindt,’ twittert Safwan. Terwijl die tempels helverlicht werden voor de opnames en de drones rondvlogen, zat de Bekaavallei die dag zoals altijd immers weer uren zonder stroom. Het online concert is een slimme manier om de aandacht af te leiden van de grote problemen in Libanon. ‘Ja, het was mooi, maar het is ook gemaakt en goedgekeurd door de overheid.’ Het geluid van veerkracht? Het orkestje van de Titanic, zul je bedoelen. ‘Dit concert vertolkt onze falende regering.’

Wie wil genieten, gaat nu thuis voor het beeldscherm de prachtige vertolking van O Fortuna in de tempel van Bacchus in Baalbek terugkijken. Maar Libanon is er misschien meer bij gebaat als de wereld de noodkreet terugluistert van IMF-voorzitter Georgieva.