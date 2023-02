In januari werd vlakbij de eerste wolf gesignaleerd, de foto’s staan in de ‘Roodkapje Preventie App’

Terwijl provinciebestuurders pleiten voor ‘wolfvrije zones’, handhavers op de Veluwe wolven tot de orde willen roepen met een paintballgeweer en de minister voor Natuur en Stikstof een ‘brede maatschappelijke dialoog’ aankondigt over wolven, spreek ik af met wolvenconsulent Johan Wesselink.

Wesselink werkte voor de overheid op het gebied van faunazaken toen een vooruitziende leidinggevende hem op wolvencursus in Duitsland stuurde. Dat was in februari 2015. In maart 2015 wandelde de eerste wolf ter hoogte van Nieuw-Amsterdam ons land binnen. Sindsdien staat de telefoon van Wesselink bij wijze van spreken niet meer stil.

Vanmorgen stond hij nog op een ‘plaats delict’, zoals hij het noemt, in dit geval een schapenhouderij waar een wolf heeft aangevallen. Op de plaats delict gaat hij ‘observeren’. Hij neemt dna af: was er echt sprake van een wolf? Hoe is de wolf binnengekomen? Deugt de omheining?

Wesselink geeft ook advies over hoe om te gaan met de wolf. Hij is, benadrukt hij, niet voor of tegen de wolf. Tussen ‘pro-wolf’ en ‘anti-wolf’ woedt op sociale media een discussie waarbij vergeleken het debat over covid of stikstof hoffelijk aandoet. Soms verzamelen mensen uit het anti-wolfkamp zich op een plaats delict, ze roepen: ‘Dat beest hoort hier niet, schiet ze allemaal dood.’

Dit is, zo begrijp ik, cruciaal als je wilt begrijpen hoe het staat met de wolf in Nederland: de werkelijke schade versus de emotie. Het Rijk geeft jaarlijks tientallen miljoenen euro’s uit aan schade veroorzaakt door ganzen. Ganzen eten gras. Wolven veroorzaken slechts voor tonnen aan schade. Maar wolven eten schapen. Daar zit emotie bij. En ze eten veulens, daar zit nog meer emotie bij.

Laatst was Wesselink op een plaats delict: drie schapen doodgebeten. Verderop stond een vierde schaap stil. Hij draaide z’n kop niet. ‘Van de stress’, meende de boer. Wesselink stelde voor om toch even te kijken. Het vierde schaap bleek ook aangevallen door de wolf, het vel hing tussen de poten. Dan moet je wachten tot de dierenarts zo’n beest uit zijn lijden verlost. Daar zit de emotie.

Wolvenconsulent Johan Wesselink bij schaapskudde De Belhamel in Warnsveld. Beeld Ana van Es

Ik ga met Wesselink mee als hij voorlichting geeft over wolven bij schaapskooi De Belhamel, idyllisch gelegen in een natuurgebied bij het Gelderse Warnsveld. Begin januari werd vlakbij de eerste wolf gesignaleerd, de foto’s staan in de ‘Roodkapje Preventie App’ van schapenhouders in de omgeving.

‘Ze zijn er gewoon hè’, zegt de eigenaar van de schaapskooi, hij heet Harrie Jansen, op een toon alsof hij het zelf nauwelijks gelooft. Hij houdt Groot Heideschapen, een oud ras, zo meteen na de lammertijd heeft hij er 460, veel kent hij bij naam. De wolf is voor hem ‘prio 1’, hij heeft ‘talloze zoomsessies’ over wolven gehad, hij wil er ‘op tijd bij zijn’.

In het keukentje van De Belhamel verzamelen zich mannen en een enkele vrouw in buitenkleding, vrijwilligers bij de schaapskooi, medewerkers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Tussen de thermoskannen met koffie gaat de vraag over tafel: kán het, de wolf in dichtbevolkt Nederland?

Het antwoord blijkt ongeveer: de wolf is hier, en daar moeten we het mee doen. Alleen in internationaal verband, samen met Duitsland, zou Nederland kunnen ingrijpen in het wolvenbeheer. Zomaar wolven afschieten, dat is ‘zoals een woonhuis in een nieuwbouwwijk dat vrijkomt’, waarschuwt Wesselink. ‘Daar trekt een nieuw gezin in.’

Wat een dierhouder het beste kan doen, is schapen of veulens achter een deugdelijke afrastering zetten: onder stroom en minimaal 1 meter 20 hoog. Meestal zijn dieren dan veilig. Als je schapen houdt achter lage hekjes, dan kan dat helaas uitdraaien op ‘McDonalds voor de wolf’.

Schapenhouder Jansen zou zo’n hogere afrastering wel willen. Lastig is alleen: dat kan hij niet betalen. Hij is nog niet zo lang schapenhouder, hij houdt nauwelijks iets over. Voor subsidie om maatregelen te nemen tegen wolven, komt hij pas in aanmerking als de wolf twee keer toeslaat in de directe omgeving.

Als Johan Wesselink is vertrokken, verzucht hij: wanneer de wolf hier aanvalt, weet ik niet of ik met de schaapskudde doorga. Hij weet: dat is niet rationeel. Ook zonder wolf sterft een schaap in de regel geen natuurlijke dood. Het is de emotie, maar die speelt steeds weer op.