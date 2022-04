In hun beider naam zit een i. Ze zijn voor een man niet erg groot. En allebei werden zij gedreven door rancune

Ze zijn allebei man. Ze hebben een voornaam, maar meestal noem je ze alleen met hun achternaam. In hun beider naam zit een i. Voor een man zijn ze niet erg groot, net over de 1 meter 70. Allebei zijn en waren ze geheimzinnige persoonlijkheden, die na hun dood voortleven als historische figuren. Hun omgeving moest vaak raden wat er in hun hoofd omgaat. Logisch dat zij een ongewone belangstelling hadden voor geheime diensten. Wat ze doen en deden, kan het daglicht vaak niet verdragen, maar ze handelen met het oog op een hoger doel.

Hun beider vader werkte als grensbewaker, de een als douanier, de andere als marineofficier. Beide vaders waren humeurig van aard. Hun moeders vertoonden een hang naar het geloof, zodat beiden christelijk zijn gedoopt. Op school vielen ze niet op, al was de een wat gedisciplineerder en minder lui dan de ander. Ze hebben allebei in Duitsland gewerkt, de een wat langer dan de ander. Van jongs af aan hadden zij het gevoel dat hun geboorteland tekort was gedaan en dat de tijd zou komen dat het Grote Rijk zou worden hersteld.

Het vreemde is dat beiden langs democratische wijze aan de macht zijn gekomen. De een werd met zijn partij bij parlementsverkiezingen de grootste, wat de andere ook lukte, zij het dat hij bij het tellen van de stemmen toch een handje heeft geholpen. De een schafte daarna onmiddellijk de democratie af, de andere deed hetzelfde, al liet hij de verkiezingen bestaan – tenminste zolang hij won of de stembiljetten in zijn voordeel kon manipuleren. Toch waren beiden aanvankelijk populair bij de bevolking, omdat zij de chaos hadden bedwongen en de economie lieten floreren. Beiden waren meester in propaganda en indoctrinatie.

Eenmaal aan de macht werden hun dromen steeds groter en hun Wille zur Macht steeds dreigender. Grote parades marcheerden langs hun bordessen. De autocraat veranderde in een rücksichtslose dictator. Tegenstanders werden vijanden en vijanden werden in de gevangenis gegooid. Of vermoord. Demonstranten werden hardhandig in elkaar geslagen. Je kreeg strafkampen en concentratiekampen. Buiten hun eigen land steunden zij oppositionele groepen met het doel democratieën te ondermijnen. Zij kregen daarbij vaak de steun van intellectuelen, die probeerden mee te liften op een algemeen gevoel van onbehagen in de maatschappij, de zogenaamde ‘nuttige idioten’.

Beide mannen werden en worden gedreven door gevoelens van rancune en wraak. Zo begonnen zij ook hun oorlogen. Vooral landen met een minderheidsbevolking die hun goedgezind was, beschouwden zij als een dankbaar doelwit. Daarbij maakten zij handig gebruik van de angst in het Westen om vooral geen olie op het vuur te gooien. Westerse democratieën hadden met hun appeasement-politiek hun eigen legers zo verwaarloosd dat zij nauwelijks een vuist konden maken tegen de twee, die in meedogenloze agressors waren veranderd.

Maar zoals zo vaak bij dictators: op een gegeven moment verliezen zij in de bunker hun greep op de realiteit. Ze luisteren niet meer naar hun omgeving en verwachten onmogelijke successen van hun generaals. De kliek die hen omringt, wordt steeds kleiner, de woede tegen ondergeschikten steeds heftiger en de dreigementen om alles kapot te gooien worden steeds rauwer en barbaarser.

De een pleegde op grote schaal oorlogsmisdaden en in het geheim ook nog genocide, de ander begon ermee door woonwijken en ziekenhuizen te bombarderen. Ook zijn soldaten lieten een spoor na van moorden en verkrachtingen. Zowel bij de een als bij de ander zijn genocideplegers persoonlijk onderscheiden. Het grote drama is dat de bevolking, die de twee mannen zeggen te vertegenwoordigen, ten slotte medeverantwoordelijk is gemaakt voor gruwelijke misdaden. Erfzonde bestaat niet, maar de haat tegen de agressor zal nog jaren bestaan, ook als de oorlog voorbij is.

Het kan een decennium duren, misschien wel twee of drie, maar het einde van deze twee mannen zal dramatisch zijn door het geweld dat zij zelf hebben opgeroepen. De oorlog die de één wilde winnen, won hij niet, omdat de legers van de democratieën – na lange aarzeling – terug begonnen te slaan. Zijn eigen wanhopige strijdkrachten daarentegen verloren alle moraal. Toen de strijd uitzichtloos was en ook zijn eigen land praktisch vernietigd, pleegde hij zelfmoord en werd zijn lichaam in de fik gestoken.

Met de ander zal het niet anders aflopen. Hij zit nu nog in zijn bunker te kniezen, maar er komt een tijd dat de inktzwarte schaduw van het Kwaad hem zal komen halen en zijn naam op de vuilnisbelt van de geschiedenis zal werpen. Er zullen verwoestende boeken over zijn misdadigheid worden geschreven en slechts in schaamte zal over hem worden gesproken.

Zeker, er zijn natuurlijk ook verschillen tussen Hitler en Poetin, maar de overeenkomsten beginnen mij steeds vaker op te vallen.