In het Reve-museum realiseerde ik me dat ik hem nooit had ontmoet. Ik denk dat ik een beetje bang was

In Het Parool stond dat het Museum Gerard Kornelis Franciscus Markies van het Reve was geopend. Voor mijn generatie een must, of zoals Reve misschien zelf zou zeggen: ‘Een buitenkansje voor de soort’.

Het is een museum op afspraak en die maakten we. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik zo’n beetje alles van hem had gelezen, maar dat ik hem nooit heb ontmoet. Veel schrijvers uit de vorige eeuw ken of kende ik persoonlijk, maar Gerard van het Reve niet. Wel had ik hem eens aan de telefoon, toen hij mij uitnodigde naar het Belgische Machelen te komen, waar hij woonde met zijn toenmalige partner Joop Schafthuizen, maar het is er nooit van gekomen. Ik denk dat ik een beetje bang voor hem was.

De oorzaak daarvan lag bij mijn vader, die Gerard wel kende uit de tijd – vlak na de oorlog – dat zij samen op de redactie van Het Parool werkten. Zo vertelde mijn vader dat Gerard erg opvliegend kon zijn. Op een avond stond Gerard in de rij voor een bioscoop, toen iemand voor hem een antisemitische opmerking maakte. Gerard wilde gaan vechten, maar omstanders hielden hem daarvan af. Daarop rende hij naar de redactie en schreef een commentaar met ongeveer deze tekst: ‘Wat doen wij met een antisemiet? Die stompen wij met de volle vuist midden in het gezicht.’ Vervolgens bracht hij zijn stuk eigenhandig naar de zetterij. Toen het de volgende dag in de vroege editie verscheen, wist de dienstdoende eindredacteur niet hoe snel hij het weer uit de krant moest halen.

Het Gerard Kornelis Franciscus Markies van het Reve Museum ligt in Osdorp, Amsterdam-West, het is er half woonwijk, half industrieterrein. Geen jachtgebied waar men snel een adellijke afstammeling zou verwachten, maar Gerard wilde mythomaan zijn. Hij was net zo min een markies als een kapitein in het Indische leger, in het uniform hetwelk hij zich graag liet fotograferen. Zijn aanvankelijke vriend Willem Frederik Hermans, die andere schrijver, ergerde zich groen en geel aan al die uit ironie geboren leugens en heeft hem meer dan eens aangeraden zich niet meer als een clown te gedragen. De adellijke titel van Gerard moet je natuurlijk opvatten als een verwijzing naar Markies de Sade. Wat dat betreft bestaat er wel een duidelijke verwantschap met Hermans. Vreemd dat er, bij mijn weten, nooit echt geschreven is over de invloed van De Sade op de Nederlandse literatuur. Maar misschien is die niet-bestaand of verwaarloosbaar, we zijn nu eenmaal een braaf en fatsoenlijk volkje.

In het museum werden wij met alle egards ontvangen door Willem Bruno van Albada (1941) en Henk van Manen (1946), oftewel Teigetje & Woelrat, met wie Reve vanaf 1964 tien jaar samenwoonde en met wie hij ook is getrouwd.

‘Met ringen’, aldus Woelrat.

Nadat Reve in 1974 naar Frankrijk was getrokken, zijn Teigetje & Woelrat steeds bij elkaar gebleven. Tenslotte zijn zij onder hun bijnamen een firma begonnen in breiwerken, die zij tot op de dag van vandaag uitbaten. Alvorens in het heiligdom van het museum te worden toegelaten, een kamer vol Reve-parafernalia, werden wij eerst geleid langs twee imposante breimachines waarvan de grootste leek op een kruising tussen een mechanisch weefgetouw en een krantendrukpers. Italiaans van fabricaat en zeer exclusief in de wereld. Op deze machine worden stoffen, dassen en wat dies meer zij gebreid in prachtige kleuren en exquise ontwerpen. Aan het eind van de middag kon ik niet nalaten twee dassen te kopen, die ik meekreeg in een fraaie zwarte doos met een foto van Gerard erop, geflankeerd door Teigetje & Woelrat, toen ze alle drie nog erg jong waren. Niet goedkoop, maar ik beschouw dit ook als een kostbaar bezit.

‘De directiekamer’, zoals de eigenlijke museumruimte wordt genoemd, staat en hangt vol met boeken, foto’s en handgeschreven brieven van Gerard. Ook zijn kroontjespen, ooit gestolen door een student en met wroeging teruggebracht, kun je er aanschouwen. Wat mij van de foto’s vooral opviel is dat Gerard zelf ook een mooie jongen is geweest. Zo heb ik hem eigenlijk nooit beschouwd, maar de foto’s op de camping bij Barcelona, die Gerard tonen louter in een zwembroek, liggend op zijn buik terwijl hij aan het schrijven is, vertellen ons dat hij inderdaad een enorme buitenkans moet zijn geweest. Ook voor iemand die niet behoorde tot de soort.

Men zegt dat Gerard Reve een rolmodel is geweest in de emancipatiestrijd voor de homobeweging, maar ik vermoed dat zo iemand als hij het ook vandaag de dag behoorlijk moeilijk zou hebben. Hij is intussen vooral uitgegroeid tot een cultfiguur met een eigen museumpje, beheerd door twee bewaarders van wie wij na een doorleefde middag, afgesloten met koffie en krentenbrood, ontroerd afscheid namen.