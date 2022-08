In het onderwijs dienen literatuur en burgerschap aan elkaar te worden verbonden

Vanaf komend najaar kan iedere docent in het primair, voortgezet en mbo-onderwijs terecht bij het Expertisepunt Burgerschap, een website die een ‘adequate ondersteuning’ wil bieden bij het invullen van burgerschapsonderwijs. Een welkom initiatief, want sinds 1 augustus 2021 is de Wet Burgerschapsonderwijs zodanig aangescherpt dat alle Nederlandse scholieren moeten leren over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld, of verdraagzaamheid en begrip voor anderen.

Ik leid nu al enige jaren eerstegraadsdocenten op – vooral in de taalvakken – en hoewel de meesten burgerschapsonderwijs zeer belangrijk vinden, staan ze vaak ook gereserveerd tegenover het idee dat ze tijdens de taal- of literatuurles in 5 havo moeten uitweiden over democratische normen en waarden.

Sommigen zijn bang in een politieke discussie met leerlingen verzeild te raken (‘Straks dreigt er nog eentje met een meldpunt’), anderen ervaren een gebrek aan expertise (‘Ik heb toch geen maatschappijwetenschappen of sociologie gestudeerd?’).

Interessant genoeg zijn er ook docenten – soms met veel ervaring – die burgerschap überhaupt geen thema voor de taalvakken vinden. In hun literatuurlessen vermijden ze bijvoorbeeld een onderwerp als tolerantie omdat ze geen Nederlands of Engels zijn gaan geven om leerlingen moreel op te voeden. De literatuur verengen tot een lesje democratie en ethiek? Dat is een steek in de rug van de kunst.

Verbinden

Maar als dan toch het woord ‘ethiek’ valt: het is nog maar de vraag hoe ethisch het is om literatuur in het onderwijs niet aan burgerschap te verbinden. Momenteel rond ik met enkele collega’s een onderzoeksproject af waarin we onder andere analyseren hoe bovenbouwleerlingen havo/vwo spreken over literatuur.

Samen met vijf ervaren docenten Nederlands hebben we een reeks lessen ontwikkeld waarin vierdeklassers twee verhaalfragmenten met elkaar vergelijken aan de hand van literaire concepten als ‘ruimte’, ‘tijd’ en ‘perspectief’. Eén van de fragmenten kwam steeds uit een boek dat door de leerlingen werd aangedragen, zonder enige sturing van de docent, terwijl het andere fragment juist door hun leraar was ingebracht.

In de praktijk leidt dat ertoe dat er teksten tegenover elkaar komen te staan die tijdens de literatuurles meestal niet worden gecombineerd. Zo bogen de leerlingen zich in een van de lessen over de jeugdthriller Wreed (2014) van Mel Wallis de Vries (leerlingkeuze) en vergeleken ze die tekst met een fragment uit Simone Atangana Bekono’s roman Confrontaties (2020).

In groepjes van vier voerden zij een discussie over de vraag welk personage in hun ogen gelaagder was (een zogenaamd ‘rond karakter’): hoofdpersoon Daniëlle uit Wreed, die in de gelezen scène priemende blikken van haar vriendinnen krijgt omdat het door haar geboekte wintersportappartement uitermate smerig blijkt te zijn of Salomé uit Confrontaties, die in een jeugddetentiecentrum tegen haar demonen vecht (onder meer: de niet-malse misdaad die ze heeft gepleegd, stelselmatige opmerkingen over haar huidskleur, een doodzieke vader).

Discussies

Zulke leerlingdiscussies worden tijdens zo’n onderzoeksproject opgenomen en geanonimiseerd uitgeschreven (met toestemming van de leerlingen en/of hun ouders, uiteraard). In het begin van de lessenreeks zijn de leerlingen zich nog sterk bewust van de voicerecorder, maar als ze hem eenmaal vergeten zijn, vallen de burgerschapsschellen je bij sommige groepjes van de ogen.

In 4 gymnasium (op een keurige school in Noord-Brabant) maken twee leerlingen gehakt van Wallis de Vries’ Daniëlle, want zij is ‘echt superdom’ en ‘niet verantwoordelijk’ omdat het appartement zo’n nachtmerrie blijkt te zijn. Atangana Bekono’s Salomé krijgt het pas echt te verduren: de ene leerling noemt haar zonder argumentatie ‘een bitch’ en als een groepje tot de conclusie komt dat Salomé zwart is, gniffelen ze: ‘Ik zou gewoon BLM opschrijven’ en ‘Ze is Ali Illegali, want ze heeft iemand in mekaar gemept.’

Die gymnasiasten zijn veel te slim om dat tijdens hun mondeling te zeggen, maar als de docent uit de buurt is, gelden er andere sociale codes – die na het behaalde diploma moeiteloos overgeheveld kunnen worden naar het corps, zo bleek vorige week maar weer.

Wie literatuur principieel loskoppelt van burgerschap, gaat eraan voorbij dat kwesties als (on)verdraagzaamheid en (on)gelijkwaardigheid onvermijdelijk een rol spelen in de manier waarop lezers reageren op personages in verhalen. Dit najaar mogen er dan ook geen fragmenten uit literaire teksten op de website van het Expertisepunt Burgerschap ontbreken. Bijvoorbeeld uit Confrontaties, want wie Salomé Atabong wegzet als ‘Ali Illegali’, heeft geen zier van die roman (en het leven) begrepen.

Jeroen Dera is universitair docent Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij vervangt deze week Marcia Luyten.