In het nieuwe jaar wordt alles anders

In 2023...

Zijn feiten niet zomaar een mening

Gunnen we anderen hun belachelijke gedachten.

Spelen we niet langer elkaars scherprechters en beulen.

Hebben we wat minder lol in volksgerichten,

Worden al te grote ego’s niet gevreesd en bejubeld,

Steken we niet schijnheilig dolken in ruggen,

Vallen ijdeltuiten en driftkikkers in hun eigen zwaard,

En genieten we wat minder van karaktermoorden

Heeft niemand het recht om niet gekwetst te worden,

Maar houden we op met sarren schelden en kwetsen

Roepen we minder snel dat het onveilig is om ons heen,

Tenzij we in Oekraïne wonen, in Iran, of Afghanistan

Grijpen vrouwen in Iran en Afghanistan de macht.

Bijt Poetin smadelijk in het stof.

Gaan Trump en Sywert corresponderen vanuit de bak.

Verdwijnt Hugo de Jonge voorgoed uit de gevreesde beeldvorming.

Gaat Pieter Omtzigt wél zijn eigen partij leiden.

Naaien we feestmutsen van omgekeerde vlaggen.

Of schattige poppendekentjes.

Is eigen identiteit niet het allerbelangrijkste

En mag iedereen onbekommerd zichzelf zijn.



Worden we niet almaar ergens ‘heel emotioneel van’,

En krijgen we niet bij alles kippevel,

Maar oefenen we ons in empathie.



Hoeft niemand klaar te zijn met het leven.

Zijn mijn man, kinderen en kleinkinderen gelukkig.

Zit niemand thuis te rillen van de kou.

Wordt Nederland weer bestuurd.

Doneren we geen bakken gemeenschapsgeld aan de markt.

Krijgt de aandeelhouder een onsje minder.

Gaat werken weer lonen.

Kunnen niet stinkend rijke mensen ook ergens wonen.



Houden we op met jongeren verwend te noemen.

Slapen vluchtelingen nooit meer buiten.

Hoeven mensen met botte pech zich niet in te vechten,

Of hun broek op te houden of in hun kracht te worden gezet.

Wordt wantrouwen ingeruild voor mededogen en verbeelding.

Is sorry niet het moeilijkste woord.

Verdient de overheid weer een beetje vertrouwen.

Krijgt de twijfel gelijk.

Is Felix er niet meer.

Blijkt er toch een hemel te bestaan.

Krijgen dokters, verpleegkundigen en grafdelvers tijdelijk vrijaf,

Wegens aanhoudend gebrek aan klandizie.

Net als de voedselbanken. En de brandweermannen.

Lezen we elkaar mooie en grappige gedichten voor.

Blijven we koppig hopen tot Sint Juttemis,

Vallen de mussen weer van het dak

En zingen de vogels als altijd hun hoogste lied.

Lieve, beste lezer, ik wens u een mooi 2023!