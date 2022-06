Het was er al lang, leerde ik later, maar voor mij was het nieuw. Binnen twee dagen hoorde ik ineens drie mensen ‘joggingsbroek’ zeggen in plaats van ‘joggingbroek’. Ik denk dat het komt doordat ‘jogging’ niet meer als werkwoordsvorm wordt gezien, want ander zou je nooit voor een tussen-s kiezen (wandelspad en haksbijl bestaan niet).

Niemand weet meer wat ‘jogging’ is, want iedereen rent. In het jogtijdperk was sporten nog iets genants, en daarom was er een half-sport bedacht, joggen, die vaak ‘sjokken’ werd genoemd, want dat was het in feite.

Gek genoeg zag ik in diezelfde ‘joggingsbroek’-week een tv-fragment van toen Willem-Alexander net koning was. ‘Nou ja, fijne ‘Koningdag?’ allemaal’, klonk het onzeker. Het concept Koningsdag was nog zo nieuw, dat die gezellige tussen-s er nog niet eens in zat.

Misschien komt het wel door Koningsdag dat de jongeren van nu hebben besloten dat het dan ook joggingsbroek is.