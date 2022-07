In het gortdroge nieuwslandschap stak een krant een nat lucifertje aan, in de hoop op een bermbrandje

Op Twitter stond een foto van een spandoek op een boerenland. ‘Te veel natuur maakt voedsel te duur’, luidde de tekst. De onderbouwing paste niet meer op het stukje laken, zodat alleen de lol overbleef van het variëren: ‘Te veel mest heeft de natuur verpest’, ‘Te weinig verstand, verne*kt het land’.

Dat was op de digitale snelweg. Als je de peilingen mag geloven (moet je nooit doen trouwens, daarover een andere keer), steekt Nederland op de fysieke snelweg bij het passeren van zo’n boerenkreet nog altijd een duim omhoog.

In het uitgedroogde nieuwslandschap stak het AD maandag een nat lucifertje aan, in de hoop op bermbrandje. ‘Deskundigen: vervang deel beschermde natuur door andere natuur om boeren te helpen’, meldde een nieuwsbericht. De krant had ‘verschillende deskundigen’ gevonden die ervoor pleitten om wat af te schrapen van de beschermde Natura 2000-gebieden, zodat boeren er hun stikstof konden blijven produceren.

De ‘verschillende’ deskundigen waren er welgeteld twee. Niet dezelfde, ook geen eeneiige tweeling, dus inderdaad: verschillende.

We moesten ‘voor de langere termijn de discussie aangaan: welke natuur is essentieel?’, betoogde ‘stikstofprofessor’ Jan Willem Erisman in een verhaal dat ongetwijfeld veel genuanceerder lag dan het AD in enkele regels weergaf. Over de Waddenzee zal niemand twijfelen, zei hij, maar ‘een klein gebied in de buurt van Duitsland, met soorten die over de grens in veel grotere aantallen te vinden zijn, moet je dat ten koste van álles overeind houden?’

Daar had je het al. De grond onder het Natura 2000-netwerk gaat langzaam schuiven. Nog even doorploegen en de hele Torteltuin kan weggebulldozerd voor een tegelpleintje.

Hoe was het ook alweer begonnen? Dertig jaar geleden, toen de Europese Unie alle lidstaten opriep natuurgebieden aan te wijzen waar bijzondere wilde dieren en planten bescherming behoefden. In totaal is dat ruim 750.000 vierkante kilometer, ongeveer 18 procent van de hele EU. Ter vergelijking: zo’n 40 procent is landbouwgrond.

Aangewezen gebieden blijven in principe voor altijd natuurgebied, bepaalde de EU. Je kunt zeggen (zoals ook nu weer klinkt): dat is niet meer van deze tijd. Maar binnen enkele decennia een natuurbeleid om zeep helpen is best snel, zeker wanneer die natuur al op apegapen ligt. De kern van natuurbescherming is bovendien dat je beschermt. Niet dat je binnen dertig jaar alweer aan de pijlers begint te knagen (dat mag alleen de bever).

Je kunt zeggen: natuur in Nederland bestaat niet, het is niets meer dan een stadspark. Eén grote kinderboerderij. Het overbekende postzegeltje ter grootte van de krant van Bloem. Maar die had makkelijk praten: de dichter was al domweg gelukkig in de Dapperstraat.

Dat is vooral een dooddoener; slecht voor de levende natuur. Ontkennen om van het probleem af te zijn, volgens populistisch patent. Straks zal iemand pleiten voor het omhakken van alle bossen in Europa, omdat bomen in tijden van zomerse natuurbranden niet meer van deze tijd zijn.

In die Dapperstraat groeit trouwens vast nog een zeldzaam en verweesd stoepplantje. Even kijken op Waarneming.nl: één straat verderop was een natuurminnaar zondag nog domweg gelukkig met een akenmineermot – wie kent hem niet?

In het gekrakeel over stikstof, boeren en natuur hoor je de natuurorganisaties maar nauwelijks. Bang om leden voor het hoofd te stoten, of zijn ze te saai voor de media?

Waar het de natuur echt aan ontbreekt: een brulkikker die van zich afbijt.