In het debat over het eetpatroon van armlastige mensen zien we de klassieke tegenstelling tussen kapitalisme en socialisme

Tot mijn verrassing was het vorige week zover. Ik voelde me slapjes, deed een zelftest, en verdomd, daar verschenen twee dikke vette streepjes: corona. Dat had ik niet verwacht. Twee jaar lang heb ik overal tussendoor gelopen, maar nou had ik het toch. Alle vaccinaties had ik braaf geïncasseerd en op de koop toe een griepprik genomen, maar nu zat ik met een glas water en een aspirientje op de rand van het bed. Lichaam, wat doe je me aan?

Gelukkig bleek het mee te vallen. Na twee dagen knapte ik alweer op, ongetwijfeld was het zonder die prikken een stuk erger geweest. Inmiddels heeft mijn lichaam zelfs aan mijn humeur het bericht doorgegeven dat de seinen weer op groen kunnen. Here I come. Good morning, Vietnam!

Die twee streepjes zetten me wel aan het denken. Het is zo’n twintig jaar geleden dat ik voor het laatst ziek was. Een calamiteit, een hersenbloeding. Ik werd mijn huis uitgetakeld en toen ik even later de scanner werd ingereden, hoorde ik in de verte een arts zeggen: ‘Rookt u?’

Ik dacht dat mijn werkzame leven er wel op zat, maar ook toen krabbelde ik op als een niet om te krijgen duikelaartje. Biljarters weten waar ik het over heb. De man met de zeis heb ik destijds weten af te wenden, nu alleen de man met de zandloper nog.

Sindsdien ben ik, voor zover ik het mij herinner, niet meer ziek geweest. Wel ben ik vanaf dat moment anders gaan leven. Roken deed ik sowieso niet meer en drank zette ik zo veel mogelijk op afstand. Ik at weinig vlees en veel vis. Tot verbazing van mijn kinderen bestelde ik weleens vegetarisch en zette ik thuis – o, zo gezond! – spruitjes op tafel. Het nachtleven werd een ochtendleven. Alleen blikjes klassieke Coca-Cola bleef ik drinken.

Ongetwijfeld heeft dat allemaal geholpen. Volgens de grote schrijver Jonathan Swift heten de beste artsen ter wereld: Dokter Matig, Dokter Rustig en Dokter Vrolijk. Geen speld tussen te krijgen, maar als je de adviezen en aanbevelingen van deze artsen consequent zou opvolgen, kom je vanzelf terecht in het maatschap van Dokter Oersaai. Wil je dat?

Ik bedoel: bewegen moet, dat hoorde ik direct na mijn hersenbloeding, maar de bioloog Midas Dekkers heeft eens uitgerekend dat je een heel jaar lang zou moeten sporten om er één jaar van je leven bij te krijgen. Aan mijn stroke hield ik een stijf linkerbeen over. Dat valt met dagelijkse training op zo’n fietstrapper weg te krijgen, maar ik ken niets vervelenders dan zoiets te moeten doen op een sportschool, waar je tegelijkertijd op een groot scherm moet kijken naar een tenniswedstrijd in Connecticut.

Overigens heeft Midas Dekkers ook de lofzang gezongen op het bruine café, dat helaas dreigt te verdwijnen, maar dit terzijde.

In de Volkskrant woedt een verhit debat over het ongezonde eetpatroon van armlastige mensen. Die zouden geneigd zijn hun kinderen eerder pizza’s, pannekoeken en cola te geven dan seizoensgroenten, melk en water. Waarom nemen zij hun verantwoordelijkheid niet?

Volgens sommigen is dit een cynische vraag. Zij menen dat de overheid moet ingrijpen met een suikertaks en andere, nog verdergaande maatregelen. Zelfs (sociale) grondrechten worden in stelling gebracht. Volgens mij heb je daar tegenwoordig al honderden van, overigens zonder dat de maatschappij er eerlijker van is geworden.

In feite hebben wij hier te maken met de klassieke tegenstelling tussen kapitalisme en socialisme, zoals die al bestond aan het eind van de 19de eeuw. De arbeider stapte toen met zijn loonzakje direct naar het café, waar moeder handenwringend zong: ‘Ach vaderlief, toe drink niet meer.’

Uit mijn eigen jeugd herinner ik mij dat op de lagere school een kwekeling van de Geheelonthoudersbond langskwam om ons kinderen de verschrikkingen van alcohol bij te brengen. Als je beloofde tot je 18de niet te drinken, kreeg je een diploma. Sommige ouders legden er een fiets bovenop. Alle kinderen beloofden, maar weinigen hebben zich aan die belofte gehouden. Ik vermoed dat vandaag de dag hetzelfde gebeurt, zelfs wanneer je de kinderen van de basisschool zo’n racemonster van VanMoof in het vooruitzicht zou stellen.

In onderlinge mee- en tegenwerking hebben kapitalisme en socialisme destijds het probleem overwonnen. Arbeiders kregen genoeg geld om hun verdriet niet meer te hoeven wegdrinken. Ze konden behalve een biertje ook nog een voetbalkaartje kopen. Het biefstuksocialisme rukte op. Tegelijkertijd groeiden Heineken en Lucas Bols uit tot internationale bedrijven.

Of het weer zo zal gaan, is zeer de vraag. Het blijft een naar dilemma. Als je het cynisch vindt gezond eten over te laten aan de eigen verantwoordelijkheid, moet je ook zo cynisch willen zijn om mensen hun eigen verantwoordelijkheid te ontnemen.