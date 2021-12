In het chagrijn van de ander weergalmt vaak je eigen onzekerheid

Nog niet zo lang geleden wijdde deze krant, in het kader van het eigen honderdjarig bestaan, een podcast aan de vraag ‘Is de Volkskrant zuur?’. Verschillende redacteuren en columnisten kwamen aan het woord. Conclusie: nee, niet zuur.

Sommige lezers beg to differ, zo bleek. Vorige week beschreef Carla Grootjen in een aangrijpende brief hoe zij zich elke dag ‘door de artikelen van augurken etende mensen heen moet lezen’ om aan informatie te komen. ‘Zelfs in ‘mijn’ Volkskrant.’ Krachtig beeld: een argeloze lezer, de slaap nog in de ogen, een gezellig gedekte ontbijttafel, en dan, pats, zo’n van azijn doordrenkte kledder naast je bord. Andere lezers sloten zich bij Grootjens woorden aan. Een ‘minderheid’ vond het verwijt overdreven. Mogelijk betrof het hier heimelijke augurkeneters.

Het eerste wat je als vaste medewerker bij zo’n brief denkt: ik ook? Nee toch? Dat zou afschuwelijk zijn. De meest penetrante zuurheid is die waar je zelf geen erg in hebt. ’s Ochtends frisgewassen beneden komen, in een kamer waar een huisgenoot al uren in pyjama rondhangt – díe geur, en dan bij jezelf.

Je hoort het vaker: mensen hebben behoefte aan perspectief, hoop, optimisme. Bijvoorbeeld in de vorm van wintersport, zo bleek toen afgelopen week talloze Nederlandse wintersporters naar Oostenrijk raceten om de aanscherping van de coronaregels voor te zijn. ‘Deze gaat niet op Instagram’, bekende een van de reizigers die verslaggever Pieter Hotse Smit tegenkwam. Is het de vrees voor het zure commentaar van de ander die je ervan weerhoudt wat sneeuwkiekjes online te knallen, of voor het stemmetje in je eigen hoofd, dat elk vergezicht van nors commentaar voorziet? Hoe vaak hoor je in het chagrijn van de ander vooral je eigen onzekerheid terug?

De meeste dingen zijn niet alleen maar aangenaam. Het leven is zelden géén worsteling, bijna nooit géén resultaat van ingewikkelde afwegingen. De realiteit is een balanceeract tussen hoop en vrees. Behalve in politiek Den Haag dan, waar in 2022 alles anders wordt. Nieuw! Verbeterd! Elan! Het ruikt er naar verse bloemen en boenwas. Alles komt goed. O, het klinkt zo heerlijk geruststellend dat je geneigd bent je door die golf van wassend optimisme te laten meesleuren. Dat het in werkelijkheid vooralsnog vooral goede voornemens zijn, luxe verpakt in glinsterende pr-zinnen, dat weet je echt wel. Bij de snackbar zien de foto’s van de gerechten er ook altijd geweldig uit. Je bestelt wat, hopend dat je exact datgene krijgt wat je op die foto’s wordt beloofd, en in de wetenschap dat de patat bijna nooit zo perfect goudgeel in je bakje belandt. Je hoopt het een, je vreest het ander en je maakt het beste van wat ertussen ligt. Kijk uit voor de frikandellen, fluistert iemand. Daar heb ik al een paar keer flink het zuur van gekregen. Ja, dat wist je al. En toch denk je: hou je mond, zuurpruim.

Overigens staat er al jaren elke dinsdag een uitstekend medicijn tegen zuurheid in de krant. ‘Dit ben ik’, heet de rubriek. Deze week antwoordde Vera Mae (7) op de slotvraag ‘Wat doe je over tien jaar?’: ‘Ik wil over tien jaar nog steeds paardrijden, maar ik ben er zo goed in dat ik echt denk dat ik op mijn tiende gewoon al elk niveau gehaald heb. Ik weet dus niet of ik op mijn 17de nog kan paardrijden.’