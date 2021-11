In haar Sinterklaas-reclame slaat de bekendste webwinkel van Nederland de plank flink mis

Still uit de reclame ‘Felix en de Voetbalpop’ Beeld -

Sinterklaas is weer in het land! De schoenen staan klaar, winkels liggen vol met pepernoten en chocoladeletters en natuurlijk ontbreken de verlanglijstjes niet: schaamteloos opschrijven waar je naar verlangt.

De bekendste webwinkel van Nederland, Bol.com, haalt alles uit de kast om de interesse te wekken. Zo kun je deelnemen aan een winactie door foto’s in te sturen van de op het raam geplakte Verlanglijstposter of je downloadt een app om het Verdwenen Speelgoed Mysterie op te lossen met games en interactieve puzzels.

Ook de nieuwe commercial staat in het teken van de Sint. ‘Felix en de Voetbalpop’ toont het verhaal van een jongen genaamd Felix die een knuffel op zijn verlanglijst heeft staan. In plaats daarvan krijgt hij een voetbal, die hij eerst verafschuwt, maar later omdoopt tot zijn beste vriend door er een gezicht op te tekenen à la Tom Hanks in de film Cast Away. Deze oplossing is niet alleen creatief, maar weerspiegelt ook de fantasierijke kinderziel.

Felix neemt zijn voetbalpop overal mee naartoe en leest hem verhalen voor. Het Sesamstraat-citaat ‘schuif gezellig aan en laat je speelgoed staan’ maakt een heuse ontwikkeling door, want de bal zit zelfs aan tafel met het hele gezin. Daarom is de conclusie van deze ‘emotionele’ reclame zeer pijnlijk en misplaatst: Felix krijgt op pakjesavond alsnog de gewenste knuffel en schopt daarna zijn voetbal zonder pardon de deur uit.

Begrijpen de makers van deze reclame eigenlijk wel iets van de verbeeldingskracht van kinderen? Bol.com raakt meestal de juiste snaar, maar wat klinkt deze commercial vals. Wat zegt deze reclame tegen de volgende generatie? Hecht geen waarde aan ‘oud’ speelgoed, verlang naar het nieuwste?

Bovendien spreekt de campagne van ‘het perfecte cadeau voor pakjesavond’, een slogan die in de context van de reclame nogal verkeerd is gekozen. We weten allang dat het streven naar perfectie niet gelukkig maakt. Het is dan ook teleurstellend dat Bol.com deze woordkeuze hanteert. Ik mag toch hopen dat we als maatschappij ‘imperfecties’ niet alleen op waarde te kunnen schatten, maar kunnen koesteren. Door de tactloze formulering wordt de fantasierijke creatie van een kind neergezet als speelgoed dat er niet toe doet, niets meer dan een alternatief tot het ‘echte, perfecte cadeau’ wordt uitgepakt.

Teuntje Ott is student Media en cultuur.