In Europa is de politiek gefragmenteerd geraakt. Dat helpt niet om crises te bestrijden

Eenheid en daadkracht zijn nodig om de grote crises van deze tijd te bestrijden. Maar binnen de EU zijn slagvaardige regeringen schaars.

Spanje heeft de Europese Unie gevraagd het Catalaans, Baskisch en Galicisch te erkennen als officiële talen van de EU. De kans dat de andere lidstaten hiervoor voelen is klein. Het kost miljoenen aan tolken en vertalers om een piepkleine minderheid van de Europeanen te bedienen.

Het verzoek laat echter zien wat er gebeurt als het politieke landschap fragmenteert en kleine, extremistische partijen in de rol van ‘kingmaker’ terechtkomen. Om een nieuwe regering te vormen heeft de socialistische leider Pedro Sánchez steun nodig van Junts per Catalunya, de separatistische partij van Carles Puigdemont.

Europa staat voor grote uitdagingen: de oorlog in Oekraïne, de groene transitie, het migratievraagstuk, de dreiging van een verwijdering met de Verenigde Staten als Donald Trump of een geestverwante Republikein volgend jaar de verkiezingen wint.

Tegelijkertijd wordt het in Europa steeds moeilijker om regeringen te vormen die slagvaardig met zulke vraagstukken kunnen omgaan. Spanje staat niet op zichzelf. In Duitsland is de ongemakkelijke coalitie van sociaal-democraten, groenen en liberalen het nieuwe politieke seizoen meteen begonnen met ruziën over de begroting. In Frankrijk heeft president Macron geen meerderheid in het parlement. In Nederland telt de Tweede Kamer inmiddels 21 politieke partijen of groepen. Net als in Spanje zal het voor de winnaar van de verkiezingen moeilijk worden voldoende partijen bij elkaar te sprokkelen voor een coalitie die op een meerderheid in het parlement kan rekenen.

De versplintering doet soms verlangen naar een kiesdrempel, maar volgens politicologisch onderzoek wordt het vertrouwen in de politiek juist bevorderd door een systeem waarin kleine groepen op de flanken hun stem kunnen laten horen. Een kiesdrempel heeft ook nadelen, zoals in Duitsland blijkt. Wie ontevreden is, kan alleen bij de extremistische AfD terecht, die daardoor sterker is dan ooit.

Er is geen gemakkelijke uitweg uit deze situatie. Fragmentatie vraagt om meer herkenbaarheid van de middenpartijen, een duidelijker antwoord op de problemen van deze tijd, geformuleerd vanuit hun eigen ideologische waarden. Maar na de verkiezingen dreigt dat antwoord verloren te gaan in een complexe coalitiepolitiek waarin soms onnavolgbare compromissen worden gesloten die vooral bedoeld zijn om het gezicht van de coalitiepartners te redden.

Hopelijk zal de urgentie van de problemen van deze tijd tot meer eenheid en daadkracht leiden. Als dat niet gebeurt, is Europa slecht toegerust om zijn crises te bestrijden.