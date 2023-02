Het is één van mijn meest indrukwekkende jeugdherinneringen. Al die mensen op het Museumplein, wel 400 duizend. Ik was 10 jaar en ging met mijn beste vriendinnetjes demonstreren tegen kernwapens. We riepen leuzen als ‘liever een Rus in de keuken dan een raket in de tuin’. De vredesdemonstratie in 1981 was de grootste in Europa. Niet nog meer wapens, we konden de wereld al zes keer volledig vernietigen. En wij kinderen wilden graag een toekomst.

Over de auteur Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.

In essentie voel ik mij, ook in het debat over de oorlog in Oekraïne, nog steeds dat 10-jarige meisje. Naïef, misschien. Als je vraagtekens zet bij dit escalatiebeleid, mag je je scharen onder extreemrechts of extreemlinks. Elk weldenkend mens is immers voor het sturen van meer wapens naar Oekraïne, toch? Slechts enkele ‘middenstemmen’, onder wie oud-politica Hedy d’Ancona en collega-columnist Bert Wagendorp, steunden een petitie waarin tot diplomatie werd opgeroepen. Maar ook ik vind escalatie te gevaarlijk.

In de reportage Arming Ukraine van de Amerikaanse zender toonde CBS News de moeilijkheden om de aan Oekraïne geleverde wapens naar het front te krijgen. In de chaos van de oorlog zouden sommige van de meest geavanceerde wapensystemen in een zwart gat verdwijnen. Controle was nauwelijks mogelijk en wapens zouden in handen vallen van warlords of oligarchen. Het Pentagon kreeg van de auditeurs van het Amerikaanse ministerie van Defensie een onvoldoende voor controle op de wapentoevoer naar Oekraïne. Dit signaal, met vele miljarden aan wapens, is zeer zorgwekkend. Denk eens terug aan Afghanistan, aan Syrië. Hallo, misschien verkoopt een warlord ze wel aan Poetin.

Ik kan mij veel meer vinden in de opstelling van de Global South, de landen in ontwikkeling: stoppen met wapenleveranties en onderhandelen. Hun pragmatisme is niet verbazingwekkend. Werkelijk elk hoekje van de wereld heeft zijn portie proxy wars of coups gekend waarin ofwel de Navo, de VS, de voormalige Europese kolonisators, ofwel Rusland een bloedige rol speelden. Altijd delfden mensenrechten, territoriale soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht het onderspit.

Ik ben van het Lennoniaanse ‘imagine there’s no country’. Loop je dan meer gevaar onder de voet gelopen te worden door een koloniale of imperialistische agressor? Jawel. De afweging is niet makkelijk. Pacifisme is voor mij een fundamenteel moreel standpunt: je het recht toekennen een ander mens, vijand of niet, niet te hoeven doden uit naam van oorlog. Laat staan om nog meer te vernietigen dan je vijand; de nevenschade bij een kernaanval is immers dat alles wat leeft, wordt weggevaagd. Voor de helderheid: ik ben ook niet geheel geweldloos. Als ik of mijn dierbaren direct worden bedreigd, zal ik proberen mij op alle manieren te verdedigen.

Maar toen Oekraïne aan het begin van de Russische invasie de grenzen sloot voor alle mannen tussen de 18 en 60 jaar om ze te mobiliseren voor de oorlog, stuitte mij dat tegen de borst. Daar stonden ze ineens in de rij voor het wapenloket: ict’ers, leerkrachten, artsen, stukadoors, huisvaders. Dit is een AK-47, zo haal je de trekker over, als er iets beweegt schiet je het hopelijk dood, anders ben je er zelf geweest.

Nee, je moet het recht hebben om te mogen vluchten, om niet te hoeven vechten.

Ik vrees dat ik het algemene oordeel over Poetin in hoge mate deel. Een massamoordenaar en dictator. Maar wel één met kernwapens die hij al maanden dreigt in te zetten. Even had ik de hoop dat de Russen zelf met Poetin zouden afrekenen. Maar ze komen niet in opstand. Of ze zijn bang, of ze vinden het wel prima zo. Rusland staat grotendeels achter Poetin, zoals Duitsland achter Hitler stond.

Als Poetin een kernwapen inzet tegen Oekraïne wordt de meest prangende morele vraag actueel: hoe gaan we dat vergelden? Ik ben principieel tegen een kernaanval en meen dat dit een debat verdient.

Ik loop langs het indrukwekkende beeld van Zadkine dat herinnert aan het Rotterdamse bombardement. Het kapotgeschoten lijf, de armen in een laatste gebaar van wanhoop ten hemel geheven, de mond schreeuwend. In de Russische propaganda is Rotterdam als grootste Europese haven al genoemd als doelwit. Ik wil hier op tijd weg. Ik gun mijn kind een toekomst. Halfhartig maak ik plannen om naar Suriname te vluchten. Dat is, als er niet een nucleaire wereldoorlog is uitgebroken. Dan is er misschien nergens meer een leefbaar hoekje op aarde te vinden.