In een wereld van ongelijkheid bloeien de hekken en grijnst overal het prikkeldraad

In Brussel kwamen donderdag de Europese leiders bij elkaar om te praten over het migratieprobleem. Een van de initiatiefnemers van de top was premier Rutte. Er dreigt namelijk een nieuwe opvangcrisis in Nederland, terwijl de oude is nog niet eens opgelost. Volgens prognoses vragen in 2023 50 duizend mensen asiel aan in Nederland, de kans dat dat er meer worden is groter dan dat het meevalt. En omdat we het zelf ook niet meer weten, moet Europa met een oplossing komen.

Die oplossing heet: hekken bouwen. In de Volkskrant stonden donderdag een paar verhelderende infographics. In de EU staat inmiddels tweeduizend kilometer hekwerk, waarvan driekwart langs de buitengrenzen. Daarmee is 13 procent van de buitengrenzen van een hek voorzien. In vijf jaar tijd verdubbelde het omheinde deel van de EU. Per jaar besteedt de EU vijf miljard euro aan het weren van immigranten. Nog een paar duizend kilometer hek en we zijn veilig en tegen de hebberige horden beschermd.

In 2015 verscheen het boek Prikkeldraad, een geschiedenis van goed en kwaad, van voormalig NRC-journalist Dick Wittenberg. Hij beschrijft de historie van het prikkeldraad vanaf de uitvinding in 1874, door een man die Joseph Glidden heette en die snel een groeiende afzetmarkt vond op de Great Plains in het Amerikaanse westen. Daarna kwam prikkeldraad goed van pas op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, en vervolgens veroverde het de wereld.

En altijd waren ‘veiligheid’ en ‘bescherming’ de argumenten voor de ‘barbed wire’. Op grenshekken en grensmuren die rijke landen moesten beschermen tegen de toevloed van mensen uit armere buurlanden, of communistische heilstaten tegen de vuige kapitalisten: het IJzeren Gordijn was een prikkeldraadgordijn. Het werd ter afschrikking aangebracht op de muren die de bewoners van gated community’s een safe gevoel moesten geven tegen het geboefte van buiten. Je zag ze ook veel rond concentratiekampen.

‘Prikkeldraad’, schreef Wittenberg, ‘is hét symbool van de verdeelde wereldmaatschappij. Het scheidt de mensheid in zij die binnen mogen en zij die buiten staan.’ Prikkeldraad is het zichtbare bewijs van ongelijkheid. Het beschermt tegen de kwalijke gevolgen daarvan: wie aan de goede kant woont, voorkomt met prikkeldraad dat er van de andere kant mensen hun rechtmatig deel komen opeisen. Of gewoon een menswaardig bestaan.

De Europese Commissie twijfelt nog omdat het weren van vluchtelingen niet overeenkomt met de Europese waarden waarvan we zo hoog opgeven bij de steun aan Oekraïne. Maar binnen de EU groeit de steun voor hekwerken, al voegde premier Rutte daar welwillend aan toe dat er ‘poortjes’ in de hekken zitten waar je asiel kunt aanvragen. Zijn partij wil hekken, evenals Wopke Hoekstra, de wanhopige leider van de christen-democraten die elk populistisch plan waarmee de teloorgang van zijn partij kan worden vertraagd van harte omhelst.

Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, omschreef donderdag in het programma Spraakmakers op Radio 1 de hekken terecht als ‘symboolpolitiek’ die slechts mensensmokkelaars ten goede zal komen.

Wittenberg ging voor zijn boek onder meer naar de Spaanse enclave Ceuta in Marokko, omgeven door vier linies hekwerken. Die weerhouden immigranten er niet van hun leven te wagen bij de pogingen er overheen te komen. Kennelijk verhogen ze slechts het verlangen naar wat erachter ligt.

Hekken en prikkeldraad dienen uitsluitend als symbolische bescherming van ons bange hart. En ze moeten politici een imago van daadkracht geven. Maar alleen in een wereld van ongelijkheid, schrijft Wittenberg, ‘bloeien de hekken en grijnst overal prikkeldraad’.