In een wereld mét machtige feministen maar zónder smartphones was Andrew Tate vast een obscuur figuur gebleven

In een veelbesproken stuk uit deze krant ging het over de vraag waarom zo veel jongens online in de ban raken van ex-kickbokser Andrew Tate, grootventer van machismo, bijgenaamd ‘de koning van de giftige mannelijkheid’, ook verdacht van vrouwenhandel. Er kwamen deskundigen aan het woord die dingen zeiden als: jongens zitten tegenwoordig in de verdrukking, jongens doen het steeds slechter op school, jongens horen de hele tijd dat mannelijkheid iets slechts is, Tate neemt het voor die jongens op.

Dat wil ik best geloven, maar de belangrijkste verklaring is toch echt dat jongens smartphones hebben waarop ze TikTok kijken. Ik vermoed dat in een wereld mét machtige feministen en vrouwelijke meerderheden op universiteiten, maar zónder smartphones, deze ex-kickbokser met zijn 33 auto’s een obscuur figuur was gebleven.

Tate is vorig jaar van TikTok verbannen, maar zijn bestaande ‘oeuvre’ is daar goed voor 250 miljoen views. Op TikTok gaat het erom enkele seconden de aandacht vast te houden van gebruikers met een Zeer Korte Aandachtsspanne. Dat lukt het best als je onmiddellijk opvalt, een prikkelende boodschap hebt en die visueel spectaculair brengt.

Tate serveert krachtige oneliners over rijkdom, succes en aantrekkingskracht en lardeert die met close-ups van Ferrari’s en Bugatti’s. Een voorbeeld van heel iemand anders die het goed doet op TikTok is Greta Thunberg: valt meteen op, staat heel duidelijk ergens voor, heeft een prikkelende boodschap en brengt die visueel sterk. Ongeschikt voor TikTok zijn mensen die niet onmiddellijk opvallen en meer dan vijf seconden nodig hebben voor het maken van hun punt.

Thunberg zie je ook op ouderwetse tv-kanalen. Dat je Tate daar niet ziet, komt niet doordat die adepten van ouderwetse masculiniteit boycotten. Op Fox News en Sky News zie je volop mannen die opkomen voor jongens in de verdrukking. De Canadese psycholoog en klassiekemannenverdediger Jordan Peterson zit daar vaak. Die gebruikt geen Ferrari’s als argumenten en heeft geen strafblad.