In een Turks all-inclusiveresort ontdeden we ons langzaam van schaamte

Omdat ik maar al te goed begreep waarom hij deze zomer nu eens echt weg wilde, weg van huis, weg van de computer en vooral weg van wéér zes weken rondscharrelen op eigen erf zoals we alle voorgaande jaren vanwege de steeds maar uitdijende gezinssituatie hadden gedaan, had ik ja geknikt op zijn verbazende voorstel een weekje all-inclusive te boeken in een Turks vakantieoord. Ik trok me daarna maar niet te veel aan van vrienden die ons met een vals plezier succes wensten, er was toch niets meer aan te doen. En dus vonden we onszelf op het heetste punt van het jaar terug in een onverwoestbaar huisje in een resort pal aan de Middellandse Zee, waar iedereen de hele dag in het zwembad lag.

Het duurde even voor we ontspanden.

’s Ochtends marcheerden we met z’n allen naar de eetzaal, daarna was het zoeken geblazen naar een plekje in de schaduw, tussendoor was er de mogelijkheid mee te doen met aqua-gym en ’s avonds onderdrukte ik de neiging Oekraïne te fluisteren tegen passerende Russen bij het buffet. Ook het brein achter deze reis ging niet naadloos op in het all-inclusiveconcept, letterlijk niet, het was de naad van zijn gesponsorde zwembroek die achter de rand van de glijbaan bleef hangen toen hij zich daar met zijn 5-jarige dochter van afstortte (alleen voor haar gaat hij een zwembad in met tachtig anderen, alleen voor haar hijst hij zich de trappen van een fluorescerend kasteel op). Vanachter zijn boek over de Tweede Wereldoorlog sloeg hij onparlementaire taal uit over de andere badgasten, in de mensa zag ik hem zich met een bord wafels achter een zuil verstoppen voor het Nederlandse stel dat we eerder die dag bij het midgetgolfen hadden ontmoet.

Op dag drie ontsnapten we aan de lethargie. Kijk, dit zien we de anderen nog niet doen, zeiden we zelfgenoegzaam tegen elkaar toen we in een bloedhete taxi op weg waren naar de lokale markt, nee, wij waren niet zoals zij, kom nou, je wilde toch wat zíén van de omgeving? Maar de markt viel tegen, de weg ernaartoe was stoffig en jezus christus wat was het warm, de klok bij het zwembad zou die dag 40 graden aangeven, rode cijfers, zelfs de mussen staarden met open snavels voor zich uit, nee, dit deden we niet weer, ben je gek, we gingen toch niet met een halve zonnesteek door een soek sjouwen als je ook op een opgeblazen watermeloen kon liggen?

De kinderen, díé vonden het allemaal schitterend. Koprol achterover, Engels spreken, de hele dag ijs bestellen, het kon niet op. Mijn waarschuwingen om niet meer te nemen dan ze op kunnen, schudden ze als natte honden van zich af. Ik liet het maar en las, meer dan thuis, eerst nog de krant maar al snel alleen nog maar boeken, want weg zijn is ook weg zijn van oorlog, stikstof, dramapolitiek.

En zo ontdeden we ons langzaam van schaamte.

Minder gedachten, minder moeten, minder zorgen. Meer baklava.

Bij zonsondergang, wanneer de herrie van de kinderdisco had plaatsgemaakt voor het koor van krekels, maakten we cirkels in de condens op het bierglas en keken we naar de zee, blauw en massief, zonder op te kunnen maken of het bergen of wolken waren waar ze in de verte in overging, en in dat laatste licht, waarin je een witte haar niet langer van een zwarte kunt onderscheiden, waren we gelukkig, we konden er niets aan doen.