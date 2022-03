In een rechtsstaat mag het ongenoegen van de massa nooit leidend zijn bij vervolging

Een demonstratie op het Amsterdamse Museumplein tegen de aanhouding van Willem Engel. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Net op het moment dat dansleraar Willem Engel aan zijn volgende kruistocht was begonnen – dit keer niet tegen ‘nazi’s’ die het coronabeleid vormgeven, maar tegen de ‘nazi’s’ die Oekraïne bezetten en dus in zijn ogen terecht door Poetin worden aangevallen – is hij aangehouden en in de cel gezet, waar hij nog minstens twee weken moet blijven.

Het Openbaar Ministerie heeft zich bij de aanhouding niet alleen laten leiden door formeel juridische argumenten, maar ook door de maatschappelijke onrust. Ruim twintigduizend Nederlanders ondertekenden eind vorig jaar de aangifte tegen Engel. ‘Het geeft aan dat het leeft in de maatschappij. Daar houden we rekening mee’, zei de persofficier bij die gelegenheid.

Die benadering draagt een risico in zich. Het mag in een rechtsstaat nooit zo zijn dat het ongenoegen van de massa leidend wordt bij het beslissen of iemand al dan niet moet worden vervolgd.

Toen Geert Wilders werd vervolgd vanwege groepsbelediging was het logisch dat de massaliteit van de aangifte werd meegewogen. Zij die aangifte deden waren direct slachtoffer van Wilders’ opruiende taal. In het geval van Engel is dat minder evident. De dansleraar richt zich voornamelijk op de mensen met macht. Hun aangifte, zoals die van Sigrid Kaag, wier adres hij online zette, is relevant. Maar de steun van duizenden willekeurige Nederlanders is dat niet per definitie.

Bovendien: als het openbaar ministerie rekening houdt met de maatschappelijke onrust, dan moet ze ook meewegen dat een rechtszaak tegen Willem Engel hem het podium geeft waarnaar hij zo hevig verlangt en hem de gelegenheid geeft zich te profileren als martelaar van het vrije woord. Een rechtszaak zal de onrust vergroten.

Mensen als Willem Engel vergiftigen het maatschappelijk debat, dat steeds vaker ontaardt in intimidatie en zelfs fysiek geweld. Het is goed dat het openbaar ministerie nadenkt hoe dat strafrechtelijk kan worden beteugeld. Maar het dient zich daarbij terughoudend op te stellen, omdat met elke strafrechtelijke grens ook de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt.

Nu kiest het openbaar ministerie direct voor het grofste geschut, door verlenging van het voorarrest te eisen. Dit mag de rechter-commissaris alleen opleggen als er sprake is van een zwaar delict of als er serieuze en onderbouwde angst is voor herhaling. Het openbaar ministerie maakt vooralsnog niets bekend over de precieze bewijzen die het tegen Engel heeft. Bij zo'n zware ingreep – het opsluiten zonder veroordeling en het monddood maken van een verdachte – heeft de samenleving recht op een uitgebreidere uitleg.