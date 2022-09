In een onveilige wereld moet Europa op eigen benen staan

In een strijdbare en overtuigende State of the Union schetste Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, de contouren van een Europese Unie die niet langer primair draait om het reguleren van de interne markt, maar strategische keuzes maakt in een wereld waarin de Europese manier van leven onder druk staat.

Bij haar aantreden in 2019 zei Von der Leyen dat zij een ‘geopolitieke commissie’ wilde voorzitten. Destijds klonk dat nogal bombastisch, gezien de geopolitieke onmacht die Europa sinds jaar en dag kenmerkte. Maar door de oorlog in Oekraïne heeft Von der Leyen meer geopolitiek gekregen dan zij zelf verwachtte. In een nieuwe situatie bleek de EU in staat de bakens te verzetten. Zij handhaafde in grote lijnen haar eenheid tegen Rusland, steunde Oekraïne en reduceerde haar afhankelijkheid van Russisch gas in een tempo dat kort daarvoor niet voor mogelijk was gehouden.

Er is echter geen reden tot zelfgenoegzaamheid. De oorlog in Oekraïne is nog lang niet voorbij. Volgens cijfers van het Duitse Institute for the World Economy (IFW) geven veel lidstaten van de EU, waaronder Duitsland en Frankrijk, relatief minder hulp aan Oekraïne dan niet EU-landen als het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en uiteraard de Verenigde Staten. De EU is solidair met Oekraïne, maar moet haar inspanningen verder opvoeren.

Solidariteit met Oekraïne is alleen houdbaar als er ook solidariteit is met burgers en kleine bedrijven hier die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. Als zij onevenredig zwaar getroffen worden, komt het draagvlak voor steun aan Oekraïne in gevaar, waardoor Poetins inzet van energie als wapen succes zal hebben. Daarom stelt de Europese Commissie een ongekende ingreep in de energiemarkt voor: overwinsten van bedrijven in fossiele en hernieuwbare energie moeten worden afgeroomd om consumenten en kleine producenten te compenseren. De Europese Commissie en de lidstaten moeten dit plan snel uitwerken.

Ook in Europa zijn de hoogtijdagen van de marktwerking voorbij. In een onveilige wereld moet Europa op eigen benen staan, door ervoor te zorgen dat het zelf voldoende hoogwaardige technologie produceert en toegang heeft tot energie en grondstoffen. Het gevoel van urgentie is er, bleek uit de State of the Union van Von der Leyen. De praktische uitwerking van dit beleid is een opgave die de EU de komende jaren verder op de proef zal stellen.