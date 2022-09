In een onthutsende uitzending van Argos leerden we in nog geen twintig minuten de faalgeschiedenis van het Multidisciplinair Interventieteam

Enkele uren na de brute moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 wilde minister Ferd Grapperhaus daadkracht uitstralen. De minister van Justitie en Veiligheid stond onder zware politieke druk om harde maatregelen te nemen tegen de georganiseerde misdaad. Daags na de moord kondigde Grapperhaus daarom een speciale nieuwe eenheid aan: het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), een samenwerkingsverband tussen zes verschillende diensten om ‘de zwaarste criminele netwerken aan te pakken’.

Op papier klonk het allemaal fantastisch daadkrachtig, maar drie jaar later – en 160 miljoen euro verder – is het MIT alweer een stille dood gestorven. In een onthutsende uitzending van Argos leerden we in nog geen twintig minuten de faalgeschiedenis van een organisatie die in allerijl werd opgebouwd met veel woorden en weinig inhoud. Geen van de organisaties was betrokken bij de oprichting, en dan kaapte het MIT óók nog overal de beste onderzoekers weg uit langlopende onderzoeken. Leidinggevenden moesten lijdzaam toekijken hoe hun meest gekwalificeerde mensen werden opgeslokt door een organisatie die nog niet eens bestond.

Minister Grapperhaus na de moord op Derk Wiersum. Beeld Human-VPRO

Maar voor Grapperhaus was de beeldvorming belangrijker, want een beetje crimefighter heeft nu eenmaal óók een taskforce. Maar uit opgevraagd mailverkeer bleek vooral dat niemand écht achter de dienst stond. Het ministerie van Defensie sprak bij het plan zelfs van ‘ronkende teksten die beter in een verkiezingsprogramma pasten’. De opzet van het MIT hing volgens betrokkenen aan elkaar van goedlopende zinnen zonder tastbare inhoud, waarbij Grapperhaus vooral bezig was met de beeldvorming. De minister stelde zelf bijvoorbeeld voor om een ‘indringende film’ te maken, met ‘ongefilterde verhalen van direct betrokkenen’, voor meer ‘shockeffect in het politieke verhaal’. (Grapperhaus was zelf niet bereikbaar voor een toelichting, want hij was op vakantie. Kan gebeuren.)

Op SBS 6 vervolgde de opvolger van Grapperhaus ondertussen haar ‘ereronde’ na haar HJ Schoo-lezing. Minister Dilan Yeşilgöz schoof aan in Vandaag Inside, waar ze vooral in discussie kon gaan met het rechtse geweten van Johan Derksen, die fulmineerde over het ‘dodelijke gif’ van de wokegemeenschap, het OM (dat zich ‘belachelijk maakte’ door zijn kaarsanekdote te onderzoeken) en de VVD, die ‘kiezers zoals hij’ had verjaagd. Even later vertelde René van der Gijp vrolijk dat zijn honden in de war waren geraakt van zijn blote pielemuis.

De minister lachte vrolijk mee, en hield zich zonder moeite staande aan de stamtafel. Pas in de laatste vijf minuten kwam het gewraakte MIT nog even aan bod, waarbij Wilfred Genee Yeşilgöz vroeg wat zíj nu precies ging doen tegen de zware criminaliteit. Als de minister ‘het even kort moest zeggen’ kwam het vooral neer op ‘kleine jongens die geen grote boeven mochten worden’ en ‘het van de straat halen van de grote criminelen’. We gingen ‘de slag winnen’, maar dat was ‘echt niet zomaar morgen gedaan’.

Als de grote woorden het maar lang genoeg winnen van de inhoud, kan die slag inderdaad nog wel even duren.