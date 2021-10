In een lang vest lijk ik altijd op een haveloze vrouw die de hele dag bezig is om lege flessen naar de glasbak te brengen

Er zijn bepaalde fictieve verhalen rondom het thema herfst die je jezelf vertelt, en waar je in gaat geloven. Een van die fictieve herfstverhalen is het lange vest. Of eigenlijk is het vest niet het verhaal, maar het idee dat ik dat vest moet hebben.

Ik kan er de klok op gelijk zetten: het is begin oktober en ik fiets langs de Hema. In het raam staat een etalagepop, en die draagt een lang, donkergroen vest van onbestemd wollig materiaal. Ik kijk naar dat vest, en ik denk: ik moet dat vest hebben.

Ik denk dat dat vest me door de herfst gaat helpen, dat ik er een herfstige uitstraling door zal krijgen, dat het het ene essentiële kledingstuk is dat ik dit seizoen zal kopen. (Ik maak mezelf namelijk ook al jaren wijs dat ik één enkel essentieel kledingstuk per seizoen koop. Ik hoor mezelf dit zelfs weleens tegen andere mensen zeggen.)

De werkelijkheid is dat ik dat vest helemaal niet moet kopen. Hoe aantrekkelijk het ook lijkt om het hele najaar rond te lopen in een wollig vest dat tot je knieën komt, het is helemaal geen goed idee. Een lang vest staat bijna niemand. Waarschijnlijk staat het alleen bij een tanige vrouw die in de herfstzon haar eigen moestuin aan het bewerken is, en daarna pauzeert met een mok hete thee, waarbij ze beide handen om die mok vouwt. Dáár past zo’n vest bij.

Bij mij is het een lang, fludderig gebeuren. Ik lijk twee keer zo breed en twee keer zo lang door zo’n lang vest, terwijl mijn benen ineens een stuk korter lijken. Dat is een knappe optische illusie om te bewerkstelligen, maar het lange vest kan dat. Bovendien lijk ik in een lang vest altijd op een haveloze vrouw die de hele dag bezig is om lege flessen naar de glasbak te brengen, en niet op een ijverige moestuinbewerkster.

Ik weet dit omdat ik ooit een lang vest heb gekocht. Ik trok het vaak aan, maar elke keer als ik een blik van mezelf opving in de spiegel, dacht ik aan het woord lijzig. En aan het woord ochtendjas.

Dat is het voornaamste wat ik tegen heb op een lang vest: dat het lijkt alsof je een ochtendjas over je spijkerbroek hebt aangetrokken. Daarom associeer ik het lange vest ook met een vrouw die amper haar huis uitkomt, alleen om lege flessen naar de glasbak te brengen. Dat ene lange vest draag ik dus alleen nog thuis.

En toch zal ik deze weken nog talloze keren langs de Hema fietsen, en elke keer denken dat ik het lange vest moet kopen.