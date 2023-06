De mens is op een gegeven moment van schoonheid gaan houden. En hoeveel Middeleeuwen er ook zijn geweest en hoeveel Palmyra’s (de stad met de duizend zuilen in Syrië) er ook zijn vernietigd, de liefde is zich blijven ontwikkelen: in de kleinste details van de David van Michelangelo in Florence, in de blauwe rok van Het melkmeisje van Vermeer, in de heerlijke schaduw van het Meisje met een knot in Rotterdam.

Zijn de emoties angst, verdriet en blijdschap door de natuur gegeven om ons bij te staan in de drang naar de voortzetting van het bestaan, liefde is de schilder in ons die het leven in de kleuren van het geluk verft. Het verleden van onze soort beslaat niet alleen oorlogen, uitvindingen, migraties, maar ook de grote evolutie van de liefde in haar lijf.

Met andere woorden, in een immens lang proces hebben we geleerd om wat mooi is lief te hebben. Een goed voorbeeld hiervan is dat tot zo’n anderhalve eeuw geleden mensen geen extra gevoelens hadden bij het zien van het water van de zee. Het is relatief nieuw dat zeezicht in proza als iets moois wordt aangeduid en dat mensen bijvoorbeeld bereid zijn om extra te betalen voor een huis of een hotelkamer met zeezicht.

Ik ga er altijd van uit dat liefde als een sinaasappelboom op zandgrond is. Het zijn de kunstenaars, de schrijvers, de poëten, de filmmakers, de muzikanten die de mensen aansporen naar een nieuwe zienswijze, een nieuw gevoel, een nieuwe houding… Het belangrijkste persoonlijke kantelpunt voor iemand is, in mijn ogen, het eerste moment dat die besluit zich te laten aanraken door het werk van een kunstenaar. Een cruciaal moment van verandering bij het individu, en een scheutje zuurstof erbij voor de liefde die moet strijden om zich staande te kunnen houden in deze wereld.

Lange tijd leek het erop dat liefde voorgoed was losgerukt uit onze lichamen. Duizend jaar lang hebben we niet eens naar ons eigen lichaam gekeken, laat staan naar iets anders dat mooi was. Toen maakte Michelangelo het beeld van de David, haalde daarmee een streep door de Middeleeuwen, verbond de mens weer met de prachtige Grieken van weleer en verzoende de mens met haar eigen lijf.

Onder invloed van slechte verhalen over God en diens zogenaamde plannen hebben we dus eigenhandig de liefde proberen te vergeten, om vervolgens te ontdekken dat de liefde ons niet was vergeten. In alle traagheid begonnen we weer aan de reis van het liefhebben van wat mooi is en belandden we op een gegeven moment in de begenadigde handen van Johannes Vermeer.

Vermeer heeft de schoonheid van de gewone mens uit de vergetelheid gehaald. Het melkmeisje giet de melk in de kan en zegt tegelijkertijd: ‘Lief mens, dwaal niet langer in de krochten van de slechte verzinsels. Het gaat in het leven om het prachtige blauw van mijn rok, om mijn prachtige voorhoofd, om de opgestroopte mouwen, om mijn sterke lichaam, verscholen achter kleding, maar minstens net zo mooi als Michelangelo’s David.’

En nu staat het beeld ‘Moments Contained’ of Meisje met een knot van de Brit Thomas J. Price voor het Centraal Station in Rotterdam. Het meisje is zwart en 4 meter hoog. Nonchalant en zelfverzekerd kijkt ze de wereld in, gekleed in een gewone joggingbroek en op sneakers. Met haar voeten stevig op de grond, met de trein geen half uur van de plek waar Vermeers melkmeisje ooit heeft staan poseren.

Zou de kunstenaar het beeld zo groot hebben gemaakt omdat de misdrijven jegens de zwarte mensen ook zo immens waren? Mag ik zo vrij zijn in die reusachtigheid van Meisje met een knot ook een antwoord te zien op de talloze pogingen om de liefde in ons, die niets liever wil dan bloeien, kapot te maken? De verwoesting van de antieke stad Palmyra door Islamitische Staat was toch ook gigantisch? Waarom het beeld van het doodgewone zwarte meisje niet?

Kijkend naar Meisje met een knot voor het station in Rotterdam kan ik me er niet van weerhouden om te denken: ‘Liefde is het mooiste kind in ons. Jullie hebben geprobeerd hem te wurgen. Maar hij is ons niet vergeten en is teruggekomen. En kijk maar eens hoe groot de nieuwe kinderen van de liefde zijn die wij tegenwoordig baren.’