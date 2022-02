In een gelijkere wereld heeft het goudvinkje het meest te verliezen

Nu is het niet mijn gewoonte om op deze plek op persoonlijke aanvallen te reageren, daar hebben we immers Twitter voor, maar het stuk van Daniela Hooghiemstra in NRC kan ik niet onbeantwoord laten. In een rammelende bespreking van mijn serie Sander & De Kloof stelt de historicus dat het met de ongelijkheid in ons land reuze meevalt, want ze heeft weleens een adellijke hofdignitaris ontmoet die alleen maar mariakaakjes eet onder een lekkend dak.

Nu weet Hooghiemstra best dat mijn serie helemaal niet over de teloorgang van de adel gaat, maar je moet creatief zijn als je de flagrante leugen dat het ‘de afgelopen drie decennia minder dan ooit uitmaakt waar je wieg staat’ wil onderbouwen. Het tegendeel is immers waar: de sociale ladder wordt aan alle kanten gesaboteerd en daarin speelt vermogensongelijkheid de hoofdrol. Maar Hooghiemstra fabriceert een ander probleem; het is de vervloekte commercie en marketing die voor ‘waardeverlies’ zorgt! Niet mensen die geld hebben zijn het probleem, maar zij die het willen verdienen!

Een rookgordijn waar de snobistische NRC-lezer van smult, maar de werkelijkheid is toch wat platter. Want voor iemand die er een hobby van maakt het Koningshuis om de oren te slaan met parkeerboetes uit 1739 en andere trivialiteiten, heeft Hooghiemstra een behoorlijk blinde vlek voor haar eigen familiegeschiedenis. Haar met koffiemachines rijk geworden vader liet Hooghiemstra als twintiger namelijk een miljoenenerfenis na. Je moet in zo’n bevoorrechte positie maar durven te beweren dat ‘ongelijkheid niets te maken heeft met de verdeling van geld’.

Het is een merkwaardig fenomeen bij sommige kakkers: ze zijn zo bezig met hun deftigheid, dat ze compleet vergeten dat het vermogen waar zij op teren ooit verdiend is. Met werk, misschien zelfs wel met slimme marketing. Ik ken deze goudvinkjes al mijn hele leven: ze kwamen me na de dansles in Baarn vertellen dat ik mijn Twentse accent moest afleren, lieten me later minzaam blijken dat ze het bakken van pizza’s beneden mijn waardigheid achtten, en Quote was maar een ordinair blaadje.

Tijdens het maken van mijn serie zag ik ze weer. De rijke mannen met wie ik sprak zagen vrijwel allemaal het probleem van de vermogensongelijkheid en vonden het moeilijk te rechtvaardigen om hun vermogen volledig aan de kinderen na te laten. Maar uiteindelijk bleek de vrouw des huizes de baas. Eén van de mannen die ik sprak zei: ‘De biologie wint het altijd van de ideologie’. Het goudvinkje voelt haarfijn aan dat het in een gelijkere wereld wat te verliezen heeft en legt de prioriteiten bij de eigen bloedlijn.

Niet het zevenvinkje van Joris Luyendijk staat aan de top van de privilegepiramide, maar het goudvinkje. Het zevenvinkje heeft immers alleen iets aan zijn privileges in de professionele en maatschappelijke context; hij zal toch moeten werken voor zijn geld. Zo niet het goudvinkje; dat heeft het ultieme privilege, namelijk het privilege om geld verdienen ordinair te kunnen vinden. Goudvinkjes verdienen geen geld, goudvinkjes hebben geld. Bovendien koesteren zij het privilege van de anonimiteit.

Welnu, beste goudvinkjes, de zoveelste vertaling van Dostojevski betaalt geen grachtenpand of Zeeuws vakantiehuisje, dus misschien gewoon even wat minder dedain over het verdienen van geld. Gelukkig is het ook voor goudvinkjes nooit te laat om eens het eigen privilege te onderzoeken; Hooghiemstra mag me altijd bellen, ik wil zelfs wel naar haar favoriete bakkertje komen. Ik neem de spiegel wel mee.