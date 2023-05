In één dag een boek schrijven met hulp van ChatGPT: Het AI van Columbus

Het is altijd oppassen als je iets inzendt uit protest. Ik las een keer een verhaal over een wetenschapper die zich ergerde aan belachelijk taaie artikelen met onnodig veel jargon in sociaalwetenschappelijke tijdschriften. Uit protest concipieerde hij de overtreffende trap van een taai stuk: hij koos een ridicuul onderwerp, parodieerde het ergste jargon en maakte bewust spaghettizinnen. Het resultaat stuurde hij op aan een prestigieus wetenschappelijk tijdschrift. Daar waren ze zich niet alleen van geen parodie bewust, ze vonden het geschikt voor publicatie.

De Duitse kunstenaar Boris Eldagsen maakt zich zorgen over het oprukken van AI in de artistieke fotografie. Uit protest knutselde hij achter zijn beeldscherm een o zo artistiek ogende foto in elkaar en zond die in voor een Sony World Photography Award in de categorie vrije creatie. Het beeld werd niet alleen opgemerkt door de jury, het won de hoofdprijs. Aan uitleg waarom hij die prijs weigert, heeft Eldagsen vermoedelijk nu al meer tijd besteed dan aan het vervaardigen van zijn inzending. ‘AI is geen fotografie!’, zei hij in een van zijn reacties. ‘Hoeveel van jullie wisten of vermoedden dat het met AI was gedaan? Iets hieraan voelt toch verkeerd, of niet soms?’ Néé, anders had die Sony Awards-jury dat beeld niet bekroond.

Op 1 juni aanstaande gaat Hans Hoornstra, voorzitter van de Stichting Digitale Overheid en oprichter van het instituut Digitale Intelligentie, in één dag een boek schrijven met hulp van ChatGPT. Hoornstra doet dit niet uit protest tegen AI, maar om de mogelijkheden inzichtelijk te maken. Het schrijfproces wordt live uitgezonden via een 18 uur durende stream op Twitch. De titel van het boek is al bekend: Het AI van Columbus. Het initiatief heeft al veel publiciteit gekregen, maar mocht het u zijn ontgaan en zit u in 2024 in de jury voor de AKO- of de Libris-literatuurprijs: u bent gewaarschuwd voor dat AI van Columbus.