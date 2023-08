Thomas van Luyn reed in zijn eentje naar de Côte d’Azur. Franse tankstations bleken een voorbode van de apocalyps.

De Route du Soleil ken ik niet anders dan als een reeks files, met benzinestations die zwart zien van drommen Hollanders en horden wespen. Kort geleden maakte ik die tocht, net voor het toeristenseizoen. Alle drie ontbraken: geen files, geen Hollanders, geen wespen. Het was prettig en eng tegelijk.

Ik was op weg naar een huis aan de Côte d’Azur, om daar een week aan het zwembad te zitten met twee vrienden. Drie mannen bij elkaar, dat is een zeldzame luxe. Er vindt geen enkel overleg plaats over wat ‘we’ zullen gaan doen die dag, of waar ‘we’ zullen eten. Alles gebeurt organisch. Soms gebeurt er niets. Er zijn dagen waarop de enige activiteit bestaat uit luidkeels boeren en hard scheten laten. Daarvoor tillen we gerust één bil op om de luchtstroom te faciliteren. We ontkennen gewoon het bestaan van het bejaarde stel in het appartement naast ons, dat daar van hun zuurverdiende pensioen probeert te genieten. Thuis zijn wij immers altijd als de dood dat we aanstoot zullen geven. Mensen vinden ons aardig en ongevaarlijk. Dan mag je best eens in de zoveel jaar onuitstaanbare horken wezen. ’s Nachts galmen onze boeren over de Middellandse Zee, de volle maan tegemoet.

De rit zuidwaarts maakte ik alleen. De twee vrienden namen het vliegtuig, ik de auto. Dat is goedkoper, milieuvriendelijker en het bevredigt een diepgevoeld verlangen in mij. In een ander leven was ik vrachtwagenchauffeur geweest. Het is de eenvoud, denk ik: er is één lange weg, en die moet uitgereden. Dat er geen files waren, maakte het helemaal een feest. Hersens uit, cruisecontrol op 130. Niet harder, want dan moeten de hersens weer aan.

Maar het tanken, dat was ronduit creepy. De eerste keer dat ik zó kon doorrijden naar een pomp, en daarna mijn auto kon neerzetten voor de shop, in de schaduw nog wel, dacht ik nog dat ik een uitzonderlijke mazzeltje had dat ik de rest van mijn leven niet meer zou krijgen. Maar elke stop daarna was net zo stil en ledig. Geen andere auto’s dan de mijne. Geen mensen in de winkel. Lege wc’s – dus ook geen rij bij de dames.

Voor het eerst viel me op hoe gróót die Franse tankstations zijn. Meer winkelcentra, eigenlijk. Ik maakte er een sport van ergens te gaan staan waar ik zo veel mogelijk van het complex zag, zonder de mevrouw achter de kassa te zien. Lege gangen, eetzalen, winkels. Even voelde ik me dan de enige overlevende van de ramp, het virus, de apocalyps, wat dan ook. De hele wereld was van mij. Voor een paar seconden voelde ik me dan almachtig, daarna ineens super eenzaam, vervolgens overviel me een enorme angst en moest ik een stapje opzij doen om de mevrouw achter de kassa weer te zien en opgelucht te kunnen ademen. Een heel spannende film, in een paar seconden, met nog een mooie Amerikaanse moraal ook: people need people.

De afwezigheid van de wespen, die stak me echter (de woordspeling is onbedoeld). Het kon natuurlijk komen door de totale afwezigheid van half opgegeten ijsjes in de prullenbakken, maar het schijnt erg slecht te gaan met de insecten. Toen ik aankwam, na een rit van ruim 1.300 kilometer, zaten er vijf of zes dooie beestjes op mijn voorruit. Vroeger moest ik elke stop de ruit schoonboenen. Over apocalyps gesproken.