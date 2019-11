In Duitsland kun je ook niet zo hard rijden als je wilt

Beeld Izaak Besuijen

Van de ruim 25 duizend kilometers snelweg geldt inmiddels op 30 procent van de wegen alsnog een limiet van 130, 120 of soms zelfs 100 of 80 kilometer per uur. Vanwege werkzaamheden – Wir bauen für sie – geldt op nog eens gemiddeld 10 procent van de wegen een tijdelijke limiet. Voor vakantiegangers valt de balans nog ongunstiger uit. Wie bij Arnhem de grens over gaat kan tot Oberhausen nog doorrijden, maar daarna moet het pedaal tot Keulen van het gas en rijd je maximaal 100 of 120. Bij elke stad daarna is doorrijden evenmin mogelijk en tot Basel zijn er nog 14 wegwerkzaamheden. Volgens Google Maps haal je op deze route zelfs buiten de spits gemiddeld maar 95 km per uur.