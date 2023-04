In deze tijd zou psychiater Pieter Cornelis Kuiper, die het zowel met studenten als met patiënten deed, allang uit zijn ambt zijn gezet

Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) spijt betuigd voor de gruwelijke ‘behandeling’ van lhbti’ers. In het verleden kende men die afkorting nog niet en ging het voornamelijk over de behandeling van homoseksuelen. Freud had bedacht dat homoseksualiteit een neurose is en veel van zijn navolgers meenden daarom dat ‘homoseksuele neigingen’ zodanig behandeld konden worden dat een man zich weer aangetrokken voelt door een vrouw en een vrouw weer door een man.

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat homoseksualiteit niet meer wordt beschouwd als een geestesziekte, maar als een aangeboren eigenschap die evenmin te genezen valt als heteroseksualiteit. Tegen die achtergrond is het logisch dat in het verleden ongelukken zijn gebeurd bij de behandeling van homoseksualiteit en andere varianten. Daar heeft de NVvP nu spijt van, zonder overigens excuses aan te bieden, want die kunnen alleen maar geld kosten.

Een psychiater die grote invloed heeft gehad op deze kwestie, is Pieter Cornelis Kuiper (1919-2002), over wie door Koen Hilberdink onder de titel Strijd om de ziel een biografie is geschreven. Het boek schetst een zeer ontnuchterend beeld van deze ambitieuze psychiater en roept tevens de vraag op hoe het mogelijk was dat Kuiper nooit tegen de lamp is gelopen. In deze tijd zou Kuiper – roepnaam Piet – allang zijn gecanceld en was ene P.C.K., hoogleraar te A., allang uit zijn ambt zijn gezet. Maar toen ging dat anders.

De roem van Kuiper steeg naar zijn hoogtepunt aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zijn colleges waren meer voorstellingen en zaten altijd vol. In 1989 schreef hij over zijn eigen depressie het geruchtmakende boek Ver Heen, dat door zijn optreden bij Adriaan van Dis, een onverbiddelijke bestseller werd. Hij was narcistisch genoeg om zich die roem te laten aanleunen.

Dat hij de Ajax-voetballer Barry Hulshoff bij diens knieblessure psychische hulp verleende, vertelde hij graag rond onder zijn collega’s en anderen. Na zijn optreden voor een groot publiek, waarin hij verklaarde van mening te zijn veranderd over homoseksualiteit, zei hij zonder ironie: ‘Toen ik met Barry Hulshoff optrok stopten de auto’s om hem, nu zullen ze stoppen om mij.’

Kuiper kwam uit een vroom protestants gezin. Hij ontdekte al vroeg zijn homoseksuele neigingen, maar trouwde niettemin met een vrouw omdat zulks beter was voor zijn academische carrière – destijds heel normaal. Zijn persoonlijke leven daarna stond in het teken van een steeds onstuimiger wordende biseksualiteit. Hij werd voortdurend verliefd, zowel op mannen als op vrouwen. Hij deed het zowel met zijn studenten als met zijn patiënten. In triootjes verkende hij op oudere leeftijd, vermoedelijk vooral als voyeur, de nieuwe seksuele horizonten. Er was in zijn omgeving eigenlijk niemand die hem terechtwees, ook Kiek Droogleever-Fortuyn niet, die wij kennen als de dichteres/psychiater Vasalis. Bij haar kwam hij geregeld over de vloer om raad, maar erg veel geholpen heeft dat niet.

Zijn academische en zijn persoonlijke leven liepen volkomen door elkaar heen en achteraf kan het voor niemand een verrassing zijn geweest dat Kuiper ten slotte in een zware depressie is beland. Hij moest worden opgenomen. In plaats van langs de bedden te lopen lag hij er nu zelf in. Een psychiater zou kunnen denken dat deze ineenstorting uit christelijk schuldgevoel is voortgekomen.

Men moet zich voorstellen dat het driedubbele leven van Kuiper zich voornamelijk in het geniep afspeelde, omdat zijn vrome achtergrond zich niet liet rijmen met de moderne opvattingen over seksualiteit. Verhoudingen, romances, verliefdheden, huwelijksbeloften en zelfs het verwekken en het krijgen van kinderen speelden zich altijd af in een waas van geheimzinnigheid en hypocrisie.

In het boek speel ikzelf nog een piepklein rolletje, omdat ik mij destijds in een recensie van Ver Heen had afgevraagd waarom Kuiper toch steeds zo mysterieus deed over zijn eigen homoseksualiteit. In de biografie van Hilberdink lees ik nu dat Kuiper hierover in woede ontstak, maar kennelijk pas tot rust kwam toen hij begreep dat mijn vermoedens hem zeker ‘tien mille hadden opgebracht vanwege de stimulans op de verkoop.’ Alsnog graag gedaan.

Wat het boek zo pijnlijk maakt, is dat het chaotische leven van Kuiper voortdurend in het teken staat van de hele batterij psychoanalytische begrippen die hij op zijn omgeving afvuurt. De neurosen, psychosen, oedipuscomplexen, omgekeerde oedipuscomplexen, frigiditeiten, narcisme-mechanismen, egomanieën, afwerende libido’s, penisnijdklachten en fallische preoccupaties knetteren om je heen, terwijl de grote professor Piet zich met zijn ‘formidabele erecties’ alweer voortspoedt naar zijn volgende vlam. Als het zo gaat, moet je ook niet verbaasd zijn dat de psychoanalytische behandeling niet meer wordt vergoed. Mocht het de bedoeling van Hilberdink zijn geweest om een sympathiek portret te schrijven dan is dat niet gelukt, maar een bijzondere biografie is Strijd om de ziel wel geworden.